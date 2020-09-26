ترامب: لن أخسر الانتخابات الرئاسية المقبلة إلا إذا أقدم الديمقراطيون على التزوير!

الوقت- قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه لن يخسر الانتخابات الرئاسية المقبلة، إلا إذا أقدم الديمقراطيون على تزوير نتائج التصويت عبر البريد.

وفي كلمة ألقاها مخاطبا تجمعا من أنصاره في ولاية فيرجينيا، قال ترامب: "لن نخسر الانتخابات إلا إذا أقدموا على الغش. ولا يمكننا أن نسمح لهم بذلك، فالحديث يدور عن مصير بلادنا، لأن هؤلاء الناس سيدمرون بلادنا.. إنه الغش وهم يعلمون ذلك، ووسائل الإعلام تعلم تمام العلم ماذا سيحدث. والديمقراطيون يعلمون ذلك أحسن من غيرهم. لكن لا يمكننا أن نسمح لهم بذلك. فإذا لاحظتم شيئا من هذا القبيل فعليكم أن تبلغوا بذلك على الفور".

وتابع الرئيس الأمريكي: "نريد جدا أن يكون الانتقال وديا، لا نريد أن يخدعونا، ولا نريد لأن نكون حمقى ونقول: دعونا نسلم لهم الحكم، ونحن نعلم أنهم زوروا ألوفا مؤلفة من بطاقات الاقتراع. هذا ما لن نتسامح معه أبدا".

يذكر بأن ترامب توقع أمس الجمعة، ألا يعرف الأمريكيون الفائز في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر قبل عدة أشهر، بسبب الخلافات حول بطاقات الاقتراع بالبريد.

وقال ترامب في حديثه أمام تجمع حاشد بولاية فرجينيا، إنه يفضل معرفة ما إذا كان قد فاز أو خسر بسرعة، بدلا من انتظار بطاقات الاقتراع البريدية: "أحب مشاهدة التلفزيون ومعرفة الفائز .. قد لا تسمعون ذلك قبل شهور، لأن هذه فوضى".