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  الأربعاء 5 صفر 1442

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أخبار

في صفقة تبادل مع مرتزقة العدوان.. تحرير عدد من الأسرى والمختطفين بينهم "العلامة الديلمي"

الأربعاء 5 صفر 1442
 
 
 
 
 
في صفقة تبادل مع مرتزقة العدوان.. تحرير عدد من الأسرى والمختطفين بينهم "العلامة الديلمي"
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الوقت- أعلنت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، عن تحرير عدد من الأسرى والمختطفين بينهم "العلامة الديلمي" ورفيقه فؤاد فاخر، في صفقة تبادل مع مرتزقة العدوان.

وأوضح مصدر خاص، أن تحرير عدد من الأسرى والمختطفين بينهم العلامة يحيى الديلمي، تم في إطار صفقة تبادل رفيعة المستوى، بين اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى وبين المرتزقة، تم على إثرها إطلاق سراح قيادات تابعة للعدوان كانت قد وقعت في الأسر في وقت سابق.

وأضـاف المصدر، أن الصفقة تضمنت تحرير عدد من أسرى الجيش واللجان الشعبيّة في سجون المرتزقة بمحافظة مارب، مشيرا إلى أن الصفقة تمت بوساطة محلية.

في ذات السياق، قام مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين، ومعه عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل، والعلامة عبدالمجيد الحوثي، بزيارة العلامة يحيى الديلمي في منزله بالعاصمة صنعاء.

وثمن العلامة الديلمي الزيارة، مشيدا بالجهود التي بذلتها حكومة الإنقاذ الوطني ممثلة باللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، في سبيل تحريره من سجون مرتزقة العدوان الأمريكي الصهيوني.

يشار إلى أن العلامة الديلمي ورفيقه فؤاد فاخر تعرّضا للاختطاف من قبل مرتزقة العدوان في محافظة مارب، في نهاية شهر أغسطس عام 2019م، عند عودتهما من أداء مناسك الحج، وهو ما يؤكّـد انحطاط قوى العدوان ومرتزقتها التي تلجأ إلى اختطاف المواطنين على أساس عرقي وعنصري.

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اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى صفقة تبادل العلامة الديلمي تحرير أسرى

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