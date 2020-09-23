موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأربعاء 5 صفر 1442

إخترنا لكم

مزاعم عودة العقوبات على إيران.. من المعارضة الأوروبية إلى رفض الأمم المتحدة لقرار أمريكا

مزاعم عودة العقوبات على إيران.. من المعارضة الأوروبية إلى رفض الأمم المتحدة لقرار أمريكا زعمت الولايات المتحدة مؤخرًا إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران ، وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية صباح يوم الأحد، إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة ضد جمهورية إيران الإسلامية ، بما في ذلك حظر الأسلحة.

طبول الحرب تُقرع في ادلب الوقت- الوضع الميداني في ادلب ينذر بحرب قادمة بين الجيش السوري والأتراك ومن يدعمون من فصائل ومجموعات ارهابية، وقد طال صبر الحكومة السورية طويلاً على الأتراك في ظل وجود ضامنين لها،...

تحت شعار مقاطعة الإمارات حتى تعود إلى رشدها.. المثقفون العرب ينتفضون"لا للتطبيع" كثيراً ما استخدمت مؤسسات الكيان الأمنيّة الثقافة والفنون للترويج لسياسات الكيان الاستيطانيّة، حيث تُعتبر مؤسسات الكيان الثقافيّة حاملاً لأيديولوجيّة

لإجبارها على مقايضة الحقوق بالمال.. ترامب يمنع دولاً عربيّة من دعم السلطة الفلسطينيّة الرئيس الأمريكيّ، دونالد ترامب، بمنع دول عربيّة من دعم السلطة الفلسطينيّة لإجبارها على مقايضة حقوقها ومقدساتها الوطنيّة بالمال، حيث اتهم رئيس الوزراء الفلسطينيّ، محمد اشتية، الإثنين المنصرم، ترامب بقطع المساعدات عن حكومته، ومنع بعض الدول العربيّة من الوفاء بالتزاماتها

التطبيع وصل إلى المناهج الدراسيّة.. عيال زايد يتلاعبون بمستقبل الإمارات الوقت- قبل عشرين عاماً كتب صحيفة البيان الإماراتية الشهيرة: "أبرز أشكال هذا التطبيع يكمن في تحريف المناهج الدراسية عن أهدافها الرامية لإعداد جيل منتم وملتزم بعقيدة هذه الأمة، إجراء التبديل والتحريف للمناهج الدراسية المتعلقة بتاريخ هذا العدو وعداءه لهذه الأمة في الماضي والحاضر وما تعلق كذلك بحقوق الأمة"، هكذا كان رأي الإمارات قبل عشرين عاماً عندما كان يحمها الرّجال...

أخبار

حادثة صادمة.. الشرطة الأمريكية تطلق 11 رصاصة على صبي متوحد!

حادثة صادمة.. الشرطة الأمريكية تطلق 11 رصاصة على صبي متوحد!

الوقت- وثق مقطع فيديو لحظة اطلاق الشرطة الأمريكية النار على صبي يبلغ من العمر 13 عاما ومصاب بالتوحد في ولاية يوتا الأمريكية.

مسؤول في البنتاغون: نعتزم سحب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان الوقت- كشف مسؤول في وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون)، عن خطط امريكية لسحب جميع قواتها من أفغانستان بحلول شهر مايو عام 2021.

روحاني: أمريكا دخلت في حرب اقتصادية مع إيران بالدولار الوقت- قال رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسن روحاني اليوم الأربعاء ،إننا في حرب اقتصادية ،والولايات المتحدة دخلت في حرب اقتصادية مع إيران بالدولار والإمكانيات الاقتصادية وبنوكها وشركاتها.

الولايات المتحدة توسع قائمة العقوبات ضد فنزويلا الوقت-أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، عن توسيع قائمة العقوبات ضد فنزويلا، وجاء في بيان نشر على م

البنتاغون يعد بالحفاظ على تفوّق "إسرائيل" العسكري الوقت-أعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، خلال استقباله وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس في واشنطن الثلاثاء

نتنياهو يصف مكالمته الهاتفية مع ولي عهد البحرين بأنها "رائعة وودية جداً" الوقت-أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع ولي

"التايمز" تكشف أسباب اغتيال "الموساد" للفلسطيني البطش في ماليزيا الوقت-كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية عن معلومات جديدة حول اغتيال الموساد الإسرائيلي

باريس: تواجه القوى السياسية اللبنانية الاختيار بين التعافي وانهيار البلد الوقت-قالت وزارة الخارجية الفرنسية، مساء أمس الثلاثاء، إنه "في هذه اللحظة الحاسمة من التاريخ اللبناني، تواجه القوى

بوتين يدعو واشنطن إلى التحجيم المتبادل لتطوير الأنظمة الصاروخية الوقت-أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه "من الضروري حل مسألة تمديد معاهدة الأسلحة الهجومية الإستراتيجية

ماكرون: الأوروبيون لن يتنازلوا عن رفضهم العقوبات في الملف النووي الإيراني الوقت-قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، أنه "يتعين وضع إطار عمل ضمن اتفاق 2015 النووي

روحاني: الركبة التي وضعت على عنق فلويد تجسد ركبة الاستكبار على رقاب الشعوب الوقت-أكّد الرئيس الايراني حسن روحاني أن "الوقت للعالم اليوم هو القول لا للغطرسة والبلطجة، فعهد الهيمنة

برعاية إماراتية... مفاوضات تمنح الخرطوم 8 مليارات دولار مقابل التطبيع الوقت- رئيس المجلس العسكري في السودان عبد الفتاح البرهان خلال لقائه محمد بن زايد ولي العهد الإماراتي/ وام

الرئيس الجزائري: لن نبارك أو نشارك في الهرولة نحو التطبيع الوقت- قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأحد، إن الجزائر لن تبارك ولن تشارك في ما أسماه “الهرولة نحو التطبيع”.

عملية أسود الجزيرة تنطلق اليوم في الأنبار الوقت- أعلنت وزارة الدفاع، الثلاثاء، انطلاق عملية أسود الجزيرة في مناطق غرب البلاد.

روحاني: الشعب الايراني استطاع ان یسجل النصر الزاهر في صفحة التاریخ الوقت- قال رئیس الجمهوریة "حسن روحاني" :ان أسبوع الدفاع المقدس، یذکّر حریة وفتوة وتضحیة الشعب الايراني الذي استطاع ان یسجل النصر الزاهر في صفحة التاریخ ، لافتا ان حصیلة الصمود والمقاومة الشعب الایراني طوال الأعوام الـ40 الماضیة، هی بصیرة أبناءه في مواجهة الاعداء.

فنزويلا: الحظر الاميركي الاحادي ضد ايران عدواني وغير قانوني الوقت- اعتبر وزير خارجية فنزويلا خورخي آريازا، الحظر الاميركي الاحادي ضد ايران بانه عدواني وغير قانوني وليس له اي اساس في القوانين الدولية.

بقوة مشتركة من جهاز مكافحة الارهاب والشرطة الاتحادية .. انطلاق عملية أمنية في ذي قار لتحرير ناشط عراقي مخطوف الوقت- كشف مصدر أمني في ذي قار العراقية اليوم الثلاثاء عن انطلاق عملية امنية في ناحية الفضلية جنوب مدينة الناصرية بقوة مشتركة من جهاز مكافحة الارهاب والشرطة الاتحادية للبحث عن المختطف سجاد العراقي.

قائد الثورة الاسلامية يلقي كلمة بمناسبة الذكرى السنوية الاربعين لمرحلة الدفاع المقدس.. ما الذي جاء فيها؟ الوقت- القى قائد الثورة الاسلامية المعظم الامام السيد علي الخامنئي (دام ظله) امس الاثنين 21 ايلول 2020 كلمة تاريخية بمناسبة الذكرى السنوية الاربعين لمرحلة الدفاع المقدس اكد فيها على ان ايران اليوم اقوى مما كانت عليه سابقا موضحا ان قيادة الامام الراحل آية الله العظمى الامام الخميني (قدس سره الشريف) كان لها ابعد الاثر في التصدي للحرب الظالمة التي فرضت على الجمهورية الاسلامية في الفترة ما بين 1980 و1988.

التطبيع الإماراتي مع "إسرائيل" يصل إلى السينما الوقت-بعد توقيع اتفاقية التطبيع بين الإمارات و"اسرائيل" بدأت تتجلى نتائجها على غير صعيد، وآخرها إبرام

جيش الاحتلال يقيم أكبر مستشفى ميداني لإصابات كورونا الوقت-أعلنت المستشفيات الإسرائيلية في القدس وأشدود، امس الاثنين، أنها لم تعد قادرة على استقبال المزيد من مرضى

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

روحاني: الشعب الايراني استطاع ان یسجل النصر الزاهر في صفحة التاریخ

نتنياهو يصف مكالمته الهاتفية مع ولي عهد البحرين بأنها "رائعة وودية جداً"

عملية أسود الجزيرة تنطلق اليوم في الأنبار

مزاعم عودة العقوبات على إيران.. من المعارضة الأوروبية إلى رفض الأمم المتحدة لقرار أمريكا

باريس: تواجه القوى السياسية اللبنانية الاختيار بين التعافي وانهيار البلد

حادثة صادمة.. الشرطة الأمريكية تطلق 11 رصاصة على صبي متوحد!

طبول الحرب تُقرع في ادلب

بوتين يدعو واشنطن إلى التحجيم المتبادل لتطوير الأنظمة الصاروخية

ماكرون: الأوروبيون لن يتنازلوا عن رفضهم العقوبات في الملف النووي الإيراني

بعد افتتاحها أول مطعم يهوديّ.. أبوظبي تبيح شراء المشروبات الكحوليّة

ترامب يحوّل الدين المسيحي بلا خجل إلى سلاح انتخابي.. ماذا عن الإنجيليين؟

خطة الانتخابات العامة الفلسطينية، هل ستنتهي الخلافات الداخلية؟

مسؤول في البنتاغون: نعتزم سحب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان

حماس وتثبيت "معادلة الردع"

برعاية إماراتية... مفاوضات تمنح الخرطوم 8 مليارات دولار مقابل التطبيع

طبول الحرب تُقرع في ادلب

بوتين يدعو واشنطن إلى التحجيم المتبادل لتطوير الأنظمة الصاروخية

ماكرون: الأوروبيون لن يتنازلوا عن رفضهم العقوبات في الملف النووي الإيراني

بعد افتتاحها أول مطعم يهوديّ.. أبوظبي تبيح شراء المشروبات الكحوليّة

ترامب يحوّل الدين المسيحي بلا خجل إلى سلاح انتخابي.. ماذا عن الإنجيليين؟

باريس: تواجه القوى السياسية اللبنانية الاختيار بين التعافي وانهيار البلد

حادثة صادمة.. الشرطة الأمريكية تطلق 11 رصاصة على صبي متوحد!

روحاني: الشعب الايراني استطاع ان یسجل النصر الزاهر في صفحة التاریخ

نتنياهو يصف مكالمته الهاتفية مع ولي عهد البحرين بأنها "رائعة وودية جداً"

"التايمز" تكشف أسباب اغتيال "الموساد" للفلسطيني البطش في ماليزيا

روحاني: الركبة التي وضعت على عنق فلويد تجسد ركبة الاستكبار على رقاب الشعوب

الرئيس الجزائري: لن نبارك أو نشارك في الهرولة نحو التطبيع

الولايات المتحدة توسع قائمة العقوبات ضد فنزويلا

روحاني: أمريكا دخلت في حرب اقتصادية مع إيران بالدولار

خطة الانتخابات العامة الفلسطينية، هل ستنتهي الخلافات الداخلية؟

مع تزايد الخوف الإسرائيلي من قناصة حزب الله.. عسكري اسرائيلي يحلم باغتيال السيد نصر الله لرفع معنويات جنوده

الخارجيّة الأميركيّة تنذر مسؤولين من إمكانيّة مقاضاة قيادات رسمية بجرائم حرب في اليمن

مسؤول أميركي: العقوبات الجديدة على طهران ستطال 24 شخصاً وكياناً

لماذا يُهرول محمد بن زايد لنقل قاعدة "إنجرليك" من تركيا إلى الإمارات؟

موسكو تحمّل واشنطن مسؤولية أي تصعيد في البحر الأسود

التطبيع الإماراتي مع "إسرائيل" يصل إلى السينما

منظمة الصحة العالمية تقرّ إجراء اختبارات على أدوية عشبية أفريقية لعلاج كورونا

إعلام إسرائيلي: التطبيع مع دول الخليج قد يضر بعلاقة روسيا مع "إسرائيل"

بومبيو: سنتوجه إلى مجلس الأمن مجدداً لفرض العقوبات على إيران

روحاني : اميركا لم تتمكن من ايجاد تحالف ضدنا

"رافائيل غروسي" يرحّب بالتفاهم الحاصل مع إيران بشان تنفيذ اتفاقية الضمانات

"إسرائيل" كانت تشغّل مركز مصالح في البحرين قبل التوقيع

ترامب: قد نتوصل إلى اتفاق مع الكرد بشأن النفط في سوريا

ترامب يحوّل الدين المسيحي بلا خجل إلى سلاح انتخابي.. ماذا عن الإنجيليين؟

لإجبارها على مقايضة الحقوق بالمال.. ترامب يمنع دولاً عربيّة من دعم السلطة الفلسطينيّة

ترامب يشعل فتيل التطبيع باتجاه لبنان.. هل تنجح مساعيه لمفاوضات "لبنانية - إسرائيلية"؟

لافروف يكشف رؤية موسكو للعقوبات الأميركية على دمشق

وزير الخارجية الإيراني: على ترامب ان يعيد النظر في نهجه قبل ان يعرض بومبيو امريكا الى مزيد من السخرية في العالم

حزب الله: مؤامرة التطبيع الخليجي ضد قضيتنا المركزية فلسطين لا قيمة لها طالما في الأمة نبض المقاومة

مدونة "تيكون عولام": "إسرائيل" تنشئ قواعد استخبارية سرية في الخليج

"الوفاء للمقاومة": نشجب الدور الأميركي البالغ السلبية لضرب جهود تأليف الحكومة اللبنانية

موسكو: قمة أستانة ستعقد في إيران فور سماح الظروف الصحية

تزامنا مع الضغوط السعودية والاماراتية.. البرهان يفاوض وفداً أمريكياً في الإمارات لرفع السودان من قائمة الإرهاب

أسباب تضاؤل نسبة التفاؤل بشأن محادثات السلام في أفغانستان

أمريكا تفرض حظرا على أكثر من 24 شخصاً وكياناً.. ما السبب؟

الاحتلال الأمريكي يعزز قواعده العسكرية في الحسكة

إعلام إسرائيلي نقلاً عن السفير الأميركي: أميركا تدرس استبدال عباس بـ دحلان

العقبات والتحديات التي تواجه حكومة الكاظمي في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

البنتاغون يعد بالحفاظ على تفوّق "إسرائيل" العسكري

ماكرون: الأوروبيون لن يتنازلوا عن رفضهم العقوبات في الملف النووي الإيراني

خبير استراتيجي يتحدث للوقت عن أبعاد وآفاق حكومة مصطفى أديب في لبنان

في ظل التوتر في البحر المتوسط.. تدريبات عسكرية مشتركة بين الإمارات واليونان

هل يُنهي قاسم سُليماني أحلام ترامب السياسيّة؟

ابن سلمان يبيع فضائحه بالبرامج الإباحيّة.. ومدير نيتفليكس يكشف المستور

ترامب يدين العنف ويدعو حكام الولايات إلى الاستعانة بالحرس الوطني

ماكرون يدعو السراج لزيارة فرنسا

الانعكاسات الاستراتيجية لتطبيع البحرين مع الكيان الصهيوني على التطورات الإقليمية

شبح التطبيع الثقيل يلقي بظلاله على قمة الجامعة العربية

انخفاض صادرات النفط السعودي إلى الولايات المتحدة عند مستوى تاريخي

استكمالأ للخيانة.. الإمارت تصدر مرسوماً بإلغاء ’قانون مقاطعة إسرائيل’

الحسكة تموت عطشاً والعالم يراقب.. من يُوقف تركيا؟

الخارجية الصينية: اجتماع اللجنة المشتركة فرصة لإعلان التزامها بالاتفاق النووي

الموساد الإسرائيلي: العلاقة بين تل أبيب وأبو ظبي بدأت في الخفاء قبل 15 عاماً

روحاني يشترط: الاعتذار والعودة للاتفاق النووي مقابل "الاتفاق" مع واشنطن

الربيع السعودي الباكستاني يتحوّل خريفاً.. ما هكذا يُكرم الضيف "آل سعود"!

ما هو السّرّ وراء رفض الرياض ما أملاه البيت الأبيض؟

السيد نصرالله وخطاب تبديد الأوهام

العلاقات بين أربيل وأنقرة من الغضب إلى الإهمال

مستوطنون يعتدون على ممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية

الكاظمي يسعى لشيء والشعب يريد شيئاً آخر.. زيارة أمريكا وضعت مستقبل الكاظمي السياسي على المحك

التظاهرات الامريكية.. الحكومة الامريكية تحاول رفع وتيرة قمع المتظاهرين

"الصحة العالمية": رفع القيود دون السيطرة على كورونا وصفة لكارثة

صراع شرق المتوسط... تركيا ومواجهة الدول الأوروبية

انفجار يستهدف رتلاً اميركياً منسحباً من معسكر التاجي

الحكومة البريطانيّة تعلق على أنباء "استقالة بوريس جونسون"

الخارجية الروسية تعلّق على إعادة فرض الحظر على إيران

أسباب طغيان طابع العنف والقسوة عند الشرطة الأمريكية ضد السود

محلل سياسي مصري: زيارة ماكرون للبنان والعراق تشكل حلقة من مؤامرة صهيونية غربية جديدة ضد جبهة المقاومة

تركيا تعلن اعتراضها طائرات حربية يونانية فوق مياهها الإقليمية شرق المتوسط

عبد اللهيان: الشرق الأوسط الجديد يتشكّل من خلال طرد أميركا من المنطقة

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

حادثة صادمة.. الشرطة الأمريكية تطلق 11 رصاصة على صبي متوحد!

الأربعاء 5 صفر 1442
 
 
 
 
 
حادثة صادمة.. الشرطة الأمريكية تطلق 11 رصاصة على صبي متوحد!
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- وثق مقطع فيديو لحظة اطلاق الشرطة الأمريكية النار على صبي يبلغ من العمر 13 عاما ومصاب بالتوحد في ولاية يوتا الأمريكية.

فبعد أن تلقت شرطة مدينة سولت ليك اتصالا هاتفيا طلبت فيه والدة الطفل المساعدة لإدخال طفلها إلى المشفى، وتفاجأت من الطريقة التي تعامل بها ضابطا الشرطة مع طفلها.

ويظهر الفيديو الذي تم نشره ضابطي الشرطة وهما يلاحقان الطفل في زقاق ضيق بعد أن وصلا إلى منزله، طالبين منه الانبطاح أرضا.

لينهار الطفل بعد سماع دوي نحو 11 رصاصة أطلقها الشرطيان اتجاهه.

كما يظهر الفيديو مناقشة بين الشرطيين حول ما إذا كانا سيقتربان من الصبي أم لا، لأنهما كانا قلقين من أن ينتج عن الحادث إطلاق رصاص.

لم يظهر الفيديو إن كان الصبي يحمل أي سلاح، كما ولم تذكر الشرطة شيئا عنها في تقريرها، وفق ما نشرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وهذه ليست اول حادثة فسجل الشرطة الامريكية ملئ بآلاف حوادث اطلاق النار على اطفال يعانون من مرض التوحد كما ان هناك مظاهرات اجتاحت ارجاء البلاد ضد العنف والعنصرية التي تمارسها الشرطة خاصة تجاه الملونين وقتل الالاف منهم.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

مدينة سولت ليك الشرطة الأمريكية التوحد ولاية يوتا

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء