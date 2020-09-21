لإجبارها على مقايضة الحقوق بالمال.. ترامب يمنع دولاً عربيّة من دعم السلطة الفلسطينيّة

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  الثلاثاء 4 صفر 1442

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لماذا يُهرول محمد بن زايد لنقل قاعدة "إنجرليك" من تركيا إلى الإمارات؟ حيث كشفت وسائل الإعلام مساعي ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، مع وزارة الدفاع الأمريكيّة "البنتاغون"، لنقل القاعدة الجوية الأمريكيّة "إنجرليك" من تركيا إلى الإمارات

أخبار

روحاني: الشعب الايراني استطاع ان یسجل النصر الزاهر في صفحة التاریخ

روحاني: الشعب الايراني استطاع ان یسجل النصر الزاهر في صفحة التاریخ

الوقت- قال رئیس الجمهوریة "حسن روحاني" :ان أسبوع الدفاع المقدس، یذکّر حریة وفتوة وتضحیة الشعب الايراني الذي استطاع ان یسجل النصر الزاهر في صفحة التاریخ ، لافتا ان حصیلة الصمود والمقاومة الشعب الایراني طوال الأعوام الـ40 الماضیة، هی بصیرة أبناءه في مواجهة الاعداء.

فنزويلا: الحظر الاميركي الاحادي ضد ايران عدواني وغير قانوني الوقت- اعتبر وزير خارجية فنزويلا خورخي آريازا، الحظر الاميركي الاحادي ضد ايران بانه عدواني وغير قانوني وليس له اي اساس في القوانين الدولية.

بقوة مشتركة من جهاز مكافحة الارهاب والشرطة الاتحادية .. انطلاق عملية أمنية في ذي قار لتحرير ناشط عراقي مخطوف الوقت- كشف مصدر أمني في ذي قار العراقية اليوم الثلاثاء عن انطلاق عملية امنية في ناحية الفضلية جنوب مدينة الناصرية بقوة مشتركة من جهاز مكافحة الارهاب والشرطة الاتحادية للبحث عن المختطف سجاد العراقي.

قائد الثورة الاسلامية يلقي كلمة بمناسبة الذكرى السنوية الاربعين لمرحلة الدفاع المقدس.. ما الذي جاء فيها؟ الوقت- القى قائد الثورة الاسلامية المعظم الامام السيد علي الخامنئي (دام ظله) امس الاثنين 21 ايلول 2020 كلمة تاريخية بمناسبة الذكرى السنوية الاربعين لمرحلة الدفاع المقدس اكد فيها على ان ايران اليوم اقوى مما كانت عليه سابقا موضحا ان قيادة الامام الراحل آية الله العظمى الامام الخميني (قدس سره الشريف) كان لها ابعد الاثر في التصدي للحرب الظالمة التي فرضت على الجمهورية الاسلامية في الفترة ما بين 1980 و1988.

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جيش الاحتلال يقيم أكبر مستشفى ميداني لإصابات كورونا الوقت-أعلنت المستشفيات الإسرائيلية في القدس وأشدود، امس الاثنين، أنها لم تعد قادرة على استقبال المزيد من مرضى

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156 دولة تنضم إلى خطة "كوفاكس" و64 منها تلتزم بالتمويل الوقت-قال التحالف الذي تقوده منظمة الصحة العالمية امس الاثنين، إن 156 دولة انضمت إلى خطة "كوفاكس" العالمية

موسكو: قمة أستانة ستعقد في إيران فور سماح الظروف الصحية الوقت-أكد نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي فيرشينين، أمس الاثنين، بأن "قمة صيغة أستانة بشأن سوريا

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الصين: إعلان أميركا إعادة فرض الحظر على إيران "باطل وغير شرعي" الوقت- قال مبعوث الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، إن إعلان الولايات المتحدة عن عودة الحظر الدولي على إيران "غير شرعي وباطل".

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الرئيس الايراني: أهداف الميزانية ستتحقق في مجال ازدهار الإنتاج ومكافحة الفقر الوقت- قال الرئيس الايراني حسن روحاني إنه في ظل الخطط الموضوعة لتحقيق ميزانية العام الجاري، تم بذل الجهود لاتخاذ إجراءات واقعية فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي للبلاد واضاف ان المصادر التي تم رصدها على صعيد توفير السلع الاساسية والمواد الاولية اللازمة للانتاج ستحول دون ان نواجه اية مشكلة وان أهداف موازنة هذا العام ستتحقق في مجال ازدهار الإنتاج ومحاربة الفقر.

"رافائيل غروسي" يرحّب بالتفاهم الحاصل مع إيران بشان تنفيذ اتفاقية الضمانات الوقت- رحب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل غروسي" اليوم الاثنين بالتفاهم الحاصل مع ايران بشان تنفيذ اتفاقية الضمانات؛ معربا عن امله بان يسهم هذا الاتفاق في تعزيز التعاون والثقة بين الجانبين.

لافروف: امريكا لا تدرك بانه لا يمكن اعادة الحظر على ايران الوقت- قال وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" : ان امريكا لا تدرك بانه لا يمكن اعادة الحظر على ايران.

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مقالات

لإجبارها على مقايضة الحقوق بالمال.. ترامب يمنع دولاً عربيّة من دعم السلطة الفلسطينيّة

الثلاثاء 4 صفر 1442
 
 
 
 
 
لإجبارها على مقايضة الحقوق بالمال.. ترامب يمنع دولاً عربيّة من دعم السلطة الفلسطينيّة

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الوقت- استمراراً في نهجه الصهيونيّ، يقوم الاحتلال الغاصب ومن خلفه الإدارة الأمريكيّة وبدعم لا متناهٍ من الرئيس الأمريكيّ، دونالد ترامب، بمنع دول عربيّة من دعم السلطة الفلسطينيّة لإجبارها على مقايضة حقوقها ومقدساتها الوطنيّة بالمال، حيث اتهم رئيس الوزراء الفلسطينيّ، محمد اشتية، الاثنين المنصرم، ترامب بقطع المساعدات عن حكومته، ومنع بعض الدول العربيّة من الوفاء بالتزاماتها، واصفاً عملية الضغط الممنهجة بـ "محاولة ابتزاز مبرمجة"، وتسعى واشنطن إلى إجبار السلطة الفلسطينيّة على الرضوخ لإملاءاتها، إرضاء لطفلها المُدلل "إسرائيل".

ضغوط متصاعدة

سببت اتفاقات الخيانة والعار التي قامت بها بعض الدول العربيّة مع العدو الصهيونيّ، قلقاً كبيراً للفلسطينيين على المستوى الرسميّ والشعبيّ، لقناعتهم بأنّ الإدارة الأمريكيّة ستحاول بكل ما أوتيت من قوة استغلال ما تزعم أنّها "عمليات سلام"، لتطبيق "صفقة القرن" التي تهدف إلى تصفيّة القضيّة الفلسطينيّة.

وبعد الفضائح التي نشرتها قناة "الجزيرة" التابعة لنظام آل ثاني في قطر، قبل مدة، حول التحالف الأمنيّ والعسكريّ بين الكيان الصهيونيّ وبعض الدول العربيّة، لنزع سلاح المقاومة الفلسطينيّة في غزة، تقوم واشنطن بالضغط على بعض الدول العربيّة الخانعة، لإيقاف دعمها للسلطة الفلسطينيّة ومحاصرة الشعب الفلسطينيّ والتضييق عليه سياسياً واقتصادياً، وفق ما ذكر رئيس الوزراء الفلسطينيّ.

وبالتزامن مع موجة الخيانة في المنطقة، والتي كان آخرها تطبيع دولتيّ الإمارات والبحرين مع العدو الغاصب، حيا اشتية العرب المؤمنين بقضيّة فلسطين، وحقها وحريتها واستقلال شعبها، دولاً وشعوباً، وأوضح أنّ الشعب الفلسطينيّ هو من يحمي أرضه ومقدساته، مشدداً على أنّ صاحب الحق قوي، ومن يملك الإرادة والإيمان بوطنه والتمسك بأرضه لا يمكن أن يساوم عليها من أجل المال.

ومن الجدير بالذكر، أنّ السلطة الفلسطينية تقاطع إدارة ترامب منذ أواخر العام 2017، إثر إعلانه عن الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيونيّ الغاشم، كما رفضت الخطة الأمريكيّة لحل ما يسمى "الصراع الفلسطينيّ – الإسرائيليّ"، ونددت بالإعلان عن تطبيع العلاقات بين العدو الصهيونيّ وكل من الإمارات والبحرين، واصفة ذلك بالخيانة للقدس والمسجد الأقصى والقضيّة الفلسطينيّة.

ويُشار إلى أنّ رئيس اللّجنة القطريّة لإعادة إعمار غزة، محمد العمادي، أواخر الشهر الماضي، اجتمع مع رئيس حركة المقاومة الإسلاميّة حماس في قطاع غزة المحاصر، يحيى السنوار، وعرض مساعدات ماليّة لقطاع غزة بسبب الحصار والضغوط التي يفرضها العدو الصهيونيّ على الأهالي هناك، لكنها جاءت مشروطة بوقف إطلاق البالونات الحارقة والصواريخ من غزة باتجاه المستوطنات في الأراضي المحتلة، حيث استغلت تلك المساعدات حاجة أهالي القطاع، لتكبيل أيدي المقاومين التي هزت كيان الاحتلال وأرعبته، بسبب ممارساته العدوانيّة وحصاره الخانق.

خطيئة التطبيع

لن يُغيّر إصرار حكام بعض الدول على الاستمرار في "خطيئة التطبيع" بتوقيع اتفاقية العار مع العدو الصهيونيّ اتجاه التاريخ، كما يقول الفلسطينيون، ووفق عضو اللجنة التنفيذيّة لمنظمة التحرير الفلسطينيّة، عزام الأحمد، فإنّ القضية الفلسطينيّة لا تحتمل أيّ نفاق، إما مواقف مساندة لفلسطين والقدس والعرب والمسلمين، أو مؤيّدة للعدو الصهيونيّ، مؤكّداً أنّ مسألة التطبيع لن تمر لأنّ القضيّة الفلسطينيّة مقدسة، والحل الوحيد يتلخص بإقامة دولة فلسطينيّة.

ومع تباين المواقف العربيّة الرسميّة تجاه القضيّة المركزيّة للعرب، يبقى الموقف الشعبيّ العربيّ ثابت وداعم بشكل تام لفلسطين، وتتطلع القيادة الفلسطينيّة إلى الشعوب العربيّة ممثلة بالأحزاب والنقابات والمجتمع المدنيّ، للضغط على حكوماتهم لمنع تنفيذ "صفعة القرن الأمريكيّة"، والانجرار نحو هاوية التطبيع مع العدو.

وكانت الإمارات والبحرين قد رضخت للضغوط الأمريكيّة، ووقعت اتفاق العار مع الكيان الصهيونيّ، في 15 أيلول الجاري، في البيت الأبيض برعاية أمريكيّة، فيما قوبل هذا الاتفاق بتنديد فلسطينيّ شديد، وقد فضحت مراسلة صحيفة "هآرتس" العبريّة، نوعا لانداو، التي تواجدت في العاصمة الأمريكيّة واشنطن، حينها، المحاولات المتكررة لأعضاء الوفد البحرينيّ داخل الفندق، لكي يعرفوا ما هي النسخة الفعليّة التي سيوقعها وزير خارجيّتهم في البيت الأبيض، ما يدل بشكل جليّ على طريقة التعامل الرخيصة مع العملاء والخانعين.

إضافة إلى ذلك، أكّدت فضيحة الوفد البحرينيّ كذب الادعاءات التي تحدثت عنها دولة الإمارات، بعد إعلانها تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيونيّ، في 13 آب المنصرم، حيث أوضحت حينها أنّ "اتفاق الاستسلام" سيسهم في إيجاد حل للصراع الفلسطينيّ مع العدو الصهيونيّ، ما يؤكد قذارة الدور الذي تلعبه تلك الدول رغماً عن عروش حكامها في صفقة تصفيّة قضية الشعب العربيّ.

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ترامب دول عربية السلطة الفلسطينية رئيس الوزراء الفلسطيني مساعدات صفقة القرن التطبيع

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