أرمينيا: جيش أذربيجان بدأ هجوماً على "قره باخ" ونحن نسيطر "بنجاح"

الوقت-قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشنيان صباح اليوم إن "العدو بدأ هجوماً باتجاه قره باخ، مشيراً إلى أن الجيش يسيطر على الوضع بنجاح.

هذا وقالت وزارة الدفاع الأرمنية إن قواتها أسقطت مروحيتين أذربيجانيتين وثلاث طائرات مسيرة، محملة قيادة أذربيجان "كامل المسؤولية" عما يحدث.

وفي السياق، أعلن السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأرمينية، شوشان ستيبانيان، اليوم الأحد، إن القوات الأرمينية أسقطت في قره باغ طائرتين هليكوبتر و3 طائرات بدون طيار للقوات المسلحة الأذربيجانية.

وكتب ستيبانيان على "فيسبوك":" ان "أرتساخ ( قره باغ) تتعرض لهجمات جوية وصاروخية .... والجانب الأرميني يسقط طائرتي هليكوبتر معاديتين وثلاث طائرات بدون طيار. والقتال مستمر".

من جانبها، أفادت وزارة الدفاع الأذربيجانية، بأن أرمينيا شنت قصفاً مكثفاً لمواقع الجيش الأذربيجاني والبلدات الواقعة قرب خط التماس، مشيرة إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين.

وأضافت الدفاع الأذربيجانية أن الجيش يتخذ "إجراءات جوابية" وأن الوضع العملياتي تحت السيطرة.

يذكر أن في شهر تموز قال ستافان دوجاريك المتحدّث باسم الأمم المتّحدة إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش دعا إلى وقف كامل وفوري للتصعيد بين آذربيجان وأرمينْيا و"العودة إلى طاولة المفاوضات"، وذلك في اتّصالين منفصلين مع الرئيس الآذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.

كما أكّد غوتيريش "دعمه الكامل" لجهود منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لتخفيف التوتر بين البلدين.