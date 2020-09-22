موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الثلاثاء 4 صفر 1442

إخترنا لكم

تحت شعار مقاطعة الإمارات حتى تعود إلى رشدها.. المثقفون العرب ينتفضون"لا للتطبيع"

تحت شعار مقاطعة الإمارات حتى تعود إلى رشدها.. المثقفون العرب ينتفضون"لا للتطبيع" كثيراً ما استخدمت مؤسسات الكيان الأمنيّة الثقافة والفنون للترويج لسياسات الكيان الاستيطانيّة، حيث تُعتبر مؤسسات الكيان الثقافيّة حاملاً لأيديولوجيّة

لإجبارها على مقايضة الحقوق بالمال.. ترامب يمنع دولاً عربيّة من دعم السلطة الفلسطينيّة الرئيس الأمريكيّ، دونالد ترامب، بمنع دول عربيّة من دعم السلطة الفلسطينيّة لإجبارها على مقايضة حقوقها ومقدساتها الوطنيّة بالمال، حيث اتهم رئيس الوزراء الفلسطينيّ، محمد اشتية، الإثنين المنصرم، ترامب بقطع المساعدات عن حكومته، ومنع بعض الدول العربيّة من الوفاء بالتزاماتها

التطبيع وصل إلى المناهج الدراسيّة.. عيال زايد يتلاعبون بمستقبل الإمارات الوقت- قبل عشرين عاماً كتب صحيفة البيان الإماراتية الشهيرة: "أبرز أشكال هذا التطبيع يكمن في تحريف المناهج الدراسية عن أهدافها الرامية لإعداد جيل منتم وملتزم بعقيدة هذه الأمة، إجراء التبديل والتحريف للمناهج الدراسية المتعلقة بتاريخ هذا العدو وعداءه لهذه الأمة في الماضي والحاضر وما تعلق كذلك بحقوق الأمة"، هكذا كان رأي الإمارات قبل عشرين عاماً عندما كان يحمها الرّجال...

وفاة قاضي المحكمة العليا الأمريكية.. وصراع ترامب والمحافظين على المنصب انعكست وفاة قاضية المحكمة العليا الأمريكية روث بيدر جينسبيرغ في 18 سبتمبر 2020 بشكل غير مسبوق على المجتمع الأمريكي وحتى على المستوى النفسي

لماذا يُهرول محمد بن زايد لنقل قاعدة "إنجرليك" من تركيا إلى الإمارات؟ حيث كشفت وسائل الإعلام مساعي ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، مع وزارة الدفاع الأمريكيّة "البنتاغون"، لنقل القاعدة الجوية الأمريكيّة "إنجرليك" من تركيا إلى الإمارات

أخبار

برعاية إماراتية... مفاوضات تمنح الخرطوم 8 مليارات دولار مقابل التطبيع

برعاية إماراتية... مفاوضات تمنح الخرطوم 8 مليارات دولار مقابل التطبيع

الوقت- رئيس المجلس العسكري في السودان عبد الفتاح البرهان خلال لقائه محمد بن زايد ولي العهد الإماراتي/ وام

الرئيس الجزائري: لن نبارك أو نشارك في الهرولة نحو التطبيع الوقت- قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأحد، إن الجزائر لن تبارك ولن تشارك في ما أسماه “الهرولة نحو التطبيع”.

عملية أسود الجزيرة تنطلق اليوم في الأنبار الوقت- أعلنت وزارة الدفاع، الثلاثاء، انطلاق عملية أسود الجزيرة في مناطق غرب البلاد.

روحاني: الشعب الايراني استطاع ان یسجل النصر الزاهر في صفحة التاریخ الوقت- قال رئیس الجمهوریة "حسن روحاني" :ان أسبوع الدفاع المقدس، یذکّر حریة وفتوة وتضحیة الشعب الايراني الذي استطاع ان یسجل النصر الزاهر في صفحة التاریخ ، لافتا ان حصیلة الصمود والمقاومة الشعب الایراني طوال الأعوام الـ40 الماضیة، هی بصیرة أبناءه في مواجهة الاعداء.

فنزويلا: الحظر الاميركي الاحادي ضد ايران عدواني وغير قانوني الوقت- اعتبر وزير خارجية فنزويلا خورخي آريازا، الحظر الاميركي الاحادي ضد ايران بانه عدواني وغير قانوني وليس له اي اساس في القوانين الدولية.

بقوة مشتركة من جهاز مكافحة الارهاب والشرطة الاتحادية .. انطلاق عملية أمنية في ذي قار لتحرير ناشط عراقي مخطوف الوقت- كشف مصدر أمني في ذي قار العراقية اليوم الثلاثاء عن انطلاق عملية امنية في ناحية الفضلية جنوب مدينة الناصرية بقوة مشتركة من جهاز مكافحة الارهاب والشرطة الاتحادية للبحث عن المختطف سجاد العراقي.

قائد الثورة الاسلامية يلقي كلمة بمناسبة الذكرى السنوية الاربعين لمرحلة الدفاع المقدس.. ما الذي جاء فيها؟ الوقت- القى قائد الثورة الاسلامية المعظم الامام السيد علي الخامنئي (دام ظله) امس الاثنين 21 ايلول 2020 كلمة تاريخية بمناسبة الذكرى السنوية الاربعين لمرحلة الدفاع المقدس اكد فيها على ان ايران اليوم اقوى مما كانت عليه سابقا موضحا ان قيادة الامام الراحل آية الله العظمى الامام الخميني (قدس سره الشريف) كان لها ابعد الاثر في التصدي للحرب الظالمة التي فرضت على الجمهورية الاسلامية في الفترة ما بين 1980 و1988.

التطبيع الإماراتي مع "إسرائيل" يصل إلى السينما الوقت-بعد توقيع اتفاقية التطبيع بين الإمارات و"اسرائيل" بدأت تتجلى نتائجها على غير صعيد، وآخرها إبرام

جيش الاحتلال يقيم أكبر مستشفى ميداني لإصابات كورونا الوقت-أعلنت المستشفيات الإسرائيلية في القدس وأشدود، امس الاثنين، أنها لم تعد قادرة على استقبال المزيد من مرضى

تراجع حاد لأسواق الأسهم والسلع بسبب كورونا الوقت-تراجعت أسواق الأسهم والسلع حول العالم، أمس الاثنين، بشكلٍ حاد مع تزايد مخاوف المستثمرين

156 دولة تنضم إلى خطة "كوفاكس" و64 منها تلتزم بالتمويل الوقت-قال التحالف الذي تقوده منظمة الصحة العالمية امس الاثنين، إن 156 دولة انضمت إلى خطة "كوفاكس" العالمية

موسكو: قمة أستانة ستعقد في إيران فور سماح الظروف الصحية الوقت-أكد نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي فيرشينين، أمس الاثنين، بأن "قمة صيغة أستانة بشأن سوريا

"إسرائيل" كانت تشغّل مركز مصالح في البحرين قبل التوقيع الوقت-قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "إسرائيل" كانت "تشغل ما يسمى مركز مصالح للدفع

قاطعوا جامعة بن زايد والسبب في الخبر؟! الوقت-دعت "الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل (PACBI)" لمقاطعة جامعة

الصين: إعلان أميركا إعادة فرض الحظر على إيران "باطل وغير شرعي" الوقت- قال مبعوث الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، إن إعلان الولايات المتحدة عن عودة الحظر الدولي على إيران "غير شرعي وباطل".

الداخلية الإيرانية تندد بالسياسات الامريكية ضد إيران الوقت- ندد مساعد وزير الداخلية الايراني في الشؤون السياسية جمال عرف بالسياسات الاميركية ووصف تصرفات ترامب بالغطرسة والنزعة الاحادية التي يشهدها العالم حالياً.

قوات مكافحة الارهاب تتوجه الى الناصرية للبحث عن ناشط عراقي مختطف الوقت- بدأت قوة من مكافحة الارهاب، الاثنين، بالتوجه الى محافظة ذي قار للبحث عن الناشط المدني سجاد العراقي الذي اختطف في مدينة الناصرية.

الرئيس الايراني: أهداف الميزانية ستتحقق في مجال ازدهار الإنتاج ومكافحة الفقر الوقت- قال الرئيس الايراني حسن روحاني إنه في ظل الخطط الموضوعة لتحقيق ميزانية العام الجاري، تم بذل الجهود لاتخاذ إجراءات واقعية فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي للبلاد واضاف ان المصادر التي تم رصدها على صعيد توفير السلع الاساسية والمواد الاولية اللازمة للانتاج ستحول دون ان نواجه اية مشكلة وان أهداف موازنة هذا العام ستتحقق في مجال ازدهار الإنتاج ومحاربة الفقر.

"رافائيل غروسي" يرحّب بالتفاهم الحاصل مع إيران بشان تنفيذ اتفاقية الضمانات الوقت- رحب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل غروسي" اليوم الاثنين بالتفاهم الحاصل مع ايران بشان تنفيذ اتفاقية الضمانات؛ معربا عن امله بان يسهم هذا الاتفاق في تعزيز التعاون والثقة بين الجانبين.

لافروف: امريكا لا تدرك بانه لا يمكن اعادة الحظر على ايران الوقت- قال وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" : ان امريكا لا تدرك بانه لا يمكن اعادة الحظر على ايران.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

الرئيس الايراني: أهداف الميزانية ستتحقق في مجال ازدهار الإنتاج ومكافحة الفقر

تحت شعار مقاطعة الإمارات حتى تعود إلى رشدها.. المثقفون العرب ينتفضون"لا للتطبيع"

قوات مكافحة الارهاب تتوجه الى الناصرية للبحث عن ناشط عراقي مختطف

"إسرائيل" كانت تشغّل مركز مصالح في البحرين قبل التوقيع

قاطعوا جامعة بن زايد والسبب في الخبر؟!

تراجع حاد لأسواق الأسهم والسلع بسبب كورونا

وفاة قاضي المحكمة العليا الأمريكية.. وصراع ترامب والمحافظين على المنصب

سيرغي فيرشينين: قمة صيغة أستانا بشأن سوريا ستعقد في إيران

الرئيس الجزائري: لن نبارك أو نشارك في الهرولة نحو التطبيع

موسكو: قمة أستانة ستعقد في إيران فور سماح الظروف الصحية

جيش الاحتلال يقيم أكبر مستشفى ميداني لإصابات كورونا

فنزويلا: الحظر الاميركي الاحادي ضد ايران عدواني وغير قانوني

لافروف: امريكا لا تدرك بانه لا يمكن اعادة الحظر على ايران

لإجبارها على مقايضة الحقوق بالمال.. ترامب يمنع دولاً عربيّة من دعم السلطة الفلسطينيّة

عملية أسود الجزيرة تنطلق اليوم في الأنبار

الفلسطينيون موحّدون من جديد.. ورسائل يوم الغضب تُترجم إلى صواريخ

هزائم متتالية لتحالف العدوان في قلب اليمن.. بدء العد التنازلي لتحرير مدينة مأرب + صور

"سبوتنيك": السراج سيتقدم باستقالته.. وسيشرح الأسباب غداً

لافروف يكشف رؤية موسكو للعقوبات الأميركية على دمشق

ما هي العقبات أمام مصطفى أديب لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة؟

مجلس الشورى الاسلامي الإيراني يطالب بالإسراع في مناقشة مشروع قرار للرد على آلية الزناد

ردّاً على الاتحاد الاوروبي.. مادورو: تأجيل الانتخابات التشريعية مستحيل

ترامب بعد لقائه نتنياهو: أجريت محادثة مع ملك ‎السعودية.. أشياء إيجابية للغاية ستحدث

"الوفاء للمقاومة": نشجب الدور الأميركي البالغ السلبية لضرب جهود تأليف الحكومة اللبنانية

بومبيو: سنتوجه إلى مجلس الأمن مجدداً لفرض العقوبات على إيران

أمريكا تفرض حظرا على أكثر من 24 شخصاً وكياناً.. ما السبب؟

أميركا تعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.. وغوتيرش يعلّق

طهران تحذّر من خرق واشنطن القوانين وتهديداتها المتكررة باستخدام القوة

"هيومن رايتس وتش": منصات التواصل تُزيل أدلة جرائم الحرب

ترامب يضع الكويت في مأزق التطبيع.. هل ستُصغي الحكومة لمطالب شعبها؟

أيام الأمريكيين الصعبة في العراق

خبير استراتيجي يتحدث للوقت عن أبعاد وآفاق حكومة مصطفى أديب في لبنان

عمان بين فكيّ كماشة أمريكا والإمارات.. هل تذلّ قدمها باتجاه هاوية التطبيع؟

ماراثون المفاوضات الليبية يواجه عاصفة من الخلافات الداخلية والدولية قد تُعيق نجاحه

القوات العراقية: الفساد له تأثير كبير على ما يحدث في البصرة

ترامب يدين العنف ويدعو حكام الولايات إلى الاستعانة بالحرس الوطني

ماكرون يدعو السراج لزيارة فرنسا

الخارجية الإيرانية: السياسة الأمريكيّة يسودها قانون الغاب

الانعكاسات الاستراتيجية لتطبيع البحرين مع الكيان الصهيوني على التطورات الإقليمية

موسكو تحذر واشنطن وبروكسل من التدخل في شؤون بيلاروس

مطالبات بالافراج عن الرسام الأردني عماد حجاج الذي سخر من تطبيع الامارات

السيسي في اتصالٍ مع نتنياهو يثمّن الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي

إيران: إنتاجنا من اليورانيوم المخصب الآن يعادل ما قبل الاتفاق النووي

نتنياهو وغانتس معاً لتأجيل الانتخابات.. الكيان الصهيوني يعيش أياماً عصيبة

ترامب يشعل فتيل التطبيع باتجاه لبنان.. هل تنجح مساعيه لمفاوضات "لبنانية - إسرائيلية"؟

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

برعاية إماراتية... مفاوضات تمنح الخرطوم 8 مليارات دولار مقابل التطبيع

الثلاثاء 4 صفر 1442
 
 
 
 
 
برعاية إماراتية... مفاوضات تمنح الخرطوم 8 مليارات دولار مقابل التطبيع
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- رئيس المجلس العسكري في السودان عبد الفتاح البرهان خلال لقائه محمد بن زايد ولي العهد الإماراتي/ وام

أثارت زيارة رئيس المجلس السيادي السوداني، عبدالفتاح البرهان، للإمارات الكثير من الجدل، في ظل التسريبات التي تتحدث عن مساعٍ لإقناع الخرطوم بالتطبيع مع إسرائيل في مقابل بضعة مليارات من الدولارات وبعض أوجه الدعم القانونية والاقتصادية للبلد الإفريقي الذي يعاني أزمات طاحنة.

المسؤول البارز في المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير حيدر الصافي، قال لـ”الجزيرة نت”، الإثنين 21 سبتمبر/أيلول 2020، إن هناك وفداً أمريكياً يشارك في المفاوضات مع الجانب الإماراتي. أما بخصوص الأرقام المطروحة كترضيةٍ للسودان من أجل قبول التطبيع، فقال مسؤول سوداني إن المبلغ هو 8 مليارات دولار يتم تخصيصها لإنقاذ الاقتصاد السوداني من أوضاعه السيئة.

مشاركة مصرية في المفاوضات: لكن اللافت للانتباه هو مشاركة مدير المخابرات السوداني السابق صلاح قوش ومدير المخابرات المصري عباس كامل في هذه المفاوضات، وهو ما يطرح الكثير من الأسئلة حول دور قوش المحسوب على نظام البشير في تسهيل ملف التطبيع بين بلاده وإسرائيل.

جنباً إلى قوش وعباس كامل، فقد وصل إلى الإمارات وفد سوداني يضم “البرهان” ووزير العدل نصر الدين عبدالباري وعلي بخيت مدير مكتب رئيس الحكومة السودانية، عبدالله حمدوك.

في المقابل قالت مصادر صحفية لـ”الشرق الأوسط” السعودية، الإثنين 21 سبتمبر/أيلول 2020، إن الجانب السوداني والوفد الأمريكي المشارك في الاجتماعات بدبي اقتربا من التوصل لاتفاق يقضي بحذف السودان من قوائم أمريكا للدول الراعية للإرهاب، دون شروط وتقديم مساعدات مالية واقتصادية للسودان.

حيث قال وزير الإعلام فيصل محمد صالح، إن وزير العدل يبحث والفريق الأمريكي في دبي، الجانب القانوني الخاص بحذف اسم السودان من قوائم الإرهاب.

التطبيع مع إسرائيل: في حين استبعد صالح في حديثه لـ”الشرق الأوسط”، أن يبحث وزير العدل مع الجانب الأمريكي أي تفاصيل متعلقة بالتطبيع مع إسرائيل، وقال إن الوفد غير مفوض للحديث عن التطبيع، وملتزم بموقف الحكومة الانتقالية بأنها لا تملك تفويضاً لبحث الأمر قبل إكمال هياكل الحكم الانتقالي.

كان موقع “واللا” الإسرائيلي (خاص)، نقل الأحد، عن مسؤولين سودانيين (لم يسمهم)، قولهم إن لقاء سيُعقد في إمارة أبوظبي، الإثنين، بين مسؤولين أمريكيين وإماراتيين وسودانيين؛ لبحث إمكانية انضمام الخرطوم إلى عملية التطبيع مع إسرائيل.

صفقة مقابل دعم مالي: حيث أضافت المصادر، أنه “في حال قبلت الولايات المتحدة طلبات السودان بمساعدته بمليارات الدولارات، فإنه قد يصدر، خلال أيام، بياناً بشأن إقامة العلاقات مع إسرائيل، ومن المرجح أن تقبل واشنطن بذلك”.

كذلك قالت المصادر السودانية، إن “البرهان” يؤيد بشدةٍ التطبيع مع إسرائيل، ويعتقد أن هذه الخطوة ستساعد السودان على الخروج من الأزمة الاقتصادية والإنسانية الحادة التي وجد نفسه فيها.

لكن “واللا” أشار إلى أن “البرهان” لا يمثل سوى المكون العسكري في الحكومة الانتقالية، حيث إن ممثلي المكون المدني في الحكومة، خاصةً رئيسها عبدالله حمدوك، يعارضون التطبيع مع تل أبيب؛ خوفاً من الاحتجاجات الداخلية.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

برعاية إماراتية. التطبيع السودات مساعدات

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء