لإجراء محادثات مع المسؤولين الايرانيين .. وزير الخارجية العراقي يزور طهران اليوم

الوقت- اعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية، سعيد خطيب زادة، ان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين سيصل الى طهران اليوم السبت لإجراء محادثات مع المسؤولين الايرانيين.

واوضح خطيب زادة، ان وزير الخارجية العراقي سيجري محادثات مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف وعددا آخر من المسؤولين في الجمهورية الاسلامية.

وهذه اول زيارة يقوم بها وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الى طهران منذ تسلمه منصبه.

يذكر ان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف كان قد قام بزيارة لكل من بغداد واربيل في تموز/ يوليو الماضي، اعقبها رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي بزيارة طهران.