كوريا الشمالية تحذر من توترات بحرية على خلفية مقتل كوري جنوبي

الوقت-قالت كوريا الشمالية إنها ستسلّم جثة رجل كوري جنوبي قتلته قواتها، محذّرةً جارتها من إرسال أي سفن حربية إلى مياهها الإقليمية.

وحذرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، في تقرير لها اليوم الأحد، من توترات بحرية أثناء البحث عن مسؤول قتل بنيران الجنود الشمالييين قبل يومين على الحدود.

وبعث الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، اعتذاراً يوم الجمعة، بعدما أعلن جيش كوريا الجنوبية أن جنوداً كوريين شماليين قتلوا الرجل، بالقرب من الحدود.

ووصفت الوكالة الكورية في تقريرها الأمر بأنه "حالة مروعة ما كان ينبغي أن تحدث"، لكنها حذرت من أن العمليات البحرية الكورية الجنوبية بالقرب من موقع الحادث تهدد بتصعيد التوتر.

واختفى المسؤول في قطاع الثروة السمكية في كوريا الجنوبية، من سفينة تقوم بدوريات قرب جزيرة يونبيونغ، على الحدود الغربية يوم الإثنين، وعثرت عليه القوات الكورية الشمالية في مياه الشطر الشمالي الإقليمية بعد نحو 24 ساعة على ذلك.

وأفاد مسؤولون عسكريون في سيؤول، أن الرجل خضع للتحقيق لعدة ساعات وهو في البحر، وأعرب عن رغبته في الانشقاق، لكنه قُتل "بأمر من السلطات العليا".