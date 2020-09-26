رئيس الحكومة اللبنانية المكلف يعلن اعتذاره عن تشكيل الحكومة!

الوقت- أعلن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف مصطفى أديب في كلمة له من قصر بعبدا بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، اعتذاره عن متابعة مهمة تشكيل الحكومة.

وتوجه أديب بالاعتذار من الشعب اللبناني، مؤكدًا أن “مبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يجب أن تستمر لأنها تعبر عن نية صادقة من فرنسا” وفق تعبيره.

ولفت أديب الى أنه “مع وصول المجهود الى مراحله الأخيرة تبين لي أن التوافق لم يعد قائما”، مشيرا الى انه “سبق وأعلنت للكتل أنني لست في صدد الولوج في أي شأن سياسي وأبلغت الكتل أنني لست في صدد طرح أسماء تشكل استفزازاً لها”.

وجاء في تغريدة للرئاسة اللبنانية على موقع تويتر، ان الرئيس عون استقبل رئيس الحكومة المكلف الذي عرض عليه الصعوبات التي واجهته في عملية تشكيل الحكومة، ثم قدّم له كتاب اعتذاره عن عدم تشكيلها.

وقد شكر رئيس الجمهورية الرئيس المكلّف على الجهود التي بذلها وابلغه قبول الاعتذار، وسيتّخذ الرئيس عون الإجراءات المناسبة وفقاً لمقتضيات الدستور.