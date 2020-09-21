الداخلية الإيرانية تندد بالسياسات الامريكية ضد إيران

الوقت- ندد مساعد وزير الداخلية الايراني في الشؤون السياسية جمال عرف بالسياسات الاميركية ووصف تصرفات ترامب بالغطرسة والنزعة الاحادية التي يشهدها العالم حالياً.

وقال عرف، في تصريحه خلال اجتماع لجنة العمال الايرانيين اليوم الاثنين، إن جميع تحركات وخطوات ومواقف اميركا حول موضوعي الحظر وتفعيل "آلية الزناد" وممارسة الضغوط على البلدان الاخرى لاتباع سياساتها الاحادية بعيدة عن القانون وظالمة ومصداق لاتباع اميركا لشريعة الغاب.

واضاف: إن اميركا تتبع منطق استخدام القوة على بلدان العالم والضغوط لفرض شريعة الغاب على الجميع في العالم اليوم.

ولفت الى ان جميع بلدان العالم على قناعة بممارسة اميركا الغطرسة والاحادية الا انها تخشى من ضغوطها في اقامة علاقات مع ايران وفق منطق القوة وهو مايلاحظ بوضوح في إعادة أصول ايران المودعة في الخارج.

ونوه الى ان العديد من بلدان العالم تقر بحقانية ايران في استعادة اصولها الا انها لاتستطيع إعادتها خوفا من ضغوط اميركا وغطرستها.

واشار الى ان جميع الساسة الاميركيين يرتبطون بقاسم مشترك في مناصبة العداء للجمهورية الاسلامية الايرانية لذلك فان اي مرشح يفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة لن يختلف عن غيره وبالتالي فان السياسة العامة التي تتبعها طهران حول هذا الموضوع تتمثل باعتماد الصبر الاستراتيجي.