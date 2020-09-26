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  السبت 8 صفر 1442

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أخبار

بتهم ارتكاب جرائم مالية.. محكمة في أرمينيا توقف زعيم أبرز حزب معارض

بتهم ارتكاب جرائم مالية.. محكمة في أرمينيا توقف زعيم أبرز حزب معارض

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أخبار

بتهم ارتكاب جرائم مالية.. محكمة في أرمينيا توقف زعيم أبرز حزب معارض

السبت 8 صفر 1442
 
 
 
 
 
بتهم ارتكاب جرائم مالية.. محكمة في أرمينيا توقف زعيم أبرز حزب معارض
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الوقت- أمرت محكمة في أرمينيا، يوم الجمعة، بتوقيف زعيم أبرز أحزاب المعارضة في البلاد "أرمينيا المزدهرة" غاكيك تساروكيان لمدة شهرين بانتظار محاكمته بتهم ارتكاب جرائم مالية.

ومن التهم التي وجهت له بإدارة أعمال قمار بطرق غير شرعية حرمت خزينة الدولة من نحو 60 مليون دولار وشراء أصوات" خلال انتخابات عام 2017 البرلمانية. وينفي الزعيم الأرميني المعارض كل هذه التهم.

وأعلن محاميه سامفيل دلبانديان لوكالة "فرانس برس" بأنه سيستأنف قرار المحكمة.

وجرد البرلمان تساروكيان من حصانته البرلمانية وسمحوا للمدعين بفتح تحقيق جنائي ضده في حزيران/ يونيو.

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