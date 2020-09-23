خطة الانتخابات العامة الفلسطينية، هل ستنتهي الخلافات الداخلية؟

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأربعاء 5 صفر 1442

إخترنا لكم

مزاعم عودة العقوبات على إيران.. من المعارضة الأوروبية إلى رفض الأمم المتحدة لقرار أمريكا

مزاعم عودة العقوبات على إيران.. من المعارضة الأوروبية إلى رفض الأمم المتحدة لقرار أمريكا زعمت الولايات المتحدة مؤخرًا إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران ، وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية صباح يوم الأحد، إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة ضد جمهورية إيران الإسلامية ، بما في ذلك حظر الأسلحة.

طبول الحرب تُقرع في ادلب الوقت- الوضع الميداني في ادلب ينذر بحرب قادمة بين الجيش السوري والأتراك ومن يدعمون من فصائل ومجموعات ارهابية، وقد طال صبر الحكومة السورية طويلاً على الأتراك في ظل وجود ضامنين لها،...

تحت شعار مقاطعة الإمارات حتى تعود إلى رشدها.. المثقفون العرب ينتفضون"لا للتطبيع" كثيراً ما استخدمت مؤسسات الكيان الأمنيّة الثقافة والفنون للترويج لسياسات الكيان الاستيطانيّة، حيث تُعتبر مؤسسات الكيان الثقافيّة حاملاً لأيديولوجيّة

لإجبارها على مقايضة الحقوق بالمال.. ترامب يمنع دولاً عربيّة من دعم السلطة الفلسطينيّة الرئيس الأمريكيّ، دونالد ترامب، بمنع دول عربيّة من دعم السلطة الفلسطينيّة لإجبارها على مقايضة حقوقها ومقدساتها الوطنيّة بالمال، حيث اتهم رئيس الوزراء الفلسطينيّ، محمد اشتية، الإثنين المنصرم، ترامب بقطع المساعدات عن حكومته، ومنع بعض الدول العربيّة من الوفاء بالتزاماتها

التطبيع وصل إلى المناهج الدراسيّة.. عيال زايد يتلاعبون بمستقبل الإمارات الوقت- قبل عشرين عاماً كتب صحيفة البيان الإماراتية الشهيرة: "أبرز أشكال هذا التطبيع يكمن في تحريف المناهج الدراسية عن أهدافها الرامية لإعداد جيل منتم وملتزم بعقيدة هذه الأمة، إجراء التبديل والتحريف للمناهج الدراسية المتعلقة بتاريخ هذا العدو وعداءه لهذه الأمة في الماضي والحاضر وما تعلق كذلك بحقوق الأمة"، هكذا كان رأي الإمارات قبل عشرين عاماً عندما كان يحمها الرّجال...

أخبار

الولايات المتحدة توسع قائمة العقوبات ضد فنزويلا

الولايات المتحدة توسع قائمة العقوبات ضد فنزويلا

الوقت-أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، عن توسيع قائمة العقوبات ضد فنزويلا، وجاء في بيان نشر على م

البنتاغون يعد بالحفاظ على تفوّق "إسرائيل" العسكري الوقت-أعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، خلال استقباله وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس في واشنطن الثلاثاء

نتنياهو يصف مكالمته الهاتفية مع ولي عهد البحرين بأنها "رائعة وودية جداً" الوقت-أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع ولي

"التايمز" تكشف أسباب اغتيال "الموساد" للفلسطيني البطش في ماليزيا الوقت-كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية عن معلومات جديدة حول اغتيال الموساد الإسرائيلي

باريس: تواجه القوى السياسية اللبنانية الاختيار بين التعافي وانهيار البلد الوقت-قالت وزارة الخارجية الفرنسية، مساء أمس الثلاثاء، إنه "في هذه اللحظة الحاسمة من التاريخ اللبناني، تواجه القوى

بوتين يدعو واشنطن إلى التحجيم المتبادل لتطوير الأنظمة الصاروخية الوقت-أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه "من الضروري حل مسألة تمديد معاهدة الأسلحة الهجومية الإستراتيجية

ماكرون: الأوروبيون لن يتنازلوا عن رفضهم العقوبات في الملف النووي الإيراني الوقت-قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، أنه "يتعين وضع إطار عمل ضمن اتفاق 2015 النووي

روحاني: الركبة التي وضعت على عنق فلويد تجسد ركبة الاستكبار على رقاب الشعوب الوقت-أكّد الرئيس الايراني حسن روحاني أن "الوقت للعالم اليوم هو القول لا للغطرسة والبلطجة، فعهد الهيمنة

برعاية إماراتية... مفاوضات تمنح الخرطوم 8 مليارات دولار مقابل التطبيع الوقت- رئيس المجلس العسكري في السودان عبد الفتاح البرهان خلال لقائه محمد بن زايد ولي العهد الإماراتي/ وام

الرئيس الجزائري: لن نبارك أو نشارك في الهرولة نحو التطبيع الوقت- قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأحد، إن الجزائر لن تبارك ولن تشارك في ما أسماه “الهرولة نحو التطبيع”.

عملية أسود الجزيرة تنطلق اليوم في الأنبار الوقت- أعلنت وزارة الدفاع، الثلاثاء، انطلاق عملية أسود الجزيرة في مناطق غرب البلاد.

روحاني: الشعب الايراني استطاع ان یسجل النصر الزاهر في صفحة التاریخ الوقت- قال رئیس الجمهوریة "حسن روحاني" :ان أسبوع الدفاع المقدس، یذکّر حریة وفتوة وتضحیة الشعب الايراني الذي استطاع ان یسجل النصر الزاهر في صفحة التاریخ ، لافتا ان حصیلة الصمود والمقاومة الشعب الایراني طوال الأعوام الـ40 الماضیة، هی بصیرة أبناءه في مواجهة الاعداء.

فنزويلا: الحظر الاميركي الاحادي ضد ايران عدواني وغير قانوني الوقت- اعتبر وزير خارجية فنزويلا خورخي آريازا، الحظر الاميركي الاحادي ضد ايران بانه عدواني وغير قانوني وليس له اي اساس في القوانين الدولية.

بقوة مشتركة من جهاز مكافحة الارهاب والشرطة الاتحادية .. انطلاق عملية أمنية في ذي قار لتحرير ناشط عراقي مخطوف الوقت- كشف مصدر أمني في ذي قار العراقية اليوم الثلاثاء عن انطلاق عملية امنية في ناحية الفضلية جنوب مدينة الناصرية بقوة مشتركة من جهاز مكافحة الارهاب والشرطة الاتحادية للبحث عن المختطف سجاد العراقي.

قائد الثورة الاسلامية يلقي كلمة بمناسبة الذكرى السنوية الاربعين لمرحلة الدفاع المقدس.. ما الذي جاء فيها؟ الوقت- القى قائد الثورة الاسلامية المعظم الامام السيد علي الخامنئي (دام ظله) امس الاثنين 21 ايلول 2020 كلمة تاريخية بمناسبة الذكرى السنوية الاربعين لمرحلة الدفاع المقدس اكد فيها على ان ايران اليوم اقوى مما كانت عليه سابقا موضحا ان قيادة الامام الراحل آية الله العظمى الامام الخميني (قدس سره الشريف) كان لها ابعد الاثر في التصدي للحرب الظالمة التي فرضت على الجمهورية الاسلامية في الفترة ما بين 1980 و1988.

التطبيع الإماراتي مع "إسرائيل" يصل إلى السينما الوقت-بعد توقيع اتفاقية التطبيع بين الإمارات و"اسرائيل" بدأت تتجلى نتائجها على غير صعيد، وآخرها إبرام

جيش الاحتلال يقيم أكبر مستشفى ميداني لإصابات كورونا الوقت-أعلنت المستشفيات الإسرائيلية في القدس وأشدود، امس الاثنين، أنها لم تعد قادرة على استقبال المزيد من مرضى

تراجع حاد لأسواق الأسهم والسلع بسبب كورونا الوقت-تراجعت أسواق الأسهم والسلع حول العالم، أمس الاثنين، بشكلٍ حاد مع تزايد مخاوف المستثمرين

156 دولة تنضم إلى خطة "كوفاكس" و64 منها تلتزم بالتمويل الوقت-قال التحالف الذي تقوده منظمة الصحة العالمية امس الاثنين، إن 156 دولة انضمت إلى خطة "كوفاكس" العالمية

موسكو: قمة أستانة ستعقد في إيران فور سماح الظروف الصحية الوقت-أكد نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي فيرشينين، أمس الاثنين، بأن "قمة صيغة أستانة بشأن سوريا

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

بقوة مشتركة من جهاز مكافحة الارهاب والشرطة الاتحادية .. انطلاق عملية أمنية في ذي قار لتحرير ناشط عراقي مخطوف

روحاني: الشعب الايراني استطاع ان یسجل النصر الزاهر في صفحة التاریخ

قائد الثورة الاسلامية يلقي كلمة بمناسبة الذكرى السنوية الاربعين لمرحلة الدفاع المقدس.. ما الذي جاء فيها؟

مزاعم عودة العقوبات على إيران.. من المعارضة الأوروبية إلى رفض الأمم المتحدة لقرار أمريكا

بعد افتتاحها أول مطعم يهوديّ.. أبوظبي تبيح شراء المشروبات الكحوليّة

وفاة قاضي المحكمة العليا الأمريكية.. وصراع ترامب والمحافظين على المنصب

ماكرون: الأوروبيون لن يتنازلوا عن رفضهم العقوبات في الملف النووي الإيراني

لماذا يُهرول محمد بن زايد لنقل قاعدة "إنجرليك" من تركيا إلى الإمارات؟

روحاني: الركبة التي وضعت على عنق فلويد تجسد ركبة الاستكبار على رقاب الشعوب

باريس: تواجه القوى السياسية اللبنانية الاختيار بين التعافي وانهيار البلد

الرئيس الجزائري: لن نبارك أو نشارك في الهرولة نحو التطبيع

طبول الحرب تُقرع في ادلب

البنتاغون يعد بالحفاظ على تفوّق "إسرائيل" العسكري

عملية أسود الجزيرة تنطلق اليوم في الأنبار

نتنياهو يصف مكالمته الهاتفية مع ولي عهد البحرين بأنها "رائعة وودية جداً"

كيف وقعت البحرين والإمارات على اتفاق التطبيع دون حق معرفة بنوده؟

تبون: الجزائر لن تبارك اتفاقيات التطبيع مع"إسرائيل" ولن تكون جزءاً منها

أميركا تعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.. وغوتيرش يعلّق

المدعي العام الأميركي يحذر عن "مؤامرة" للتخلص من ترامب

القوات المسلحة اليمنية تستهدف مطار أبها السعودي بطائرة مسيرة

استقالة السراج وغموض بشأن مستقبل تركيا في ليبيا

بقوة مشتركة من جهاز مكافحة الارهاب والشرطة الاتحادية .. انطلاق عملية أمنية في ذي قار لتحرير ناشط عراقي مخطوف

لإجبارها على مقايضة الحقوق بالمال.. ترامب يمنع دولاً عربيّة من دعم السلطة الفلسطينيّة

الاتحاد التونسي: "التطبيع الأسرلة" مدخل لتجسيد مشروع "الشرق الأوسط الكبير"

إعلام إسرائيلي: اتفاقيات التطبيع ستعزز حظوظ "إسرائيل" في الحصول على طائرة حربيّة

قائد الثورة الاسلامية يلقي كلمة بمناسبة الذكرى السنوية الاربعين لمرحلة الدفاع المقدس.. ما الذي جاء فيها؟

سقوط صاروخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء وسط بغداد

اعتقال مسؤولين جدد بالسعودية وابن سلمان يعلق

مسؤولون إسرائيليون: لا تراجع عن خطة الضم بعد توقيع اتفاقيتي السلام

إعلام أميركي: اعتراض رسالة تحتوي على غاز "الريسين" موجهة إلى البيت الأبيض

كتائب حزب الله-العراق تنتقد سياسات الحكومة العراقية "الغامضة" في علاقاتها

خبير استراتيجي يتحدث للوقت عن أبعاد وآفاق حكومة مصطفى أديب في لبنان

آل سعود يستخدمون منبر الحرم المكي كأداة للتطبيع

هل يُنهي قاسم سُليماني أحلام ترامب السياسيّة؟

ابن سلمان يبيع فضائحه بالبرامج الإباحيّة.. ومدير نيتفليكس يكشف المستور

ترامب يدين العنف ويدعو حكام الولايات إلى الاستعانة بالحرس الوطني

ماكرون يدعو السراج لزيارة فرنسا

الحرائق تندلع في الأحراش والأراضي الزراعية في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة

شبح التطبيع الثقيل يلقي بظلاله على قمة الجامعة العربية

مطالبات بالافراج عن الرسام الأردني عماد حجاج الذي سخر من تطبيع الامارات

"يديعوت أحرونوت": الاتفاق مع البحرين يخدم بشكل خاص ترامب وإبن سلمان

المقاومة رابضة على قلوب الصهاينة.. رغم الضغوط حزب الله في أوج قوته

بعد أن تخلّص من أبرز الأمراء المنافسين.. ابن سلمان يواصل اعتقال النشطاء وأقربائهم

ردود فعل دولية وأممية غاضبة من مراكز "الموت" في السعودية

التطبيع وصل إلى المناهج الدراسيّة.. عيال زايد يتلاعبون بمستقبل الإمارات

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

خطة الانتخابات العامة الفلسطينية، هل ستنتهي الخلافات الداخلية؟

الأربعاء 5 صفر 1442
 
 
 
 
 
خطة الانتخابات العامة الفلسطينية، هل ستنتهي الخلافات الداخلية؟
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- عقب المساومات والتسويات التي قامت بها بعض الدول العربية في نفس الوقت الذي يواصل فيه الكيان الصهيوني عدوانه في الأراضي الفلسطينية ، أعلنت السلطة الفلسطينية قرارها بإجراء انتخابات عامة.

وفي هذا الصدد ، قال "جبريل الرجوب" ، أمين سر اللجنة التنفيذية لحركة فتح ، في مقابلة مع التلفزيون الفلسطيني الرسمي: "لأول مرة في التاريخ فان قرارات السلطة الفلسطينية تتخذ بشكل مستقل وبعيد عن أي تأثير أو ضغط إقليمي ، فنحن نبحث عن مشاركة داخلية في الانتخابات ، حيث وافق الفلسطينيون على الشراكة من خلال صناديق الاقتراع ، وبعد الانتخابات سيكون هناك هيكل لحكومة الائتلاف الوطنية ، ونأمل أن يشارك كل الفلسطينيين في النظام السياسي.

وأضاف: "في البداية ، ستجرى انتخابات المجلس التشريعي (البرلمان) ثم انتخابات رئاسة السلطة الفلسطينية ، وبعد ذلك سيتم تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني على أساس الآليات ، وقد اتفقنا الآن ولا يمكن لأحد أن يمنع إجراء الانتخابات وإحياء النظام السياسي ومشاركة جميع الفئات.

الانتخابات في فلسطين

في فلسطين ، بسبب العملية السياسية غير المكتملة ، لم تجر الانتخابات بانتظام حتى الآن.

وبشكل عام ، فإن أهم انتخابين في فلسطين هما انتخابات المجلس التشريعي وانتخابات رئاسة السلطة الفلسطينية.

الانتخابات الأخيرة التي جرت في فلسطين كانت تسمى انتخابات المجلس التشريعي لعام 2006 ، حيث كان الفلسطينيون المقيمون في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية مؤهلين لخوض الانتخابات الفرعية لتعيين نواب الدورة الثانية للمجلس التشريعي الفلسطيني.

وبموجب القانون الذي صدر في شهر يونيو عام 2005 ، زاد عدد أعضاء البرلمان من 88 إلى 132 عضواً ، على أن يتم تحديد نصف المقاعد على أساس النسبة التراكمية لأصوات كل حزب والنصف الآخر من قبل الفائزين في كل دائرة انتخابية.

وفي انتخابات عام 2006 فازت حماس التي خاضت الانتخابات لأول مرة بكرسي الحزب الحاكم بنسبة 44.45 ٪ رأي على قائمتها الانتخابية و 41.73 ٪ من مرشحي الدائرة الانتخابية ، وحازت حركة فتح على نسبة 41.43 ٪. من الاصوات وكانوا قد خسروا في الدوائر الانتخابية بنسبة 36.96٪ أي الأغلبية السابقة ، استقال رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع في اليوم التالي للانتخابات ، لكنه بقي في المنصب حتى 19 فبراير ، بناءً على طلب الرئيس أبو مازن ، إلى أن شكل إسماعيل هنية حكومته.

عقدت الجولة السابقة من الانتخابات البرلمانية الفلسطينية في عام 1996 ، وتم تأجيل الجولات اللاحقة حتى انتخابات عام 2006 بسبب الاضطرابات بسبب الجولة الجديدة من الاشتباكات مع الكيان الصهيوني ، ولكن منذ ذلك الحين أي ما يقارب ال 14 عاماً لم تجر انتخابات جديدة في فلسطين حتى الان.

ومع ذلك لم تتشكل جلسات المجلس التشريعي الفلسطيني منذ عام 2007 حتى الان بسبب الخلافات بين فتح وحماس واعتقال بعض أعضاء المجلس من قبل الكيان الصهيوني.

كما ان احد الانتخابات الأخيرة في فلسطين ، والتي جرت قبل الانتخابات البرلمانية لعام 2006 ، كانت الانتخابات الرئاسية لعام 2005 ، وفي هذه الانتخابات ، حصل محمود عباس زعيم منظمة التحرير الفلسطينية على 62.3٪ من الأصوات ، بينما حصل الدكتور مصطفى البرغوثي ، الطبيب والمرشح المستقل ، على 19.8٪ من الأصوات.

وبعد هذه الانتخابات الفلسطينية لم تجر أي انتخابات اخرى في المنطقة ، وهذا في حين ان المسؤولين الفلسطينيين قد أعلنوا منذ فترة طويلة عن جهودهم لإجراء انتخابات جديدة.

ما هي معوقات إجراء الانتخابات الفلسطينية؟

على الرغم من أن جبريل الرجوب ، سكرتير اللجنة التنفيذية لحركة فتح ، قد وعد بالفعل بإجراء انتخابات للسلطة الفلسطينية والبرلمانية ، إلا أن هذه ليست هي المرة الأولى في السنوات الأخيرة التي وعد فيها مسؤولون فلسطينيون بإجراء انتخابات عامة ، ولم تجر هذه الانتخابات.

فعلى سبيل المثال ، أعلن محمود عباس ، رئيس السلطة الفلسطينية ، في 26/9/2019 خلال خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ، أنه سيجري قريبًا انتخابات في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة ، وتكرر هذا الوعد في عام 2018 ، الانتخابات التي كان من المفترض إجراؤها لمدة 6 أشهر ، لكن لم يتم إجراء أي من هذه الانتخابات ، والان السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه الجوهري ما سبب تأجيل الانتخابات في فلسطين لأكثر من 14 عاما؟

عرقلة وتعويق الصهاينة: لطالما كان المحتل الصهيوني إحدى العقبات الرئيسة أمام إجراء الانتخابات في الضفة الغربية والأراضي الفلسطينية الأخرى، حيث ان كل الأدلة تشير إلى أن القوات الصهيونية ، وخاصة في القدس المحتلة ، أعاقت في كثير من الحالات سير الانتخابات ، وزادت هذه العرقلة من تعقيد وصعوبة العمل.

الخلافات الداخلية: لطالما كانت الخلافات الداخلية من أهم معوقات إجراء الانتخابات في فلسطين ، وعلى سبيل المثال ، أجريت الانتخابات في عام 2016 ، لكنها أُلغيت بعد أيام قليلة ، وفي ذلك العام ، قضت المحكمة العليا في رام الله بإغلاق قضية الانتخابات في قطاع غزة بسبب عدم الامتثال للشروط القانونية ، واستمر التصويت في الضفة الغربية فقط ، وبناءً عليه ، من المتوقع إجراء الانتخابات بشكل سلمي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة إذا تم تنفيذ التحالفات بين الفصائل الفلسطينية وحل الخلافات العالقة فيما بينها.

الغموض في قوانين الانتخابات: ان العائق الآخر أمام إجراء الانتخابات في فلسطين هو الغموض في قواعد وإجراءات إجراء الانتخابات ، حيث تم تعديل قانون الانتخابات الفلسطيني عدة مرات حتى الآن ، وبما في ذلك في أحد تعديلاته الأخيرة ، أصدر محمود عباس قرارًا في عام 2007 بموجب القانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن الانتخابات الرئاسية والتشريع ، وبموجبه تم إلغاء القانون رقم 9 لسنة 2005 ، وبموجب القانون الجديد ، يجب على كل من يريد الترشح لمنصب الرئاسة قبول جميع العقود والاتفاقيات الخاصة بمنظمة التحرير الفلسطينية وقبول هذه المنظمة بصفتها الممثل الكامل للشعب الفلسطيني ، ومع ذلك ، يعتقد العديد من السياسيين الفلسطينيين أن حركة حماس لن تقبل بذلك وأن القانون سيكون بمثابة حاجز قوي أمام إجراء الانتخابات في قطاع غزة ، ما لم يتم تعديل الأمر السابق لمحمود عباس والأنظمة السابقة مرة أخرى.

الحرص على إجراء انتخابات جديدة وتخفيض وتيرة الخلافات

في الوقت الحاضر ، يمكن لمحاولة إجراء انتخابات عامة في فلسطين أن تكون علامة على إمكانية الحد من الصراعات الداخلية ومحاولة الاتحاد في فلسطين ضد الاحتلال الصهيوني.

فمنذ اشتداد العدوان والاحتلال الصهيوني وما تلاه من مساومة من الأنظمة العربية الرجعية ، بما في ذلك البحرين والإمارات مقابل تل أبيب ، قررت الفصائل الفلسطينية التحرك نحو الوحدة الداخلية.

حيث تؤكد الاجتماعات المشتركة الأخيرة بين حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى أن الفصائل الفلسطينية تعمل على تحقيق الوحدة الداخلية في مواجهة الاحتلال.

وثمة نقطة أخرى مهمة هي أن الفصائل الفلسطينية تعقد اجتماعاتها المشتركة في لبنان والآن في تركيا ، وهذا خلافا للظروف السابقة التي كانت مصر تستضيف فيها دائما هذه المجموعات ، لكن بعد إعلان مصر دعمها للتسوية بين البحرين والإمارات مع الكيان الصهيوني ، يبدو أن الفلسطينيين يفضلون متابعة اجتماعاتهم المشتركة في دول أقرب لها مثل لبنان وتركيا.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

فلسطين انتخابات محمود عباس

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء