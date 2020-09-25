"الدفاع اليمنية": لحظة الحسم والنصر الأكبر باتت قريبة على التحالف ضد اليمن

الوقت-أكد وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة في حكومة صنعاء محمد العاطفي، أن "لحظة الحسم والنصر الأكبر باتت قريبة على تحالف الأعداء ومرتزقته".

وحذر العاطفي التحالف السعودي والإماراتي من "خطواته الاستيطانية في سقطرى والمهرة، بالتنسيق مع الكيان الصهيوني المغتصب، من خلال إنشاء قواعد واستحداثات عسكرية"، قائلاً إن "الخطوات الاستعمارية للتحالف بالتنسيق مع الكيان الصهيوني في سقطرى والمهرة لن تمر مرور الكرام، وأيدينا ستطالهم كما طالت عواصمهم ومنشآتهم الحيوية في عمق أراضيهم"، بحسب تعبيره.

وقبل أيام، تظاهر أبناء منطقة "نواجد" في محافظة أرخبيل سقطرى شرق اليمن رفضاً للتطبيع مع "إسرائيل"، وتنديداً بسيطرة المجلس الانتقالي والإمارات على الجزيرة ذاتها.

المتظاهرون أحرقوا العلمين الإماراتي والإسرائيلي كما أحرقوا صور ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ورفعوا شعارات مناهضة للتطبيع، كما طالب المتظاهرون بخروج المجلس الإنتقالي من الجزيرة وشددوا على عودة الإدارة اليمنية إليها.

وتابع العاطفي، "قواتنا ستكون بالمرصاد للعدو السعودي الإماراتي ولن نترك شبراً واحداً من أرضنا الغالية يعيث فيه الفاسدين والمحتلين مهما كانت التضحيات".

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أعلن أن سلاح الجو المسير استهدف مطار أبها الدولي في السعودية بطائرة مسيرة من نوع "صماد 3".

وأكد أن هذا الاستهداف يأتي ردّاً على تصعيد العدوان الجوي والحصار المتواصل.

العميد يحيى سريع قال: "نعد النظام السعودي المجرم والمعتدي بعمليات مؤلمة وموجعة إذا ما استمر في عدوانه وحصاره لبلدنا العظيم وشعبنا العزيز".