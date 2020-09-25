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  الجمعة 7 صفر 1442

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تحذير إيراني جديد من دخول "البحرية الأميركية" إلى مياه الخليج

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أخبار

تحذير إيراني جديد من دخول "البحرية الأميركية" إلى مياه الخليج

الجمعة 7 صفر 1442
 
 
 
 
 
تحذير إيراني جديد من دخول "البحرية الأميركية" إلى مياه الخليج

تحذير إيراني جديد من دخول "البحرية الأميركية" إلى مياه الخليج

الوقت-قال قائد البحرية الإيرانية حسين خانزاده إن الهدف الأبرز من دخول قوات البحرية الأميركية إلى مياه الخليج هو طمأنة

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الوقت-قال قائد البحرية الإيرانية حسين خانزاده إن الهدف الأبرز من دخول قوات البحرية الأميركية إلى مياه الخليج هو طمأنة بعض دول المنطقة، محذّراً من أنها لن تأتي بالأمن أبداً بل هي تسبب المشاكل للمنطقة.

وفي مقابلة تلفزيونية أكّد خانزاده أن قواته تراقب البحرية الأميركية الإرهابية خطوة بخطوة، على حدّ تعبيره.

وأضاف أن وجودها في الخليج أفضل لأنها بذلك تكون في متناول البحرية الإيرانية وتحت مراقبتها.

وكشف حرس الثورة الإيراني عن إنشاء قاعدة عسكرية بحرية جديدة شرق مضيق هرمز مساحتها 31 هكتاراً.

قائد حرس الثورة اللواء حسين سلامي، قال أمس الخميس إن القاعدة ستسهم في تعزيز ورفع مستوى العمليات البحرية الإيرانية في مجالات الدفاع والهجوم والرصد في منطقة الخليج.

ومنذ أيام، أعلن الحرس أن قواته البحرية تمكنت من رصد حاملة الطائرات الأميركية "نيميتز" بطائرات مسيرة "درونز" محلية الصنع، مشيراً إلى أن طائراته أصبحت قادرة على رصد جميع التحركات في مضيق هرمز وفي الخليج.

كما أكّد قائد القوة البحرية لحرس الثورة، الأدميرال علي رضا تنكسيري، بأنه تم رصد واعتراض حاملة الطائرات الأميركية "نيميتز" والسفن المرافقة لها قبل دخولها مضيق هرمز والخليج بطائرات مسيرة وطنية الصنع.

كذلك، قال إنه خلال عملية الرصد والاعتراض، تم تحديد حاملة الطائرات "نيميتز" بمعية السفن الحربية المرافقة لها والتي تشمل المدمرتين 114 و115 والبارجتين 58 و59 والفرقاطتين الدوريتين 9 و12 وسفينة خفر سواحل 1333 تابعة للجيش الاميركي، قبل دخولها مضيق هرمز والخليج".

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القوات الأميركية الخليج البحرية الإيرانية ايران الولايات المتحدة الأميركية

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