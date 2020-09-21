قوات مكافحة الارهاب تتوجه الى الناصرية للبحث عن ناشط عراقي مختطف

الوقت- بدأت قوة من مكافحة الارهاب، الاثنين، بالتوجه الى محافظة ذي قار للبحث عن الناشط المدني سجاد العراقي الذي اختطف في مدينة الناصرية.

وجاء ذلك بعد ما وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، القائد العام للقوات المسلحة قيادة العمليات المشتركة بإجراء فوري بشأن العراقي.

حيث تم تكليف قوة مِن جهاز مكافحة الأرهاب للتوجه الى محافظة ذي قار مسنودة بطيران الجيش للبحث عن المخطوف وتحريره وانفاذ القانون بالخاطفين وتقديمهم للعدالة.

وكانت قوات الشرطة العراقية قد فرضت أمس الأحد حصارا على قضاء سيد دخيل (شرق مدينة الناصرية) في محافظة ذي قار، بهدف تحرير المختطف منذ السبت، ويُعتقد أن خاطفيه يخفونه هناك.

وتصاعد التوتر في الناصرية عقب اختطاف العراقي، وإصابة ناشط آخر بجروح بعد فشل محاولة اختطافه من طرف مسلحين مجهولين مساء السبت.