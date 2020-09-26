ترقب لإعلان ترامب اسم مرشّحه لشغل المقعد الخالي في المحكمة العليا

الوقت-قال رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب إنه سيعلن اليوم اسم مرشّحه لشغل المقعد الذي خلا في المحكمة العليا بوفاة القاضية الليبرالية روث بادر غينسبرغ.

وسائل إعلام أميركية أفادت بأن ترامب يعتزم ترشيح القاضية المحافظة آمي كوني باريت للمنصب وإذا حظيت بموافقة الكونغرس يحصل المحافظون على 6 مقاعد في المحكمة العليا مقابل 3 لليبراليين ما يعزز الانقسامات السياسية الحادة في الولايات المتحدة.

أما منافس الرئيس الأميركي في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في 3 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل جو بايدين، فعبّر عن معارضته لتقديم ترامب أي مرشح لمجلس الشيوخ قبل الانتخابات، وقال "إن الفائز في الانتخابات هو من يتعين عليه اختيار من سيخلفها".

يذكر أن القاضية غينسبرغ هي من رموز المدافعين عن حقوق المرأة، ومن الوجوه الليبرالية البارزة، ووافتها المنية في منزلها بواشنطن بسبب مضاعفات سرطان البنكرياس النقيلي، حسبما قالت المحكمة في بيان.

وقد تغيّر وفاة غينسبرغ بشدة من التوازن الأيديولوجي داخل المحكمة، التي يحظى المحافظون بالأغلبية فيها بواقع 5 مقابل 4، إذ من الممكن تعيين شخصية تجعل المحكمة العليا تميل أكثر ناحية اليمين.