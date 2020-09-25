"الدفاع اليمنية": لحظة الحسم والنصر الأكبر باتت قريبة على التحالف ضد اليمن

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  السبت 8 صفر 1442

إخترنا لكم

الإمارات تأبى أن تكون تحت الراية السعوديّة.. هل ستَفشل الأخيرة سياسيّاً بسبب "اتفاق الرياض"؟

الإمارات تأبى أن تكون تحت الراية السعوديّة.. هل ستَفشل الأخيرة سياسيّاً بسبب "اتفاق الرياض"؟ الوقت- مباشراً جاء حديث رئيس اللجنة الثوريّة العليا لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، محمد علي الحوثي، الذي أوضح أنّ حكومة الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي، المدعومة سعوديّاً، وميليشيات المجلس الانتقاليّ، المدعومة إماراتياً يسعون لإفشال السعوديّة سياسيّاً أمام العالم...

مزاعم عودة العقوبات على إيران.. من المعارضة الأوروبية إلى رفض الأمم المتحدة لقرار أمريكا زعمت الولايات المتحدة مؤخرًا إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران ، وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية صباح يوم الأحد، إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة ضد جمهورية إيران الإسلامية ، بما في ذلك حظر الأسلحة.

طبول الحرب تُقرع في ادلب الوقت- الوضع الميداني في ادلب ينذر بحرب قادمة بين الجيش السوري والأتراك ومن يدعمون من فصائل ومجموعات ارهابية، وقد طال صبر الحكومة السورية طويلاً على الأتراك في ظل وجود ضامنين لها،...

تحت شعار مقاطعة الإمارات حتى تعود إلى رشدها.. المثقفون العرب ينتفضون"لا للتطبيع" كثيراً ما استخدمت مؤسسات الكيان الأمنيّة الثقافة والفنون للترويج لسياسات الكيان الاستيطانيّة، حيث تُعتبر مؤسسات الكيان الثقافيّة حاملاً لأيديولوجيّة

لإجبارها على مقايضة الحقوق بالمال.. ترامب يمنع دولاً عربيّة من دعم السلطة الفلسطينيّة الرئيس الأمريكيّ، دونالد ترامب، بمنع دول عربيّة من دعم السلطة الفلسطينيّة لإجبارها على مقايضة حقوقها ومقدساتها الوطنيّة بالمال، حيث اتهم رئيس الوزراء الفلسطينيّ، محمد اشتية، الإثنين المنصرم، ترامب بقطع المساعدات عن حكومته، ومنع بعض الدول العربيّة من الوفاء بالتزاماتها

أخبار

صادرات النفط الإيرانية ترتفع بقوة رغم العقوبات الأميركية

صادرات النفط الإيرانية ترتفع بقوة رغم العقوبات الأميركية

الوقت-ظهرت ثلاثة تقييمات تستند إلى تتبع ناقلات، أن صادرات النفط الإيرانية ارتفعت بقوة في أيلول/ سبتمبر، في تحدّ

عباس يطالب الأمم المتحدة بمؤتمر دولي من أجل "عملية سلام حقيقية" الوقت-طالب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اليوم الجمعة، الأمم المتحدة بمؤتمر دولي مطلع العام 2021

"الدفاع اليمنية": لحظة الحسم والنصر الأكبر باتت قريبة على التحالف ضد اليمن الوقت-أكد وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة في حكومة صنعاء محمد العاطفي، أن "لحظة الحسم

إيران رداً على الاتحاد الأوروبي: فلتلتزموا بحقوق الإنسان لديكم ولدى حلفائكم أولاً الوقت-دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، الأوروبيين إلى أن يدرجوا على جدول أعمالهم

"الصحة العالمية": وصول عدد الوفيات جراء كورونا إلى مليونين مرجّح جداً الوقت-قال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية مايك رايان، إن "ارتفاع عدد

بعد خروج فلسطين احتجاجاً...رفض قطري لتسلّم رئاسة الجامعة العربية الوقت-رفضت قطر تسلّم رئاسة جامعة الدول العربية بديلاً من دولة فلسطين التي تخلّت عن رئاسة الدورة العادية

تحذير إيراني جديد من دخول "البحرية الأميركية" إلى مياه الخليج الوقت-قال قائد البحرية الإيرانية حسين خانزاده إن الهدف الأبرز من دخول قوات البحرية الأميركية إلى مياه الخليج هو طمأنة

عقوبات أميركية جديدة تستهدف قضاة وسجوناً في إيران الوقت-فرضت الولايات المتحدة سلسلة عقوبات استهدفت عدة كيانات ومسؤولين إيرانيين، بسبب مزاعم

فريدمان: أميركا مقبلة على حرب أهلية ثانية بشكلٍ محتّم

إعلام إسرائيلي: أول تعاون استخباراتي مع الإمارات الوقت-قال رئيس المركز الوطني لأمن السايبر (NCSC) في الإمارات العربية المتحدة، محمد الكويتي، أمس الخميس

ساندرز: الانتقال السلمي للسلطة يتعرض للتهديد كما لم يحدث من قبل الوقت-قال السيناتور بيرني ساندرز، أمس الخميس، إن "الانتقال السلمي للسلطة، وهو حجر الأساس للديمقراطية الأميركية،

نتنياهو: نحن في حالة طوارئ وطنية وفي ذروة حرب مستمرة ضد كورونا الوقت-عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مؤتمراً صحفياً مساء أمس، بعد قرار

هنية: نعتز بموقف الجزائر المشرّف أمام "الجمعية العامّة" الداعم لفلسطين الوقت-بعث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية رسالة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون

"الإسكوا": 442 مليار دولار حجم الخسائر الاقتصادية خلال الحرب في سوريا الوقت-بعد 8 سنوات من الحرب على سوريا نشرت "الإسكوا" امس الأربعاء تقرير

استكمال صيانة الخزانات في مصفاة بانياس على البحر المتوسط الوقت-تواصل الفرق الفنية في مصفاة بانياس عمليات الصيانة الدورية للمصفاة على البحر المتوسط، بإمكانيات

الاتحاد الأوروبي يرفض الاعتراف بلوكاشنكو رئيساً لبيلاروسيا الوقت-رفض الاتحاد الأوروبي الاعتراف بالكسندر لوكاشنكو رئيساً لبيلاروسيا رغم أدائه اليمين الدستورية، مشيراً إ

المبعوث الأميركي الخاص بإيران: اتفاقيات التطبيع تساعد "الخليج" على ألا يخاف من إيران الوقت-قال مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد هيل، خلال جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ،

"واشنطن بوست": نتنياهو يصطحب غسيله الوسخ إلى واشنطن الوقت-"الزوجان نتنياهو يتميزان عن باقي الزائرين الرسميين باصطحاب ع

اتفاق بين "فتح" و"حماس" على تأليف حكومة وحدة وطنية الوقت-أكدت مصادر فلسطينية مساء اليوم اتفاق حركتي فتح وحماس على إجراء

ظريف: تركيا بوجودها في مناطق كسوريا والعراق تخل بأمن المنطقة الوقت-أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف "استمرار التعاون الإيراني التركي

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

عقوبات أميركية جديدة تستهدف قضاة وسجوناً في إيران

هنية: نعتز بموقف الجزائر المشرّف أمام "الجمعية العامّة" الداعم لفلسطين

ساندرز: الانتقال السلمي للسلطة يتعرض للتهديد كما لم يحدث من قبل

إيران رداً على الاتحاد الأوروبي: فلتلتزموا بحقوق الإنسان لديكم ولدى حلفائكم أولاً

"الصحة العالمية": وصول عدد الوفيات جراء كورونا إلى مليونين مرجّح جداً

صادرات النفط الإيرانية ترتفع بقوة رغم العقوبات الأميركية

بعد خروج فلسطين احتجاجاً...رفض قطري لتسلّم رئاسة الجامعة العربية

تحذير إيراني جديد من دخول "البحرية الأميركية" إلى مياه الخليج

نتنياهو: نحن في حالة طوارئ وطنية وفي ذروة حرب مستمرة ضد كورونا

"الدفاع اليمنية": لحظة الحسم والنصر الأكبر باتت قريبة على التحالف ضد اليمن

إعلام إسرائيلي: أول تعاون استخباراتي مع الإمارات

فريدمان: أميركا مقبلة على حرب أهلية ثانية بشكلٍ محتّم

عباس يطالب الأمم المتحدة بمؤتمر دولي من أجل "عملية سلام حقيقية"

لإجبارها على مقايضة الحقوق بالمال.. ترامب يمنع دولاً عربيّة من دعم السلطة الفلسطينيّة

البحرية الإيرانية تنشر صوراً لاعتراض حاملة طائرات أميركية من قبل مسيرات "وطنية الصنع"

كيف استخدمت أمريكا الإرهاب من أجل بسط هيمنتها؟

بعد افتتاحها أول مطعم يهوديّ.. أبوظبي تبيح شراء المشروبات الكحوليّة

مع تزايد الخوف الإسرائيلي من قناصة حزب الله.. عسكري اسرائيلي يحلم باغتيال السيد نصر الله لرفع معنويات جنوده

لماذا يُهرول محمد بن زايد لنقل قاعدة "إنجرليك" من تركيا إلى الإمارات؟

بقوة مشتركة من جهاز مكافحة الارهاب والشرطة الاتحادية .. انطلاق عملية أمنية في ذي قار لتحرير ناشط عراقي مخطوف

وزير الخارجية الإيراني: على ترامب ان يعيد النظر في نهجه قبل ان يعرض بومبيو امريكا الى مزيد من السخرية في العالم

أمريكا وآلية الزناد..ماذا يقول الدبلوماسيون عن نتيجة التحرك الآحادي الجانب لواشنطن؟

ما هي العقبات أمام مصطفى أديب لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة؟

روحاني: أمريكا دخلت في حرب اقتصادية مع إيران بالدولار

"التايمز" تكشف أسباب اغتيال "الموساد" للفلسطيني البطش في ماليزيا

موسكو: قمة أستانة ستعقد في إيران فور سماح الظروف الصحية

تحت شعار مقاطعة الإمارات حتى تعود إلى رشدها.. المثقفون العرب ينتفضون"لا للتطبيع"

مدونة "تيكون عولام": "إسرائيل" تنشئ قواعد استخبارية سرية في الخليج

كيف استخدمت أمريكا الإرهاب من أجل بسط هيمنتها؟

لإجبارها على مقايضة الحقوق بالمال.. ترامب يمنع دولاً عربيّة من دعم السلطة الفلسطينيّة

بعد افتتاحها أول مطعم يهوديّ.. أبوظبي تبيح شراء المشروبات الكحوليّة

مع تزايد الخوف الإسرائيلي من قناصة حزب الله.. عسكري اسرائيلي يحلم باغتيال السيد نصر الله لرفع معنويات جنوده

البحرية الإيرانية تنشر صوراً لاعتراض حاملة طائرات أميركية من قبل مسيرات "وطنية الصنع"

وزير الخارجية الإيراني: على ترامب ان يعيد النظر في نهجه قبل ان يعرض بومبيو امريكا الى مزيد من السخرية في العالم

بقوة مشتركة من جهاز مكافحة الارهاب والشرطة الاتحادية .. انطلاق عملية أمنية في ذي قار لتحرير ناشط عراقي مخطوف

"واشنطن بوست": نتنياهو يصطحب غسيله الوسخ إلى واشنطن

أمريكا وآلية الزناد..ماذا يقول الدبلوماسيون عن نتيجة التحرك الآحادي الجانب لواشنطن؟

ما هي العقبات أمام مصطفى أديب لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة؟

"التايمز" تكشف أسباب اغتيال "الموساد" للفلسطيني البطش في ماليزيا

قائد الثورة الاسلامية يلقي كلمة بمناسبة الذكرى السنوية الاربعين لمرحلة الدفاع المقدس.. ما الذي جاء فيها؟

لماذا يُهرول محمد بن زايد لنقل قاعدة "إنجرليك" من تركيا إلى الإمارات؟

ترامب يشعل فتيل التطبيع باتجاه لبنان.. هل تنجح مساعيه لمفاوضات "لبنانية - إسرائيلية"؟

تحت شعار مقاطعة الإمارات حتى تعود إلى رشدها.. المثقفون العرب ينتفضون"لا للتطبيع"

عقد مائدة مستديرة علمية حول "مخاطر تطوير علاقات أرمينيا مع الكيان الصهيوني"

كتائب حزب الله-العراق تنتقد سياسات الحكومة العراقية "الغامضة" في علاقاتها

البنتاغون: نعمل على خفض مستويات قواتنا في العراق

هل يُنهي قاسم سُليماني أحلام ترامب السياسيّة؟

محلل امريكي: العلاقات الاماراتية الاسرائيلية لن تدوم، كما توقع المرشد الخامنئي

السيد نصرالله وخطاب تبديد الأوهام

بمناسبة ترشحه.. ترامب يقيم حفلاً مزدحماً خالياً من إجراءات الوقاية من كورونا

شبح التطبيع الثقيل يلقي بظلاله على قمة الجامعة العربية

لجنة برلمانية عراقية تكشف عن ايادي خارجية تنفذ الاغتيالات لخلق الفوضى

العلماء المسلمون يرفعون الصوت مع قائد الثورة الإسلامية المعظم في إدانة المجلة الفرنسية... العصابات الصهيونية وراء المؤامرة

انخفاض صادرات النفط السعودي إلى الولايات المتحدة عند مستوى تاريخي

ابن زايد والالتفاف على القضية الفلسطينية

أبعاد وأهداف زيارة وزير الخارجية الهندي لطهران.. ما مدى أهمية ميناء "تشابهار" الإيراني بالنسبة للهنود؟

سفير ايران في بغداد: لم يتخذ بعد قرار حول اقامة اربعينية الامام الحسين(ع)

موجة جديدة من الاعتقالات لأمراء سعوديين.. هل هي محاربة للفساد أو قتال على السلطة؟

حماس تفتح النار على قادة الإمارات بسبب الخيانة والتآمر

أبعاد وأهداف زيارة وزير الخارجية الهندي لطهران.. ما مدى أهمية ميناء "تشابهار" الإيراني بالنسبة للهنود؟

خبير استراتيجي يتحدث للوقت عن أبعاد وآفاق حكومة مصطفى أديب في لبنان

تفوّق القوة الصاروخية الإيرانية عن نظيرتها الأوروبيّة.. إيران رابع أهم قوة صاروخيّة في العالم في مجال الصواريخ المضادّة للسفن + صور

عمان بين فكيّ كماشة أمريكا والإمارات.. هل تذلّ قدمها باتجاه هاوية التطبيع؟

العلاقات بين أربيل وأنقرة من الغضب إلى الإهمال

في ظل التوتر في البحر المتوسط.. تدريبات عسكرية مشتركة بين الإمارات واليونان

السفير الأمريكي يدّعي بأن واشنطن لا تريد البقاءً عسكرياً دائماً في العراق

إدارة ترامب تنهب النفط والغاز السوري بالتعاون مه الإرهابيين.. أين تذهب ثروات الشعب السوري؟

كورونا يحبس أنفاس تركيا

نظرة علی الدبلوماسية الفرنسية في لبنان والعراق

رفع حظر توريد الأسلحة لقبرص.. كبح جماح تركيا على حساب تسليح البحر الأبيض المتوسط

ترامب يدين العنف ويدعو حكام الولايات إلى الاستعانة بالحرس الوطني

كتائب حزب الله-العراق تنتقد سياسات الحكومة العراقية "الغامضة" في علاقاتها

مستوطنون يعتدون على ممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

"الدفاع اليمنية": لحظة الحسم والنصر الأكبر باتت قريبة على التحالف ضد اليمن

الجمعة 7 صفر 1442
 
 
 
 
 
"الدفاع اليمنية": لحظة الحسم والنصر الأكبر باتت قريبة على التحالف ضد اليمن

"الدفاع اليمنية": لحظة الحسم والنصر الأكبر باتت قريبة على التحالف ضد اليمن

الوقت-أكد وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة في حكومة صنعاء محمد العاطفي، أن "لحظة الحسم

مواضيع ذات صلة

القوات المسلحة اليمنية تستهدف مطار أبها السعودي بطائرة مسيرة

هزائم متتالية لتحالف العدوان في قلب اليمن.. بدء العد التنازلي لتحرير مدينة مأرب + صور

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-أكد وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة في حكومة صنعاء محمد العاطفي، أن "لحظة الحسم والنصر الأكبر باتت قريبة على تحالف الأعداء ومرتزقته".

وحذر العاطفي التحالف السعودي والإماراتي من "خطواته الاستيطانية في سقطرى والمهرة، بالتنسيق مع الكيان الصهيوني المغتصب، من خلال إنشاء قواعد واستحداثات عسكرية"، قائلاً إن "الخطوات الاستعمارية للتحالف بالتنسيق مع الكيان الصهيوني في سقطرى والمهرة لن تمر مرور الكرام، وأيدينا ستطالهم كما طالت عواصمهم ومنشآتهم الحيوية في عمق أراضيهم"، بحسب تعبيره.

وقبل أيام، تظاهر أبناء منطقة "نواجد" في محافظة أرخبيل سقطرى شرق اليمن رفضاً للتطبيع مع "إسرائيل"، وتنديداً بسيطرة المجلس الانتقالي والإمارات على الجزيرة ذاتها.

المتظاهرون أحرقوا العلمين الإماراتي والإسرائيلي كما أحرقوا صور ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ورفعوا شعارات مناهضة للتطبيع، كما طالب المتظاهرون بخروج المجلس الإنتقالي من الجزيرة وشددوا على عودة الإدارة اليمنية إليها.

وتابع العاطفي، "قواتنا ستكون بالمرصاد للعدو السعودي الإماراتي ولن نترك شبراً واحداً من أرضنا الغالية يعيث فيه الفاسدين والمحتلين مهما كانت التضحيات".

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أعلن أن سلاح الجو المسير استهدف مطار أبها الدولي في السعودية بطائرة مسيرة من نوع "صماد 3".

وأكد أن هذا الاستهداف يأتي ردّاً على تصعيد العدوان الجوي والحصار المتواصل.

العميد يحيى سريع قال: "نعد النظام السعودي المجرم والمعتدي بعمليات مؤلمة وموجعة إذا ما استمر في عدوانه وحصاره لبلدنا العظيم وشعبنا العزيز".

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

القوات المسلحة اليمنية اليمن وزارة الدفاع اليمنية التحالف السعودي ضد اليمن حكومة صنعاء محمد العاطفي

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء