"واشنطن بوست": نتنياهو يصطحب غسيله الوسخ إلى واشنطن

الوقت-"الزوجان نتنياهو يتميزان عن باقي الزائرين الرسميين باصطحاب عدة حقائب سفر مليئة بالملابس المتسخة، للتنظيف (مجاناً)، من قبل طواقمنا المضيفة للزائرين الرسميين"، جملة مهينة نقلتها صحيفة "واشنطن بوست" على لسان "مسؤول أميركي، وآخرين لم يفصحوا عن هويتهم".

وأضافت الصحيفة أن المسؤول الأميركي لفت النظر إلى "تكرار المسلك من قبل نتنياهو وزوجته، حتى تولدت قناعة لدى طواقمنا بأت ذلك لم يكن استثناء بل تصرف مقصود".

وأردفت أنه في إحدى الزيارات الرسمية لنتياهو للبرتغال نهاية العام الماضي، "اصطحب الزوجان 11 حقيبة لزيارة امتدت 24 ساعة فقط". وفي العادة "رصد الصحافيون المرافقون له بين 4 إلى 5 على الأقل، حقائب مليئة بالملابس المتسخة لتنظيفها مجاناً لدى العواصم المضيفة".

ورجحت الصحيفة أن نتنياهو وزوجته يتفاديان مزيداً من الإحراج لفرط مصاريفهما الشخصية، و"خصوصاً غسيل الملابس"، بعد سلسلة فضائح داخل الكنيست باستغلالهما منصب رئيس الوزراء للمنفعة الشخصية.