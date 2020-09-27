رئيس هيئة الأركان الإيرانية في العراق اليوم

الوقت-وصل إلى العراق رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري في زيارة تستمر يومين يلتقي خلالها وزير الدفاع العراقي وعدداً من المسؤولين.

على صعيد آخَر قال باقري في تصريح صِحافي إن الإمارات وجهت إلى طهران خلال العامين الماضيين رسائل عديدة بأنها تختلف عن السعودية وتغاضت إيران عن مسائل عدة سابقة.

كما حذر من أنه إذا أعطت للاحتلال الإسرائيليّ موطئ قدم في المنطقة الخليجية فإن إيران ستتعامل معها بسياسة مختلفة.

ويوم أمس السبت، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف لدى استقباله وزير خارجية العراق فؤاد حسين، إن "الهجوم الأميركي على الشهيدين سليماني والمهندس كان مُهيناً لسيادة العراق".

وأضاف قاليباف أن "إيران تهتم لسيادة وأمن واستقلال ووحدة العراق وتعتقد أن العراق الراهن، له دور إيجابي ومهم ومؤثر في المنطقة".

وأكّد أن "من أهم مطالبات العراق شعباً وحكومة وبرلماناً هو خروج أميركا من البلد".