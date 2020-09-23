روحاني: أمريكا دخلت في حرب اقتصادية مع إيران بالدولار

الوقت- قال رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسن روحاني اليوم الأربعاء ،إننا في حرب اقتصادية ،والولايات المتحدة دخلت في حرب اقتصادية مع إيران بالدولار والإمكانيات الاقتصادية وبنوكها وشركاتها.

وأضاف الرئيس روحاني اليوم خلال اجتماع مجلس الوزراء أن الولايات المتحدة الأميركية قد فشلت في إعادة عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران.

و تابع: الأميركان قالوا قبل عامين بأنهم نجحوا في تقويض الاتفاق النووي و لكن نفس الاتفاق وقف ضدهم وأذلهم في مجلس الأمن".

وأضاف الرئيس روحاني: "إنه أمر غير مسبوق في تاريخ الأمم المتحدة أن يذهب الأمريكان إلى مجلس الأمن عدة مرات ويرسلوا وزير خارجيتهم إلى المنطقة و الكثير من دول العالم لتمرير قرار ضد إيران وفي النهاية يواجهوا الفشل.

وقال ، إنهم كانوا يريدون انتهاك جزء من قرار مجلس الأمن رقم 2231 والقول إن حظر الأسلحة المفروض على إيران سيستمر في أكتوبر مبينا أن الأمريكان ما كانوا يتصورون أن يعارضهم الاوروبيون و هم حلفائهم ، واجهتهم روسيا والصين كما واجهتهم إندونيسيا بشجاعة ،ثم واجهتهم النيجر في مجلس الأمن .

وشدد روحاني أن قوة الولايات المتحدة وهيمنتها تراجعت قائلا، هذا انتصار ونجاح لأمة إيران العظيمة. الشعب الإيراني قد صمد منذ 40 عاما أمام أميركا و صمد خلال ثماني سنوات من الدفاع المقدس. واليوم بعد 40 عامًا ، حققت هذا النجاح القانوني والسياسي والدبلوماسي العظيم في الأمم المتحدة.