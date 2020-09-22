تراجع حاد لأسواق الأسهم والسلع بسبب كورونا

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  الثلاثاء 4 صفر 1442

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التطبيع وصل إلى المناهج الدراسيّة.. عيال زايد يتلاعبون بمستقبل الإمارات الوقت- قبل عشرين عاماً كتب صحيفة البيان الإماراتية الشهيرة: "أبرز أشكال هذا التطبيع يكمن في تحريف المناهج الدراسية عن أهدافها الرامية لإعداد جيل منتم وملتزم بعقيدة هذه الأمة، إجراء التبديل والتحريف للمناهج الدراسية المتعلقة بتاريخ هذا العدو وعداءه لهذه الأمة في الماضي والحاضر وما تعلق كذلك بحقوق الأمة"، هكذا كان رأي الإمارات قبل عشرين عاماً عندما كان يحمها الرّجال...

استقالة السراج وغموض بشأن مستقبل تركيا في ليبيا أعلنت مجموعة "بلومبيرغ ميديا" قبل أيام ، عن إمكانية الإعلان عن استقالة رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني الليبي فائز السراج

لماذا أعاد ترامب قضية "النفط السوري" إلى الواجهة من جديد؟ الوقت- لم تخفي الإدارة الأمريكية طمعها بالنفط السوري اطلاقاً، وقد أثبتت ذلك على أرض الواقع، فجميع قواعدها التي نشرتها في سوريا والتي بلغ عددها 16 قاعدة باستثنائ قاعدة "التنف" جميعها ملاصقة لآبار النفط...

كيف استخدمت أمريكا الإرهاب من أجل بسط هيمنتها؟ الوقت- في الحادي عشر من شهر سبتمبر عام 2001 ، وقع حدث مذهل ولا يصدق ، والذي أحدث تغييرات كبيرة في العالم ، لا سيما في مجال السياسة والحكم في منطقة غرب آسيا ، وفي تلك الفترة أي في الأيام والأشهر التي أعقبت أحداث الحادي عشر من سبتمبر ، رأى العديد من المراقبين السياسيين أن تفجير البرجين التوءمين من قبل تنظيم القاعدة بقيادة بن لادن هو ذريعة فورية وتاريخية يحتاجها المحافظون الجدد بقيادة رئيس أمريكا آنذاك جورج دبليو بوش لدفع استراتيجيتهم الى الأمام

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قاطعوا جامعة بن زايد والسبب في الخبر؟! الوقت-دعت "الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل (PACBI)" لمقاطعة جامعة

الصين: إعلان أميركا إعادة فرض الحظر على إيران "باطل وغير شرعي" الوقت- قال مبعوث الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، إن إعلان الولايات المتحدة عن عودة الحظر الدولي على إيران "غير شرعي وباطل".

الداخلية الإيرانية تندد بالسياسات الامريكية ضد إيران الوقت- ندد مساعد وزير الداخلية الايراني في الشؤون السياسية جمال عرف بالسياسات الاميركية ووصف تصرفات ترامب بالغطرسة والنزعة الاحادية التي يشهدها العالم حالياً.

قوات مكافحة الارهاب تتوجه الى الناصرية للبحث عن ناشط عراقي مختطف الوقت- بدأت قوة من مكافحة الارهاب، الاثنين، بالتوجه الى محافظة ذي قار للبحث عن الناشط المدني سجاد العراقي الذي اختطف في مدينة الناصرية.

الرئيس الايراني: أهداف الميزانية ستتحقق في مجال ازدهار الإنتاج ومكافحة الفقر الوقت- قال الرئيس الايراني حسن روحاني إنه في ظل الخطط الموضوعة لتحقيق ميزانية العام الجاري، تم بذل الجهود لاتخاذ إجراءات واقعية فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي للبلاد واضاف ان المصادر التي تم رصدها على صعيد توفير السلع الاساسية والمواد الاولية اللازمة للانتاج ستحول دون ان نواجه اية مشكلة وان أهداف موازنة هذا العام ستتحقق في مجال ازدهار الإنتاج ومحاربة الفقر.

"رافائيل غروسي" يرحّب بالتفاهم الحاصل مع إيران بشان تنفيذ اتفاقية الضمانات الوقت- رحب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل غروسي" اليوم الاثنين بالتفاهم الحاصل مع ايران بشان تنفيذ اتفاقية الضمانات؛ معربا عن امله بان يسهم هذا الاتفاق في تعزيز التعاون والثقة بين الجانبين.

لافروف: امريكا لا تدرك بانه لا يمكن اعادة الحظر على ايران الوقت- قال وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" : ان امريكا لا تدرك بانه لا يمكن اعادة الحظر على ايران.

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أخبار

تراجع حاد لأسواق الأسهم والسلع بسبب كورونا

الثلاثاء 4 صفر 1442
 
 
 
 
 
تراجع حاد لأسواق الأسهم والسلع بسبب كورونا

تراجع حاد لأسواق الأسهم والسلع بسبب كورونا

الوقت-تراجعت أسواق الأسهم والسلع حول العالم، أمس الاثنين، بشكلٍ حاد مع تزايد مخاوف المستثمرين

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الوقت-تراجعت أسواق الأسهم والسلع حول العالم، أمس الاثنين، بشكلٍ حاد مع تزايد مخاوف المستثمرين من تفاقم أزمة فيروس كورونا، وكذلك في ظل عدم اليقين بشأن حزم التحفيز المالي في الولايات المتحدة.

ففي أميركا، انخفض مؤشر "داو جونز" بنسبة 3.4%، وفقد مؤشر "إس آند بي 500" ما نسبته 2.6% من قيمته، فيما انخفض مؤشر "ناسداك" بنسبة 2.1%، خلال منتصف تعاملات الأمس، وفقا لشبكة "سي إن بي سي".

هذا الانخفاض، وضع مؤشر "داو جونز" على طريقه لتحقيق أسوأ أداء يومي له منذ 11 يونيو/ حزيران الماضي، عندما انخفض بأكثر من 6%، فيما يتجه مؤشر "إس آند بي 500" لتسجيل أكبر عملية بيعية في يوم واحد منذ 8 أيلول/ سبتمبر.

وبذلك بلغت خسائر "إس آند بي 500" هذا الشهر 7%، و6% لمؤشر "داو جونز"، فيما انخفض مؤشر "ناسداك" بنسبة 10.3% حتى الآن.

وفي أوروبا، انخفض مؤشر "ستوكس يوروب 600" بنسبة 3.2%، مع تراجع حاد لأسهم شركات السياحة والسفر وكذلك البنوك.

وفي سوق السلع، انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي، تسليم تشرين الثاني/ نوفمبر، بنسبة 4% إلى 41.46 دولار، وتراجعت عقود "نايمكس" الأمريكي، تسليم تشرين الأول/ أكتوبر بنسبة 4.5% إلى 39.25 دولار للبرميل.

كما انخفض سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 3.2% إلى 1887.26 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى منذ أكثر 12 آب/ أغسطس، كما تراجع سعر الفضة بنسبة 9.4% إلى 24.25 دولار للأوقية.

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سوق الاسهم والسلع اميركا كورونا مخاوف المستثمرين التحفيز المالي في الولايات المتحدة خام برنت الكأس الذهبية المواقف الرافضة لزيارة ابن سلمان

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