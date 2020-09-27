ترامب يرشّح قاضية محافظة للمحكمة العليا.. وبايدن يدعو للتريث

الوقت-رشّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المحافظة إيمي كوني باريت لعضوية المحكمة العليا، خلفاً للقاضية الليبرالية الراحلة روث بادر غينسبوغ.

ووصف الرئيس الأميركي باريت بأنها "أحدُ ألمع العقول في مجال القانون وأكثرها موهبةً".

وقال ترامب إنه من المرجّح أن يبدأ مجلس الشيوخ، جلسات التصديق على مرشحته للمحكمة العليا، في 12 تشرين الأول/أكتوبر، متوقعاً تصويت مجلس الشيوخ بكامل أعضائه على هذا الترشيح قبل الانتخابات الرئاسية.

وتابع: "ستسير الأمور بسرعة. نتطلع إلى القيام بذلك قبل الانتخابات. لذلك ستسير الأمور بسرعة كبيرة".

وتمثل هذه الجلسات جزءاً من جدول زمني تم تسريعه، مع سعي مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، للتصويت على مرشحة ترامب قبل الانتخابات، وتعزيز الأغلبية التي يحظى بها المحافظون في المحكمة بواقع 6 مقابل 3.

من جهته، دعا المرشح الديموقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن مجلس الشيوخ، إلى عدم البت في تعيين باريت قبل الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل.