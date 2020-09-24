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  الخميس 6 صفر 1442

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أخبار

البحرية الإيرانية تنشر صوراً لاعتراض حاملة طائرات أميركية من قبل مسيرات "وطنية الصنع"

الخميس 6 صفر 1442
 
 
 
 
 
البحرية الإيرانية تنشر صوراً لاعتراض حاملة طائرات أميركية من قبل مسيرات "وطنية الصنع"

البحرية الإيرانية تنشر صوراً لاعتراض حاملة طائرات أميركية من قبل مسيرات "وطنية الصنع"

الوقت-أعلن حرس الثورة الإيراني أن قواته البحرية تمكنت من رصد حاملة الطائرات الأمريكية "نيميتز" بطائرات مسيرة "درونز"

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الوقت-أعلن حرس الثورة الإيراني أن قواته البحرية تمكنت من رصد حاملة الطائرات الأمريكية "نيميتز" بطائرات مسيرة "درونز" محلية الصنع، مشيراً إلى أن طائراته أصبحت قادرة على رصد جميع التحركات في مضيق هرمز وفي الخليج.

وأكد قائد القوة البحرية لحرس الثورة، الأدميرال علي رضا تنكسيري، بأنه تم رصد واعتراض حاملة الطائرات الأميركية "نيميتز" والسفن المرافقة لها قبل دخولها مضيق هرمز والخليج بطائرات مسيرة وطنية الصنع.

أعلن ذلك الادميرال تنكسيري في تصريحه، اليوم الأربعاء، خلال مراسم انضمام 188 طائرة مسيرة ومروحية للقوة البحرية للحرس الثوري.

وقال إنه خلال عملية الرصد والاعتراض، تم تحديد حاملة الطائرات "نيميتز" بمعية السفن الحربية المرافقة لها والتي تشمل المدمرتين 114 و115 والبارجتين 58 و59 والفرقاطتين الدوريتين 9 و12 وسفينة خفر سواحل 1333 تابعة للجيش الاميركي، قبل دخولها مضيق هرمز والخليج". 

وفي سياق متصل، أضاف: أن جميع مهمات القوة البحرية للحرس الثوري ستكون تحت غطاء الطائرات المسيرة وطنية الصنع، موضحاً أن "انضمام 188 طائرة مسيرة ومروحية وطنية الصنع للقوة البحرية للحرس الثوري، سيمنح قوة خاصة للقوة البحرية للحرس في دمج المهمات البحرية والجوية".

وقال قائد القوة البحرية لحرس الثورة إن "رصد وتتبع جميع التحركات البحرية في الخليج ومضيق هرمز وبحر عمان سيصبح ممكناً بواسطة هذه الطائرات المسيرة التي ستزيد سعة قدراتنا في هذا المجال بصورة كبيرة جداً".

وأعلن وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي في وقت سابق، عن تسليم 3 أنواع من طائرات مسيرة من طراز "كرار" و"ابابيل 3" و"طائرة "جت" متعددة المهام" للجيش، بشكلٍ كثيف.

وصرح حاتمي في مراسم تسليم الطائرات المقاتلة بدون طيار للجيش قائلاً: لقد تم إعداد هذه الطائرات باستخدام قدرات الصناعات الدفاعية وجامعات البلاد والشركات القائمة على المعرفة ولها ميّزات مهمة.

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مضيق هرمز طائرات مسيرة حاملة طائرات أميركية نيميتز إيران الولايات المتحدة الأميركية

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