رئيس الحكومة الإثيوبي: لا ننوي إلحاق الضرر بالسودان أو مصر في مشروع"النهضة"

الوقت- قال رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد إن بلاده لا تنوي إلحاق الضرر بالسودان أو مصر في مشروع سد النهضة الذي تبنيه على نهر النيل الأزرق والذي أثار نزاعاً محتدماً على المياه بين الدول الثلاث.

وفي خطابه أمام الأمم المتحدة لفت أحمد إلى أن هذا المشروع يسهم في الحفاظ على الموارد المائية التي تهدر نتيجة التبخر.

كما أكّد رئيس الوزراء الإثيوبيّ أن أديس ابابا صادقة في التزامها بمعالجة مخاوف دول المصب والتوصل إلى حلٍ في إطار عملية يقودها الاتحاد الأفريقي حالياً.

ويوم الثلاثاء الماضي، عبّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن تصاعد قلق المصريين البالغ حيال مشروع سد النهضة، "الذى تشيده دولة جارة وصديقة على نهر وهب الحياة لملايين البشر، عبر آلاف السنين".

السيسي تأسّف في كلمة عبر الفيديو ألقاها أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، من أن "الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة أو جنوب أفريقيا لتنظيم مفاوضات لتسوية الخلافات مع إثيوبيا، لم تسفر عن النتائج المرجوة منها"