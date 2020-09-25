"الصحة العالمية": وصول عدد الوفيات جراء كورونا إلى مليونين مرجّح جداً

الوقت-قال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية مايك رايان، إن "ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى مليوني شخص في العالم قبل استخدام اللقاح على نطاق واسع، "ليس مستحيلاً".

وأوضح رايان أن عدد الوفيات قد يتجاوز مليونين في حال غياب عمل منسق لاحتواء الجائحة.

وأضاف في حديثه للصحفيين: "الرقم الذي تتحدثون عنه، مليونا وفاة، ليس ممكناً فقط، ولكنه رقم مرجح جداً للأسف".

وجاءت تصريحات رايان تزامناً مع اقتراب عدد الوفيات بالفيروس في العالم من حاجز المليون. وسجّل أكثر من 32 مليون و500 ألف إصابة بالفيروس.

وتحتلّ أميركا المرتبة الأولى في مجمل الحالات، وتليها الهند وثمّ البرازيل.

وأعلنت شركة "نوفافاكس" الأميركية للتكنولوجيا الحيوية أمس الخميس أنّها بدأت في بريطانيا المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على لقاحها المضادّ لمرض كوفيد-19، ليصبح بذلك اللقاح التجريبي الحادي عشر في العالم الذي يبلغ هذه المرحلة النهائية. وقالت الشركة إن 10 آلاف متطوّع تتراوح أعمارهم بين 18 و84 عاماً سيشاركون في هذه التجارب.

يذكر أن روسيا بدأت بتوزيع الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك" ضدّ فيروس "كورونا" على الأقاليم الروسية، والصين قالت إن عقار "تريازافيرين" الروسي فعال في مكافحة الفيروس التاجي.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتصف آب/اغسطس الماضي أن أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا تم تسجيله في روسيا، لافتاً إلى أنه يشكل مناعة مستقرة.