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  الأربعاء 5 صفر 1442

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اللواء حسين سلامي: إيران تزداد قوة يوما بعد يوم

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أخبار

الخارجيةِ الفرنسية: يجب على القوى السياسيةَ اللبنانية أنَّ تواجه خطرَ الانهيارِ

الأربعاء 5 صفر 1442
 
 
 
 
 
الخارجيةِ الفرنسية: يجب على القوى السياسيةَ اللبنانية أنَّ تواجه خطرَ الانهيارِ
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الوقت- حذرت وزارةُ الخارجيةِ الفرنسية القوى السياسيةَ اللبنانية من أنَّ البلادَ تواجه خطرَ الانهيارِ إذا لم تُشكلْ حكومةٌ دون إبطاء.

وقالت المتحدثةُ باسمِ الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول اِنَّ القوى السياسيةَ اللبنانية تواجه خيارا بين التعافي وانهيارِ البلاد. مؤكدة إنها مسؤوليةٌ ثقيلة تجاه اللبنانيين. وقالت فون دير مول إنّ فرنسا تأسفُ لأنَّ المسؤولين اللبنانيين لم يتمكنوا بعد من الوفاءِ بالالتزاماتِ التي تعهدوا بها سابقاً، داعيةً إلى التوصلِ إلى اتفاقٍ دون إبطاء بشأنِ تشكيلِ حكومةِ رئيسِ الوزراء مصطفى أديب وتنفيذِ الاصلاحاتِ اللازمة . وافاد دبلوماسيان فرنسيان بأنَّ باريس تضغطُ على الساسةِ اللبنانيين لتشكيلِ حكومةٍ جديدةٍ في إطارٍ زمنيٍ معقول.

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وزارة الخارجية الفرنسية تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة القوى السياسية اللبنانية ازمة لبنان الاقتصادية

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