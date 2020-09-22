بقوة مشتركة من جهاز مكافحة الارهاب والشرطة الاتحادية .. انطلاق عملية أمنية في ذي قار لتحرير ناشط عراقي مخطوف

الوقت- كشف مصدر أمني في ذي قار العراقية اليوم الثلاثاء عن انطلاق عملية امنية في ناحية الفضلية جنوب مدينة الناصرية بقوة مشتركة من جهاز مكافحة الارهاب والشرطة الاتحادية للبحث عن المختطف سجاد العراقي.

وبيّن المصدر في تصريح صحفي، ان "قوة أمنية مشتركة من جهاز مكافحة الارهاب والشرطة الاتحادية بدأت عملياتها الامنية صباح اليوم في ناحية الفضلية للبحث عن الناشط العراقي.

واشار الى ان هناك اهداف محددة لدى القوة تعمل على اساسها للوصول الى الهدف المقصود.

وأضاف ان "ان الحملة لديها اهداف محددة في الوقت الحالي والتي ستتوسع فيما بعد لحين الوصول الى تحرير المختطف والقبض على خاطفيه".

وكان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي، وجه أمس قيادة العمليات المشتركة بإجراء فوري للبحث عن الناشط المدني "سجاد العراقي" الذي اختطف في مدينة الناصرية قبل 3 أيام.

وذكر بيان لخلية الاعلام الامني إنه "تم تكليف قوة مِن جهاز مكافحة الأرهاب للتوجه الى محافظة ذي قار مسنودة بطيران الجيش للبحث عن المخطوف وتحريره وانفاذ القانون بالخاطفين وتقديمهم للعدالة" حسبما افاد موقع الفرات نيوز.

ووصلت القوة المشتركة الى ذي قار أمس.

وترددت أنباء بإطلاق سراح الناشط المدني لكن سرعان ما نفته شرطة ذي قار التي أكدت انها توصلت الى معلومات مهمة عن مكان الاختطاف.