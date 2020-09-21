قطر: موقفنا ثابت..إنهاء الاحتلال وإقامة دولة عاصمتها القدس

الوقت-أكدت وزارة الخارجية القطرية على موقفها الثابت من القضية الفلسطينية الذي ينص "على إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس ضمن إطار الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وبحسب البيان الرسمي المنشور على موقع وزارة الخارجية القطرية، فقد شددت الدوحة على ضرورة "منح كافة اللاجئين الفلسطينيين حق العودة"، معتبرا أنه، ومن وجهة نظر دولة قطر "هو الحل الجذري والمستدام لهذا الصراع الذي دام لأكثر من سبعين عاما".

وعبرّت الخارجية القطرية عن أسفها من رؤية "بعض الحملات الإعلامية المضللة التي تحاول خلط القضايا وتشويه صورة دولة قطر على حساب الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشروعة في هذه اللحظة الفارقة من تاريخ الصراع".

واختتم البيان بتأكيد الدوحة تقديم ما تستطيع من الدعم "للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين وحتى نيل الشعب الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة".

وكانت الإمارات والبحرين وقعتا في البيت الأبيض، على اتفاق "التطبيع الأسرلة" مع تل أبيب في واشنطن، بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأشار ترامب إلى أن "الكثير من الدول سوف تتبع هذا الاتفاق".