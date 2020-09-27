استشهاد عسكريين لبنانيين في هجوم شمال البلاد

الوقت-أعلن الجيش اللبناني استشهاد عسكريين في هجوم شنته مجموعة إرهابية مسلّحة على مركز للجيش في محلة عرمان- المنية" شمال لبنان.

يأتي ذلك بعد ساعات على مقتل 13 مسلّحاً على ارتباط بداعش وتوقيف 15 آخرين في عملية أمنية للجيش قرب الحدود الشمالية مع سوريا.

مصادر أمنية قالت إن المجموعة متهمة بالإعداد لأعمال إرهابية وهي إحدى الخلايا التابعة لخالد التلاوي المرتبط بتنظيم داعش.

هذا وأعلنت قيادة الجيش يوم الجمعة، في بيان، "أنه، وبالتنسيق مع وحدات الجيش المنتشرة في منطقة حيلان – زغرتا، أوقفت مديرية المخابرات، الإرهابي أحمد سمير الشامي المنتمي إلى خلية الإرهابي القتيل خالد التلاوي، أحد المشاركين في جريمة كفتون بتاريخ 21 / 8 / 2020".

وقالت المديرية إنه "تم تسليم الموقوف إلى المرجع المختص".

وكان الجيش اللبناني أفاد في بيان سابق بأن دورية من مديرية المخابرات في الجيش تمكنت من توقيف المطلوب عبد الرزاق وليد الرز، وهو أحد أعضاء الخلية الإرهابية التي كان يتزعمها الإرهابي خالد التلاوي، الذي تمكنت من القضاء عليه سابقاً.

يذكر أن قيادة الجيش نعت 4 عسكريين استشهدوا، أثناء مداهمة للجيش لمنزل كان يتواجد فيه خالد التلاوي، في جبل البداوي-المنية شمال لبنان.

والتلاوي هو المسؤول عن مقتل 3 شُبّان في منطقة كفتون في الكورة قبل نحو شهر.