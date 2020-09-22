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  الأربعاء 5 صفر 1442

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ترامب يحوّل الدين المسيحي بلا خجل إلى سلاح انتخابي.. ماذا عن الإنجيليين؟

الأربعاء 5 صفر 1442
 
 
 
 
 
ترامب يحوّل الدين المسيحي بلا خجل إلى سلاح انتخابي.. ماذا عن الإنجيليين؟

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الوقت- في أوائل عام 2016 ، ألقى المرشح الجمهوري الرئيسي في ذلك الوقت دونالد ترامب ، الذي كان آنذاك نجماً تلفزيونياً كبيراً وصاحب رأس مال كبير ومعروف بالبذاءة والفساد والمقامرة ، خطابًا صادمًا في مدرسة مسيحية في ولاية أيوا أمام الجمهور.

وصرخ دونالد ترامب ، الذي لم يصبح بعد الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة "أقول لكم إن المسيحية اليوم تعيش تحت حصار استثنائي". خلال هذه الفترة ، كان ترامب يشتكي من عدم قيادة المسيحيين للقيادة السياسية في البلاد ، بصفتهم أغلبية المجتمع، وذلك من خلال شعارات شعبوية ، وبهذه الشعارات أثار حماس المتدينين.

وفي يوم الانتخابات ، أتت هذه الشعارات أكلها ، حيث ساهم حوالي 81 بالمئة من الناخبين المسيحيين الإنجيليين البيض، وفقا لبعض الإحصائيات، في تولي ترامب رئاسة البيت الأبيض. وبدلاً من ذلك ، كان ذلك بداية لأمريكا مسيحية من ذوي البشرة البيضاء.

لقد أراد هؤلاء المسيحيون في الواقع، أن تكون لديهم قيادة تمنحهم الأصوات، بغض النظر عما إذا كان هذا القائد يذهب إلى الكنيسة ام لا. في هذا الصدد ، قام ترامب أولاً بتشكيل حكومته من بعض الإنجيليين مثل: نائب الرئيس مايك بنس ، ووزير التعليم بيتسي دافوس ، ووزير الإسكان والإعمار بن كارسون. واتبع دونالد ترامب السياسات التي كانت تهم المجتمع المحافظ.

إن معظم الإنجيليين يعارضون الطلاق أو زواج المثليين أو الإجهاض. ويريدون التأكد من أن أمريكا أمة مسيحية ، ولهذا السبب يعارض الإنجيليون سياسات الهجرة المفتوحة ، خاصة هجرة المسلمين وذوي البشرة الملونة الى الولايات المتحدة.

كما أنهم يريدون أيضًا أن تدعم المحكمة العليا المحافظة هذه المثل العليا ، وخلال هذه الفترة انتخب ترامب مرتين قضاة محافظين قريبين من آراء وأفكار الإنجيليين ، وهما القاضي نيل غورسوتش والقاضي بريت كافانا ، لتسلم منصب رئاسة المحكمة العليا ، والآن مع وفاة قاض آخر في المحكمة العليا ، سنحت لترامب فرصة انتخاب قاضٍ ثالث من حزب المحافظين.

بعيدًا عن السياسة الداخلية المحافظة ، لدى ترامب بطاقة أخرى في جعبته لضمان كسب الآراء الإنجيلية الى جانبه، وهي بطاقة إسرائيل. حيث كانت أكبر خطوة قام بها ترامب في ملف إسرائيل ، تماشياً مع أفكار الإنجيليين ، هي نقل السفارة الأمريكية إلى القدس خلال فترة ولايته. ويعتقد الإنجيليون أن عودة اليهود إلى الأرض المقدسة - وبالتالي يوم النكبة عام 1948 وما تلاه من احتلال للضفة الغربية وغزة - يتوافق مع نبوءة توراتية. ويؤمنون أن مسيحًا ثانيًا سيظهر بعد أن يجتمع اليهود في إسرائيل.

يشكل البيض أكثر من 76 في المئة من الإنجيليين وهم بذلك يشكلون نسبة كبيرة من الناخبين ، لكن آراء المسيحيين في الولايات المتحدة لا يمكن التنبؤ بها بسهولة ، بسبب الاختلافات في أنماط وأساليب الحياة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة. على سبيل المثال ، بعيدًا عن الساحل الشرقي أو كاليفورنيا الليبرالية والصناعية الحديثة ، تتمتع أمريكا الوسطى بنسيج مجتمعي ريفي.

ومع ذلك ، فإن السؤال بالنسبة للكثيرين هو ما إذا كان ترامب - الذي نادرًا ما يذهب إلى الكنيسة - سيكون مرشحهم المفضل مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 أم لا. وحتى الآن ، يبدو أن استراتيجية ترامب السياسية للفوز بالانتخابات، لها جذور في التفرقة ، ويعتقد ترامب أن إحداث شرخ وتفرقة في المجتمع سيجلب له المزيد من الأصوات.

لقد حاول الرئيس الأمريكي إظهار نفسه ملتزما بالقانون والنظام، خلال الاحتجاجات المناهضة للعنصرية وعنف الشرطة الأمريكية. حيث وصف المتظاهرين أنهم مثيرو الشغب ، وحذر مرارًا وتكرارًا من أن الديمقراطيين شتتوا الشرطة وهدموا القيم التقليدية.

وخاطب ترامب الإنجيليين مرة أخرى في حفل استقبال الترشيح الجمهوري في 28 أغسطس وقال "هذه الانتخابات ستحدد ما إذا كنا ندافع عن أسلوب الحياة الأمريكية ، أو ما إذا كنا سنسمح لحركة راديكالية بتدميرها بالكامل". يعتقد الإنجيليون أن حركة الحقوق المدنية ، وحركة تحرير المرأة ، والاحتجاجات المناهضة للحرب ، وإضفاء الشرعية القانونية على المثلية الجنسية ، قد قوضت القيم الدينية.

إن ضم الأيدي في حلقة دعاء الإنجيليين الأقوياء مقابل التصويت ليس تكتيكًا جديدًا. ففي عام 1979 ، كانت هناك منظمة لتعبئة الحقوق المسيحية للحزب الجمهوري. كما لجأ الرئيس السابق ونجم هوليوود رونالد ريغان إلى التعويل على آراء الناخبين المسيحيين في الثمانينيات.

لكن ريغان كان يتمتع بحياة خاصة غير هامشية أكثر بكثير من ترامب، إذ إن تغريدات ترامب، تكون في بعض الأحيان مبتذلة ومهينة حتى لبعض جمهوره. ومن ناحية أخرى ، دأبت وسائل الإعلام على إعداد تقارير عن حق محاميي ترامب في التزام الصمت تجاه أولئك الذين يريدون فضح حياة ترامب الشخصية السابقة المبتذلة. وهذه مسألة مهمة للإنجيليين.

أظهرت استطلاعات الرأي الشهر الماضي أن مؤيدي حملة ترامب الانتخابية آخذين في الانخفاض. وأحد أسباب ذلك هو ميل بعض الإنجيليين نحو جو بايدن، وهو المرشح الرئاسي الكاثوليكي الوحيد بعد جون ف. كينيدي الذي فاز بترشيح حزب كبير. لكن بايدن ، على الرغم من كونه كاثوليكيًا ، غيّر موقفه من الإجهاض وهو الآن مؤيد للاختيار.

ومع ذلك ، دعت كامالا هاريس ، المرشحة لمنصب نائب الرئيس ، في خطوة منفصلة، إلى إلغاء "تعديل هايد" ، الذي من شأنه أن يعيق الميزانية الفيدرالية لخدمات الإجهاض، ما لم يكن سيعرّض حياة المرأة للخطر أو يتعرض الطفل للاغتصاب.

ويدعم ترامب الشخصيات والوزراء المسيحيين البارزين ، مثل إريك ميتاكساس وفرانكلين جراهام، وجيري فالويل جونيور ، الذي أسس والده منظمة الأغلبية الأخلاقية غير الحكومية في عام 1979 ووصف فالويل ترامب بأنه "مقاتل ميداني" بالنسبة للمسيحيين. لكن في أغسطس ، استقال جونيور من جامعة Liberty ، وهي مؤسسة إنجيلية خاصة أسسها والده ، بعد سلسلة من الفضائح الشخصية التي نفاها وفندها.

فالويل جونيور هو صديق مقرب لترامب ، لكن من غير الواضح ما إذا كانت هذه الفضائح ستسبب ضررا لحملته. وفي الأشهر الأخيرة الماضية ، كانت هناك أصوات صغيرة ولكنها مهمة في المجتمع الإنجيلي تتحدث ضد ترامب. إذ إن بعض الناس وحتى القادة الإنجيليين قد غيروا وجهة نظرهم عن ترامب ، الرجل الذي حوّل دينهم بلا خجل إلى سلاح انتخابي.

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