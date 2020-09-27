الأطراف اليمنية تتوصل إلى اتفاق حول تبادل الأسرى والمعتقلين

الوقت-أفادت وسائل إعلامية يمنية أمس بتوصل الأطراف اليمنية في محادثات مونترو إلى اتفاق حول تبادل الأسرى والمعتقلين.

وقالت قناة المسيرة اليمنية إن "الاتفاق يقضي بالإفراج عن 1080 معتقلاً وأسيراً من الطرفين من بينهم 19 جندياً سعودياً".

وأضافت أن "المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث سيعقد ظهر الغد مؤتمراً صحافياً للإعلان عن نتائج المحادثات".

وكانت مصادر قد تحدث أمس عن ارتياح الأوساط الأممية لمسار المحادثات بين الأطراف اليمنيين حول تفاهمات إطلاق سراح الأسرى.

وجرت المحادثات في منتجع جبلي بعيداً من الإعلام، ونشرت الميادين مشاهد خاصة للمحادثات.

وكان وفد حكومة صنعاء، وصل إلى سويسرا برئاسة رئيس لجنة شؤون الأسرى عبد القادر المرتضى، للمشاركة في المحادثات، التي انطلقت في 18 من الشهر الجاري، بعدما تأجّلت بسبب عدم اكتمال وصول الوفود.

جولة المحادثات هذه التي ترعاها الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، ستستكمل ما اتُفق عليه في عمان في شباط/ فبرايِر ونيسان/ أبريل الماضيين، بشأن تبادل المحتجزين على مراحل، وتستمرّ بحسب معلومات الميادين من أُسبوع إلى 10 أيام.

وكان المبعوث الأممي مارتن غريفيث، قد أعلن في إحاطته إلى مجلس الأمن الدولي أن المحادثات ستتناول ملف تبادل الأسرى والمعتقلين، متمنياً أن يصل المشاركون إلى اتفاقات سريعاً، كما أعلن أنه سلّم مسودّة متقدّمة للإعلان المشترك إلى الطرفين، وهذه المسودة تعكس الملاحظات التي أفرزتها الجولات السابقة لهذه المحادثات، وتتضمن مجموعة من الإجراءات التي تمهّد الطريق إلى بدء المفاوضات السياسية.

في غضون ذلك، دعا عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي أمس السبت، الأمم المتحدة، إلى أن "تكون محايدة وإلى عدم الاعتماد على الفريق السابق للمبعوث ولد الشيخ"، مضيفاً أنه "نصحنا المبعوث الحالي بعدم الاعتماد الآلية التي عمل بها ولد الشيخ لكنه استمر بتلك الآلية فلم يخرج حتى الآن بنتيجة".