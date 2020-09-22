موسكو: قمة أستانة ستعقد في إيران فور سماح الظروف الصحية

الوقت-أكد نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي فيرشينين، أمس الاثنين، بأن "قمة صيغة أستانة بشأن سوريا ستعقد في إيران، بمجرد أن تسمح الظروف الصحية والوبائية بذلك".

وأضاف في حديث لوكالة سبوتنيك أن "لدينا اتفاق على أن تعقد تلك قمة في إيران بمجرد توفر الشروط الوبائية لذلك".

وأشار فيرشينين إلى أن "الاستعدادات للقمة قد بدأت في وقت سابق، لكن بسبب الوضع الذي فرضه فيروس كورونا تم تأجيلها إلى حين توافر الظروف الطبيعية".

وقال إن "قمة افتراضية لهذه الصيغة قد عُقدت بالفعل"، لافتاً إلى أنها "بالطبع، لا تحل محل القمة الطبيعية، لكنها دليل على فعالية صيغة أستانا وحقيقة أن الدول الضامنة لها تريد استخدام الإمكانات الكاملة لهذه الصيغة".

وبحسب نائب وزير الخارجية "لم يتم حتى الآن مناقشة المواعيد المحددة للقمة" ولكن "هناك عزم سياسي وتركيز على تنفيذها".