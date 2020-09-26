رفضاً للاحتلالين التركي والأميركي.. وقفة إحتجاجية في القامشلي

الوقت-نظّم أهالي قرية تل سطيح بريف القامشلي شمال شرق سوريا، وقفة احتجاجية للمطالبة بطرد قوات الاحتلالين الأميركي والتركي من الأراضي السورية.

وحمل المشاركون لافتاتٍ ترفض الحصار الأميركي على الشعب السوري، كما طالب المشاركون بمقاومة الاحتلالين التركي والأميركي، اللذين يسرقان النفط والقمح السوري.

كما أكد المحتجون وقوفهم إلى جانب الجيش السوري، للقضاء على الإرهاب ومواجهة داعميه.

الشيخ غوار الحسو أشار لوكالة "سانا" السورية، إن أبناء العشائر "يرفضون بشدة تواجد المحتل التركي وتدخلاته في الشؤون السورية، ويستنكرون ممارساته ضد الأهالي، كما يستنكرون الاحتلال الأميركي الذي يسرق جهد وخيرات المواطن السوري".

وتشهد الجزيرة السورية، مظاهرات احتجاجية ووقفات رافضة للاحتلالين الأميركي والتركي، ومنددةً بممارساتهم وسرقة النفط والثروات السورية.