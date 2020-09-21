الداخلية الإيرانية تندد بالسياسات الامريكية ضد إيران

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  الثلاثاء 4 صفر 1442

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الصين: إعلان أميركا إعادة فرض الحظر على إيران "باطل وغير شرعي"

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قوات مكافحة الارهاب تتوجه الى الناصرية للبحث عن ناشط عراقي مختطف الوقت- بدأت قوة من مكافحة الارهاب، الاثنين، بالتوجه الى محافظة ذي قار للبحث عن الناشط المدني سجاد العراقي الذي اختطف في مدينة الناصرية.

الرئيس الايراني: أهداف الميزانية ستتحقق في مجال ازدهار الإنتاج ومكافحة الفقر الوقت- قال الرئيس الايراني حسن روحاني إنه في ظل الخطط الموضوعة لتحقيق ميزانية العام الجاري، تم بذل الجهود لاتخاذ إجراءات واقعية فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي للبلاد واضاف ان المصادر التي تم رصدها على صعيد توفير السلع الاساسية والمواد الاولية اللازمة للانتاج ستحول دون ان نواجه اية مشكلة وان أهداف موازنة هذا العام ستتحقق في مجال ازدهار الإنتاج ومحاربة الفقر.

"رافائيل غروسي" يرحّب بالتفاهم الحاصل مع إيران بشان تنفيذ اتفاقية الضمانات الوقت- رحب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل غروسي" اليوم الاثنين بالتفاهم الحاصل مع ايران بشان تنفيذ اتفاقية الضمانات؛ معربا عن امله بان يسهم هذا الاتفاق في تعزيز التعاون والثقة بين الجانبين.

لافروف: امريكا لا تدرك بانه لا يمكن اعادة الحظر على ايران الوقت- قال وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" : ان امريكا لا تدرك بانه لا يمكن اعادة الحظر على ايران.

سيرغي فيرشينين: قمة صيغة أستانا بشأن سوريا ستعقد في إيران الوقت- صرح نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي فيرشينين، اليوم الاثنين، بأن قمة صيغة أستانا بشأن سوريا ستعقد في إيران، بمجرد أن تسمح الظروف الصحية والوبائية بذلك.

مسؤول أميركي: العقوبات الجديدة على طهران ستطال 24 شخصاً وكياناً الوقت-أعلن مسؤول أميركي كبير، أمس الأحد، إن الولايات المتحدة "ستفرض غداً الاثنين، عقوبات

قطر: موقفنا ثابت..إنهاء الاحتلال وإقامة دولة عاصمتها القدس الوقت-أكدت وزارة الخارجية القطرية على موقفها الثابت من القضية الفلسطينية الذي ينص

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إعلام إسرائيلي: التطبيع مع دول الخليج قد يضر بعلاقة روسيا مع "إسرائيل" الوقت-ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية نقلاً عن مواقع روسية، أن "اتفاق السلام"

مدونة "تيكون عولام": "إسرائيل" تنشئ قواعد استخبارية سرية في الخليج الوقت-تحدث الكاتب الإسرائيلي ريتشارد سيلفرستيان في مدونة "تيكون عولام" عن القواعد العسكرية التي تنشئها "

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أخبار

الداخلية الإيرانية تندد بالسياسات الامريكية ضد إيران

الإثنين 3 صفر 1442
 
 
 
 
 
الداخلية الإيرانية تندد بالسياسات الامريكية ضد إيران
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الوقت- ندد مساعد وزير الداخلية الايراني في الشؤون السياسية جمال عرف بالسياسات الاميركية ووصف تصرفات ترامب بالغطرسة والنزعة الاحادية التي يشهدها العالم حالياً.

وقال عرف، في تصريحه خلال اجتماع لجنة العمال الايرانيين اليوم الاثنين، إن جميع تحركات وخطوات ومواقف اميركا حول موضوعي الحظر وتفعيل "آلية الزناد" وممارسة الضغوط على البلدان الاخرى لاتباع سياساتها الاحادية بعيدة عن القانون وظالمة ومصداق لاتباع اميركا لشريعة الغاب.

واضاف: إن اميركا تتبع منطق استخدام القوة على بلدان العالم والضغوط لفرض شريعة الغاب على الجميع في العالم اليوم.

ولفت الى ان جميع بلدان العالم على قناعة بممارسة اميركا الغطرسة والاحادية الا انها تخشى من ضغوطها في اقامة علاقات مع ايران وفق منطق القوة وهو مايلاحظ بوضوح في إعادة أصول ايران المودعة في الخارج.

ونوه الى ان العديد من بلدان العالم تقر بحقانية ايران في استعادة اصولها الا انها لاتستطيع إعادتها خوفا من ضغوط اميركا وغطرستها.

واشار الى ان جميع الساسة الاميركيين يرتبطون بقاسم مشترك في مناصبة العداء للجمهورية الاسلامية الايرانية لذلك فان اي مرشح يفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة لن يختلف عن غيره وبالتالي فان السياسة العامة التي تتبعها طهران حول هذا الموضوع تتمثل باعتماد الصبر الاستراتيجي.

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لجنة العمال الايرانيين السياسات الاميركية تصرفات ترامب النزعة الاحادية

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