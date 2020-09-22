روحاني: الشعب الايراني استطاع ان یسجل النصر الزاهر في صفحة التاریخ

الوقت- قال رئیس الجمهوریة "حسن روحاني" :ان أسبوع الدفاع المقدس، یذکّر حریة وفتوة وتضحیة الشعب الايراني الذي استطاع ان یسجل النصر الزاهر في صفحة التاریخ ، لافتا ان حصیلة الصمود والمقاومة الشعب الایراني طوال الأعوام الـ40 الماضیة، هی بصیرة أبناءه في مواجهة الاعداء.

وبعث رئیس الجمهوریة رسالة بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس مشددا خلالها ان أسبوع الدفاع المقدس، یذکّر حریة وفتوة وتضحیة الشعب الايراني الذي استطاع مقاومة المؤامرات ومخططات أعداء الدین الحنیف وایران وسجل النصر الزاهر في صفحة من صفحات التاریخ.

وصرح روحاني في هذه الرسالة التي قرأها مساعد رئیس الجمهوریة مدیر مؤسسة الشهداء و شؤون المضحین عند المضجع الشریف للشهید الحاج قاسم سلیماني:"ان الذکری الـ40 لبدء الحرب المفروضة علی ایران، فرصة سعیدة لاعادة التفکیر في معارف الدفاع المقدس وجهود وتضحیات الشهداء والمضحین الأعزاء وصمود الأحرار الذین ضحوا بأنفسهم في سبيل أحقیة الدین الحنیف والثورة الاسلامیة والموالاة للوطن أمام العالم".

وهذا هو نص رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس:

بسم الله الرحمن الرحیم

لَقَدْ نَصَرَکُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ کَثِیرَةٍ

ان أسبوع الدفاع المقدس، یذکّرنا بالحریة والفتوة والتضحیة للشعب الذي استطاع ان يقاوم مؤامرات ومخططات أعداء الدین الحنیف وایران وتسجيل النصر الزاهر في صفحة من صفحات التاریخ.

حصیلة الصمود والمقاومة للشعب الایراني طوال الأعوام الـ40 الماضیة، هي بصیرة أبناء الشعب الایراني المربّین للشهداء أمام هجمات الأعداء.

ان الذکری الـ40 لبدء الحرب المفروضة علی ایران، فرصة سعیدة لاعادة التفکیر في معارف الدفاع المقدس وجهود وتضحیات وفداء الشهداء والمضحین الأعزاء وصمود الأحرار الذین ضحوا بأنفسهم لبيان أحقیة الدین الحنیف والثورة الاسلامیة وحب الوطن للعالم.

وکان الشهید الحاج قاسم سلیماني من الأبطال الذین حقق انتصارات کبیرة و مبهرة بفضل شجاعته وتضحیاته في معركة الحق ضد الباطل ومکافحة التکفیریین والارهابیین.

بدوري اقدم الاحترام لجمیع الشهداء والمضحین الکرام وأبطال الوطن في حقبة الدفاع المقدس سائلا البارئ عزوجل مزیدا من التوفیق للمضحین والمقاتلین في الدفاع عن القیم والمبادئ السامیة للنظام الاسلامي وسیادة الوطن والحفاظ علی وطننا العزیز.