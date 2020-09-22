تراجع حاد لأسواق الأسهم والسلع بسبب كورونا

الوقت-تراجعت أسواق الأسهم والسلع حول العالم، أمس الاثنين، بشكلٍ حاد مع تزايد مخاوف المستثمرين من تفاقم أزمة فيروس كورونا، وكذلك في ظل عدم اليقين بشأن حزم التحفيز المالي في الولايات المتحدة.

ففي أميركا، انخفض مؤشر "داو جونز" بنسبة 3.4%، وفقد مؤشر "إس آند بي 500" ما نسبته 2.6% من قيمته، فيما انخفض مؤشر "ناسداك" بنسبة 2.1%، خلال منتصف تعاملات الأمس، وفقا لشبكة "سي إن بي سي".

هذا الانخفاض، وضع مؤشر "داو جونز" على طريقه لتحقيق أسوأ أداء يومي له منذ 11 يونيو/ حزيران الماضي، عندما انخفض بأكثر من 6%، فيما يتجه مؤشر "إس آند بي 500" لتسجيل أكبر عملية بيعية في يوم واحد منذ 8 أيلول/ سبتمبر.

وبذلك بلغت خسائر "إس آند بي 500" هذا الشهر 7%، و6% لمؤشر "داو جونز"، فيما انخفض مؤشر "ناسداك" بنسبة 10.3% حتى الآن.

وفي أوروبا، انخفض مؤشر "ستوكس يوروب 600" بنسبة 3.2%، مع تراجع حاد لأسهم شركات السياحة والسفر وكذلك البنوك.

وفي سوق السلع، انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي، تسليم تشرين الثاني/ نوفمبر، بنسبة 4% إلى 41.46 دولار، وتراجعت عقود "نايمكس" الأمريكي، تسليم تشرين الأول/ أكتوبر بنسبة 4.5% إلى 39.25 دولار للبرميل.

كما انخفض سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 3.2% إلى 1887.26 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى منذ أكثر 12 آب/ أغسطس، كما تراجع سعر الفضة بنسبة 9.4% إلى 24.25 دولار للأوقية.