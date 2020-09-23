روحاني: أمريكا دخلت في حرب اقتصادية مع إيران بالدولار

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأربعاء 5 صفر 1442

إخترنا لكم

مزاعم عودة العقوبات على إيران.. من المعارضة الأوروبية إلى رفض الأمم المتحدة لقرار أمريكا

مزاعم عودة العقوبات على إيران.. من المعارضة الأوروبية إلى رفض الأمم المتحدة لقرار أمريكا زعمت الولايات المتحدة مؤخرًا إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران ، وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية صباح يوم الأحد، إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة ضد جمهورية إيران الإسلامية ، بما في ذلك حظر الأسلحة.

طبول الحرب تُقرع في ادلب الوقت- الوضع الميداني في ادلب ينذر بحرب قادمة بين الجيش السوري والأتراك ومن يدعمون من فصائل ومجموعات ارهابية، وقد طال صبر الحكومة السورية طويلاً على الأتراك في ظل وجود ضامنين لها،...

تحت شعار مقاطعة الإمارات حتى تعود إلى رشدها.. المثقفون العرب ينتفضون"لا للتطبيع" كثيراً ما استخدمت مؤسسات الكيان الأمنيّة الثقافة والفنون للترويج لسياسات الكيان الاستيطانيّة، حيث تُعتبر مؤسسات الكيان الثقافيّة حاملاً لأيديولوجيّة

لإجبارها على مقايضة الحقوق بالمال.. ترامب يمنع دولاً عربيّة من دعم السلطة الفلسطينيّة الرئيس الأمريكيّ، دونالد ترامب، بمنع دول عربيّة من دعم السلطة الفلسطينيّة لإجبارها على مقايضة حقوقها ومقدساتها الوطنيّة بالمال، حيث اتهم رئيس الوزراء الفلسطينيّ، محمد اشتية، الإثنين المنصرم، ترامب بقطع المساعدات عن حكومته، ومنع بعض الدول العربيّة من الوفاء بالتزاماتها

التطبيع وصل إلى المناهج الدراسيّة.. عيال زايد يتلاعبون بمستقبل الإمارات الوقت- قبل عشرين عاماً كتب صحيفة البيان الإماراتية الشهيرة: "أبرز أشكال هذا التطبيع يكمن في تحريف المناهج الدراسية عن أهدافها الرامية لإعداد جيل منتم وملتزم بعقيدة هذه الأمة، إجراء التبديل والتحريف للمناهج الدراسية المتعلقة بتاريخ هذا العدو وعداءه لهذه الأمة في الماضي والحاضر وما تعلق كذلك بحقوق الأمة"، هكذا كان رأي الإمارات قبل عشرين عاماً عندما كان يحمها الرّجال...

أخبار

مسؤول في البنتاغون: نعتزم سحب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان

مسؤول في البنتاغون: نعتزم سحب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان

الوقت- كشف مسؤول في وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون)، عن خطط امريكية لسحب جميع قواتها من أفغانستان بحلول شهر مايو عام 2021.

روحاني: أمريكا دخلت في حرب اقتصادية مع إيران بالدولار الوقت- قال رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسن روحاني اليوم الأربعاء ،إننا في حرب اقتصادية ،والولايات المتحدة دخلت في حرب اقتصادية مع إيران بالدولار والإمكانيات الاقتصادية وبنوكها وشركاتها.

الولايات المتحدة توسع قائمة العقوبات ضد فنزويلا الوقت-أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، عن توسيع قائمة العقوبات ضد فنزويلا، وجاء في بيان نشر على م

البنتاغون يعد بالحفاظ على تفوّق "إسرائيل" العسكري الوقت-أعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، خلال استقباله وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس في واشنطن الثلاثاء

نتنياهو يصف مكالمته الهاتفية مع ولي عهد البحرين بأنها "رائعة وودية جداً" الوقت-أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع ولي

"التايمز" تكشف أسباب اغتيال "الموساد" للفلسطيني البطش في ماليزيا الوقت-كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية عن معلومات جديدة حول اغتيال الموساد الإسرائيلي

باريس: تواجه القوى السياسية اللبنانية الاختيار بين التعافي وانهيار البلد الوقت-قالت وزارة الخارجية الفرنسية، مساء أمس الثلاثاء، إنه "في هذه اللحظة الحاسمة من التاريخ اللبناني، تواجه القوى

بوتين يدعو واشنطن إلى التحجيم المتبادل لتطوير الأنظمة الصاروخية الوقت-أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه "من الضروري حل مسألة تمديد معاهدة الأسلحة الهجومية الإستراتيجية

ماكرون: الأوروبيون لن يتنازلوا عن رفضهم العقوبات في الملف النووي الإيراني الوقت-قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، أنه "يتعين وضع إطار عمل ضمن اتفاق 2015 النووي

روحاني: الركبة التي وضعت على عنق فلويد تجسد ركبة الاستكبار على رقاب الشعوب الوقت-أكّد الرئيس الايراني حسن روحاني أن "الوقت للعالم اليوم هو القول لا للغطرسة والبلطجة، فعهد الهيمنة

برعاية إماراتية... مفاوضات تمنح الخرطوم 8 مليارات دولار مقابل التطبيع الوقت- رئيس المجلس العسكري في السودان عبد الفتاح البرهان خلال لقائه محمد بن زايد ولي العهد الإماراتي/ وام

الرئيس الجزائري: لن نبارك أو نشارك في الهرولة نحو التطبيع الوقت- قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأحد، إن الجزائر لن تبارك ولن تشارك في ما أسماه “الهرولة نحو التطبيع”.

عملية أسود الجزيرة تنطلق اليوم في الأنبار الوقت- أعلنت وزارة الدفاع، الثلاثاء، انطلاق عملية أسود الجزيرة في مناطق غرب البلاد.

روحاني: الشعب الايراني استطاع ان یسجل النصر الزاهر في صفحة التاریخ الوقت- قال رئیس الجمهوریة "حسن روحاني" :ان أسبوع الدفاع المقدس، یذکّر حریة وفتوة وتضحیة الشعب الايراني الذي استطاع ان یسجل النصر الزاهر في صفحة التاریخ ، لافتا ان حصیلة الصمود والمقاومة الشعب الایراني طوال الأعوام الـ40 الماضیة، هی بصیرة أبناءه في مواجهة الاعداء.

فنزويلا: الحظر الاميركي الاحادي ضد ايران عدواني وغير قانوني الوقت- اعتبر وزير خارجية فنزويلا خورخي آريازا، الحظر الاميركي الاحادي ضد ايران بانه عدواني وغير قانوني وليس له اي اساس في القوانين الدولية.

بقوة مشتركة من جهاز مكافحة الارهاب والشرطة الاتحادية .. انطلاق عملية أمنية في ذي قار لتحرير ناشط عراقي مخطوف الوقت- كشف مصدر أمني في ذي قار العراقية اليوم الثلاثاء عن انطلاق عملية امنية في ناحية الفضلية جنوب مدينة الناصرية بقوة مشتركة من جهاز مكافحة الارهاب والشرطة الاتحادية للبحث عن المختطف سجاد العراقي.

قائد الثورة الاسلامية يلقي كلمة بمناسبة الذكرى السنوية الاربعين لمرحلة الدفاع المقدس.. ما الذي جاء فيها؟ الوقت- القى قائد الثورة الاسلامية المعظم الامام السيد علي الخامنئي (دام ظله) امس الاثنين 21 ايلول 2020 كلمة تاريخية بمناسبة الذكرى السنوية الاربعين لمرحلة الدفاع المقدس اكد فيها على ان ايران اليوم اقوى مما كانت عليه سابقا موضحا ان قيادة الامام الراحل آية الله العظمى الامام الخميني (قدس سره الشريف) كان لها ابعد الاثر في التصدي للحرب الظالمة التي فرضت على الجمهورية الاسلامية في الفترة ما بين 1980 و1988.

التطبيع الإماراتي مع "إسرائيل" يصل إلى السينما الوقت-بعد توقيع اتفاقية التطبيع بين الإمارات و"اسرائيل" بدأت تتجلى نتائجها على غير صعيد، وآخرها إبرام

جيش الاحتلال يقيم أكبر مستشفى ميداني لإصابات كورونا الوقت-أعلنت المستشفيات الإسرائيلية في القدس وأشدود، امس الاثنين، أنها لم تعد قادرة على استقبال المزيد من مرضى

تراجع حاد لأسواق الأسهم والسلع بسبب كورونا الوقت-تراجعت أسواق الأسهم والسلع حول العالم، أمس الاثنين، بشكلٍ حاد مع تزايد مخاوف المستثمرين

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

الرئيس الجزائري: لن نبارك أو نشارك في الهرولة نحو التطبيع

نتنياهو يصف مكالمته الهاتفية مع ولي عهد البحرين بأنها "رائعة وودية جداً"

بعد افتتاحها أول مطعم يهوديّ.. أبوظبي تبيح شراء المشروبات الكحوليّة

عملية أسود الجزيرة تنطلق اليوم في الأنبار

فنزويلا: الحظر الاميركي الاحادي ضد ايران عدواني وغير قانوني

الولايات المتحدة توسع قائمة العقوبات ضد فنزويلا

مزاعم عودة العقوبات على إيران.. من المعارضة الأوروبية إلى رفض الأمم المتحدة لقرار أمريكا

وفاة قاضي المحكمة العليا الأمريكية.. وصراع ترامب والمحافظين على المنصب

ترامب يحوّل الدين المسيحي بلا خجل إلى سلاح انتخابي.. ماذا عن الإنجيليين؟

ماكرون: الأوروبيون لن يتنازلوا عن رفضهم العقوبات في الملف النووي الإيراني

لإجبارها على مقايضة الحقوق بالمال.. ترامب يمنع دولاً عربيّة من دعم السلطة الفلسطينيّة

خطة الانتخابات العامة الفلسطينية، هل ستنتهي الخلافات الداخلية؟

روحاني: أمريكا دخلت في حرب اقتصادية مع إيران بالدولار

بوتين يدعو واشنطن إلى التحجيم المتبادل لتطوير الأنظمة الصاروخية

برعاية إماراتية... مفاوضات تمنح الخرطوم 8 مليارات دولار مقابل التطبيع

لماذا يُهرول محمد بن زايد لنقل قاعدة "إنجرليك" من تركيا إلى الإمارات؟

طبول الحرب تُقرع في ادلب

البنتاغون يعد بالحفاظ على تفوّق "إسرائيل" العسكري

حماس وتثبيت "معادلة الردع"

برعاية إماراتية... مفاوضات تمنح الخرطوم 8 مليارات دولار مقابل التطبيع

"التايمز" تكشف أسباب اغتيال "الموساد" للفلسطيني البطش في ماليزيا

روحاني: الركبة التي وضعت على عنق فلويد تجسد ركبة الاستكبار على رقاب الشعوب

عملية أسود الجزيرة تنطلق اليوم في الأنبار

بقوة مشتركة من جهاز مكافحة الارهاب والشرطة الاتحادية .. انطلاق عملية أمنية في ذي قار لتحرير ناشط عراقي مخطوف

الرئيس الجزائري: لن نبارك أو نشارك في الهرولة نحو التطبيع

روحاني: الشعب الايراني استطاع ان یسجل النصر الزاهر في صفحة التاریخ

باريس: تواجه القوى السياسية اللبنانية الاختيار بين التعافي وانهيار البلد

نتنياهو يصف مكالمته الهاتفية مع ولي عهد البحرين بأنها "رائعة وودية جداً"

بعد افتتاحها أول مطعم يهوديّ.. أبوظبي تبيح شراء المشروبات الكحوليّة

تجدُّد الاشتباکات في أعقاب محادثات السلام الأفغانية

تحت شعار مقاطعة الإمارات حتى تعود إلى رشدها.. المثقفون العرب ينتفضون"لا للتطبيع"

استهداف رتل عسكري للتحالف الدولي في بابل العراقية

وزير الخارجية الإيراني: على ترامب ان يعيد النظر في نهجه قبل ان يعرض بومبيو امريكا الى مزيد من السخرية في العالم

سيرغي فيرشينين: قمة صيغة أستانا بشأن سوريا ستعقد في إيران

اعتقال مسؤولين جدد بالسعودية وابن سلمان يعلق

بعد التطبيع.. قوى المعارضة البحرينية تشحذ هممها

برعاية إماراتية... مفاوضات تمنح الخرطوم 8 مليارات دولار مقابل التطبيع

الرئيس الجزائري: لن نبارك أو نشارك في الهرولة نحو التطبيع

عملية أسود الجزيرة تنطلق اليوم في الأنبار

"رافائيل غروسي" يرحّب بالتفاهم الحاصل مع إيران بشان تنفيذ اتفاقية الضمانات

أمريكا وآلية الزناد..ماذا يقول الدبلوماسيون عن نتيجة التحرك الآحادي الجانب لواشنطن؟

طبول الحرب تُقرع في ادلب

الصين تندد بزيارة دبلوماسي أميركي رفيع إلى تايوان

الطرق الصوفية في تركيا وخطر الجماعات المسلحة السرية

مع تزايد الخوف الإسرائيلي من قناصة حزب الله.. عسكري اسرائيلي يحلم باغتيال السيد نصر الله لرفع معنويات جنوده

كيف وقعت البحرين والإمارات على اتفاق التطبيع دون حق معرفة بنوده؟

لإجبارها على مقايضة الحقوق بالمال.. ترامب يمنع دولاً عربيّة من دعم السلطة الفلسطينيّة

أميركا تعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.. وغوتيرش يعلّق

استقالة السراج وغموض بشأن مستقبل تركيا في ليبيا

كيف استخدمت أمريكا الإرهاب من أجل بسط هيمنتها؟

بحضور مساعد الرئيس الايراني.. ازاحة الستار عن 5 مشاريع تقنية صحية في غرب ايران

هزائم متتالية لتحالف العدوان في قلب اليمن.. بدء العد التنازلي لتحرير مدينة مأرب + صور

الدفاع المدني السعودي يعلن عن إصابات في هجوم لـ"أنصار الله"

موسكو تحمّل واشنطن مسؤولية أي تصعيد في البحر الأسود

مفوضة أممية تحذر من "العنف والإجرام" في مناطق سيطرة تركيا في سوريا

ردّاً على الاتحاد الاوروبي.. مادورو: تأجيل الانتخابات التشريعية مستحيل

المدعي العام الأميركي يحذر عن "مؤامرة" للتخلص من ترامب

تحالف العدوان السعودي يستقدم عناصر من القاعدة وداعش من سوريا الى اليمن

التطبيع أعاد الحياة للبراكين الخامدة في الضفة الغربية

تبون: الجزائر لن تبارك اتفاقيات التطبيع مع"إسرائيل" ولن تكون جزءاً منها

الإمارات تتحوّل إلى عِبرة.. عيال زايد يعودون بخُفّي حُنين من التطبيع

حماس تفتح النار على قادة الإمارات بسبب الخيانة والتآمر

كتائب حزب الله-العراق تنتقد سياسات الحكومة العراقية "الغامضة" في علاقاتها

استشهاد أحد قياديي الحشد الشعبي في مواجهات مع فلول داعش

عمان بين فكيّ كماشة أمريكا والإمارات.. هل تذلّ قدمها باتجاه هاوية التطبيع؟

كورونا يحبس أنفاس تركيا

السفير الأمريكي يدّعي بأن واشنطن لا تريد البقاءً عسكرياً دائماً في العراق

ماراثون المفاوضات الليبية يواجه عاصفة من الخلافات الداخلية والدولية قد تُعيق نجاحه

آل سعود يستخدمون منبر الحرم المكي كأداة للتطبيع

أيام الأمريكيين الصعبة في العراق

ابن سلمان يبيع فضائحه بالبرامج الإباحيّة.. ومدير نيتفليكس يكشف المستور

إدارة ترامب تنهب النفط والغاز السوري بالتعاون مه الإرهابيين.. أين تذهب ثروات الشعب السوري؟

المقاومة رابضة على قلوب الصهاينة.. رغم الضغوط حزب الله في أوج قوته

هل يُنهي قاسم سُليماني أحلام ترامب السياسيّة؟

أطماع الإمارات في سقطرى اليمنية.. ما الذي يبحث عنه الضباط الإماراتيون والإسرائيليون في الجزيرة؟

إعادة انتشار بطعم الهزيمة.. والمقاومة لن تترك أمريكا في العراق

"الوكالة اليهودية في أبوظبي"ٰ؛ قلب صهيوني بثياب حاخامات دينيّة.. أي خطر يختبئ خلف وجودها؟

أيام الأمريكيين الصعبة في العراق

البنتاغون: نعمل على خفض مستويات قواتنا في العراق

عقد مائدة مستديرة علمية حول "مخاطر تطوير علاقات أرمينيا مع الكيان الصهيوني"

"2000" يوم على حرب اليمن.. نظرة على تغّير التوازنات الاستراتيجية وانتصارات "أنصار الله" المذهلة

الفلسطينيون موحّدون من جديد.. ورسائل يوم الغضب تُترجم إلى صواريخ

إغراءات أمريكية للسودان لقبول التطبيع.. هل تنجح أمريكا في مساعيها؟

مبادرة فيينا في الدقائق الأخيرة لإنقاذ الاتفاق النووي

عزل يوسف بن علوي.. هل يفكّر سلطان عمان بالتخلّي عن سياسة النأي بالنفس؟

جولة هنية في بيروت.. الأهداف والدلالات

رفع حظر توريد الأسلحة لقبرص.. كبح جماح تركيا على حساب تسليح البحر الأبيض المتوسط

نظرة على كيفية بيع الولايات المتحدة طائرات مقاتلة إلى الدول المجاورة لإيران

هل قرأت الإمارات نصّ البيان الثلاثيّ المشترك مع أمريكا والكيان الاسرائیلي؟

اشتعال حرائق كبيرة في غلاف غزة بفعل البالونات الحارقة

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

روحاني: أمريكا دخلت في حرب اقتصادية مع إيران بالدولار

الأربعاء 5 صفر 1442
 
 
 
 
 
روحاني: أمريكا دخلت في حرب اقتصادية مع إيران بالدولار
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- قال رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسن روحاني اليوم الأربعاء ،إننا في حرب اقتصادية ،والولايات المتحدة دخلت في حرب اقتصادية مع إيران بالدولار والإمكانيات الاقتصادية وبنوكها وشركاتها.

وأضاف الرئيس روحاني اليوم خلال اجتماع مجلس الوزراء أن الولايات المتحدة الأميركية قد فشلت في إعادة عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران.

و تابع: الأميركان قالوا قبل عامين بأنهم نجحوا في تقويض الاتفاق النووي و لكن نفس الاتفاق وقف ضدهم وأذلهم في مجلس الأمن".

وأضاف الرئيس روحاني: "إنه أمر غير مسبوق في تاريخ الأمم المتحدة أن يذهب الأمريكان إلى مجلس الأمن عدة مرات ويرسلوا وزير خارجيتهم إلى المنطقة و الكثير من دول العالم لتمرير قرار ضد إيران وفي النهاية يواجهوا الفشل.

وقال ، إنهم كانوا يريدون انتهاك جزء من قرار مجلس الأمن رقم 2231 والقول إن حظر الأسلحة المفروض على إيران سيستمر في أكتوبر مبينا أن الأمريكان ما كانوا يتصورون أن يعارضهم الاوروبيون و هم حلفائهم ، واجهتهم روسيا والصين كما واجهتهم إندونيسيا بشجاعة ،ثم واجهتهم النيجر في مجلس الأمن .

وشدد روحاني أن قوة الولايات المتحدة وهيمنتها تراجعت قائلا، هذا انتصار ونجاح لأمة إيران العظيمة. الشعب الإيراني قد صمد منذ 40 عاما أمام أميركا و صمد خلال ثماني سنوات من الدفاع المقدس. واليوم بعد 40 عامًا ، حققت هذا النجاح القانوني والسياسي والدبلوماسي العظيم في الأمم المتحدة.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

روحاني الاتفاق النووي حظر الأسلحة

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء