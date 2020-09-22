156 دولة تنضم إلى خطة "كوفاكس" و64 منها تلتزم بالتمويل

الوقت-قال التحالف الذي تقوده منظمة الصحة العالمية امس الاثنين، إن 156 دولة انضمت إلى خطة "كوفاكس" العالمية التي تهدف إلى ضمان التوزيع العادل لإمدادات اللقاحات المستقبلية المضادة لكوفيد-19.

وذكر بيان صادر عن المنظمة والتحالف العالمي لإنتاج الأمصا واللقاحات، بعد مهلة انتهت الجمعة الماضية لتقديم تعهدات ملزمة، أنالقائمة تضم 64 دولة من الأكثر ثراء ستلتزم بالتمويل ذاتي.

وتهدف "كوفاكس" إلى تسليم ملياري جرعة من اللقاحات الآمنةوالفعالة حول العالم بحلول نهاية عام 2021.

يشار إلى أن "كوفاكس" هي مبادرة عالمية ترمي إلى العمل مع مصنّعي اللقاحات من أجل تمكين البلدان في مختلف أنحاء العالم من الحصول على لقاحات مأمونة وفعّالة بشكلٍ منصف بمجرد ترخيصها واعتمادها. وتتوفر لمبادرة "كوفاكس" حاليا أكبر محفظة من اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19 وأكثرها تنوعاً في العالم، بما فيها تسع لقاحات مرشحة وتسعة لقاحات أخرى في طور التقييم، بالتزامن مع محادثات جارية مع منتجي لقاحات رئيسيين آخرين.

وتعتبر "كوفاكس" المبادرة العالمية الوحيدة التي تعمل مع الحكومات والمصنّعين على ضمان إتاحة لقاحات كوفيد-19 على الصعيد العالمي للبلدان ذات الدخل المرتفع والمنخفض على السواء.