عقوبات أميركية جديدة تستهدف قضاة وسجوناً في إيران

الوقت-فرضت الولايات المتحدة سلسلة عقوبات استهدفت عدة كيانات ومسؤولين إيرانيين، بسبب مزاعم عن انتهاكات لحقوق الإنسان، شملت قاضياً قالت إنه متورط في قضية مصارع إيراني حكم عليه بالإعدام.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على القاضي سيد محمود سادتي، والقاضي محمد سلطاني، والفرع الأول من محكمة شيراز الثورية، وسجون عادل آباد وأرومية ووكيل آباد.

من جهته، أعلن الممثل الأميركي الخاص لإيران وفنزويلا، إليوت أبرامز، إن العقوبات استهدفت قاضياً حكم بالإعدام على المصارع الإيراني نويد أفكاري، الذي أُعدم هذا الشهر بعد إدانته بقتل حارس أمن طعناً خلال احتجاجات العام 2018، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية.

وأشار بومبيو إلى وجود تقارير تؤكد أن سادتي، وهو قاضٍ في الفرع الأول من محكمة شيراز الثورية، كان مشرفاً على إحدى محاكمات أفكاري.

وفرضت الولايات المتحدة، قبل أيام، عقوبات جديدة على وزارة الدفاع الإيرانية وآخرين منخرطين في برنامج إيران النووي، وذلك بعدما أعلنت واشنطن بشكل منفرد تجديد العقوبات، إثر فشلها في تحقيق ذلك في مجلس الأمن الدولي.