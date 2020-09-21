في ثاني انتهاك للرقابة.."تيكون عولام" تكشف اسم قائد وحدة "شلداغ" الإسرائيلية

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  الإثنين 3 صفر 1442

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التطبيع وصل إلى المناهج الدراسيّة.. عيال زايد يتلاعبون بمستقبل الإمارات

التطبيع وصل إلى المناهج الدراسيّة.. عيال زايد يتلاعبون بمستقبل الإمارات الوقت- قبل عشرين عاماً كتب صحيفة البيان الإماراتية الشهيرة: "أبرز أشكال هذا التطبيع يكمن في تحريف المناهج الدراسية عن أهدافها الرامية لإعداد جيل منتم وملتزم بعقيدة هذه الأمة، إجراء التبديل والتحريف للمناهج الدراسية المتعلقة بتاريخ هذا العدو وعداءه لهذه الأمة في الماضي والحاضر وما تعلق كذلك بحقوق الأمة"، هكذا كان رأي الإمارات قبل عشرين عاماً عندما كان يحمها الرّجال...

ترامب يشعل فتيل التطبيع باتجاه لبنان.. هل تنجح مساعيه لمفاوضات "لبنانية - إسرائيلية"؟ الوقت- مُستغلاً حالة انفراط العقد العربي وسقوط عدد من الأنظمة العربيّة كأحجار الدومينو في فخ التطبيع كدولة الإمارات ومملكة البحرين وبشكلٍ رسمي؛ بالإضافة للانتخابات الرئاسية الأمريكية التي باتت على الأبواب؛ يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تعزيز موقفه وصورته أمام الجمهور والكونغرس الأمريكي لكي يستحق دورة رئاسية جديدة وأنه وفا بوعوده الانتخابية السابقة فيما يخصُّ تطبيع الدول العربية مع الكيان الإسرائيلي.

كيف وقعت البحرين والإمارات على اتفاق التطبيع دون حق معرفة بنوده؟ فضحت مراسلة صحيفة "هآرتس" العبريّة، نوعا لانداو، التي تواجدت في العاصمة الأمريكيّة واشنطن، الثلاثاء المنصرم، المحاولات المتكررة لأعضاء الوفد البحرينيّ داخل الفندق، لكي يعرفوا ما هي النسخة الفعليّة التي سيوقعها وزير خارجيّتهم في البيت الأبيض

الفلسطينيون موحّدون من جديد.. ورسائل يوم الغضب تُترجم إلى صواريخ في الوقت الذي انشغل فيه سُكّان الكيان بالابتهاج بالخيانة العربيّة؛ انهالت صواريخ المُقاومة الفلسطينية على مُستوطنات الكيان، حيث ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية

"2000" يوم على حرب اليمن.. نظرة على تغّير التوازنات الاستراتيجية وانتصارات "أنصار الله" المذهلة الوقت- بينما كان من المفترض أن تغلق المملكة العربية السعودية ملف الحرب اليمنية في غضون أسابيع قليلة، إلا أنها لا تزال عالقة في مستنقع هذه الحرب التي بدأت منذ 2000 يوم، ولهذا فإن الرياض تسعى جاهده إلى الإنسحاب والخروج من هذه الحرب بماء وجهها.

أخبار

مسؤول أميركي: العقوبات الجديدة على طهران ستطال 24 شخصاً وكياناً

مسؤول أميركي: العقوبات الجديدة على طهران ستطال 24 شخصاً وكياناً

الوقت-أعلن مسؤول أميركي كبير، أمس الأحد، إن الولايات المتحدة "ستفرض غداً الاثنين، عقوبات

قطر: موقفنا ثابت..إنهاء الاحتلال وإقامة دولة عاصمتها القدس الوقت-أكدت وزارة الخارجية القطرية على موقفها الثابت من القضية الفلسطينية الذي ينص

روحاني: واشنطن هزمت في مجلس الأمن 3 مرات خلال الأشهر الأخيرة الوقت-أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن "الولايات المتحدة الأميركية وصلت إلى نقطة الهزيمة الأخيرة"

في ثاني انتهاك للرقابة.."تيكون عولام" تكشف اسم قائد وحدة "شلداغ" الإسرائيلية الوقت-كشفت مدونة "تيكون عولام" اسم قائد وحدة "شلداغ" وهي "وحدة كوماندو

تبون: الجزائر لن تبارك اتفاقيات التطبيع مع"إسرائيل" ولن تكون جزءاً منها الوقت-أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن بلاده لن تشارك في عملية التطبيع ولن تباركها

إعلام إسرائيلي: التطبيع مع دول الخليج قد يضر بعلاقة روسيا مع "إسرائيل" الوقت-ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية نقلاً عن مواقع روسية، أن "اتفاق السلام"

مدونة "تيكون عولام": "إسرائيل" تنشئ قواعد استخبارية سرية في الخليج الوقت-تحدث الكاتب الإسرائيلي ريتشارد سيلفرستيان في مدونة "تيكون عولام" عن القواعد العسكرية التي تنشئها "

وزير الخارجية الإيراني: على ترامب ان يعيد النظر في نهجه قبل ان يعرض بومبيو امريكا الى مزيد من السخرية في العالم الوقت- دعا وزير الخارجية محمد جواد ظريف، الرئيس الامريكي دونالد ترامب، الى ان يعيد النظر في نهجه قبل ان يعرض وزير خارجيته (مايك بومبيو)، شعاراته الدعائية (سأعيد العظمة الى امريكا) الى مزيد من السخرية في العالم.

روحاني : اميركا لم تتمكن من ايجاد تحالف ضدنا الوقت- اكد الرئيس الايراني حسن روحاني ان امريكا منيت بالهزيمة 3 مرات خلال الشهر الماضي في محاولاتها لاعادة الحظر الاممي على الجمهورية الاسلامية الايرانية مبينا ان ممارسة الضغوط الامريكية القصوى ضد الشعب الايراني قد تحولت الى فرض العزلة السياسية والقانونية على واشنطن .

أمريكا تفرض حظرا على أكثر من 24 شخصاً وكياناً.. ما السبب؟ الوقت- قال مسؤول أمريكي كبير إن أمريكا ستفرض عقوبات يوم الاثنين على أكثر من 24 شخصا وكيانا شاركوا في البرامج النووية والصاروخية والأسلحة التقليدية الإيرانية.

البعثة الإيرانية: على المجتمع الدولي أن يتخلى عن سياسة النأي بالنفس ويتجه نحو تفعيل مواقفه المناهضة للبلطجة الأمريكية الوقت- طالبت البعثة الايرانية لدى الاتحاد الاوروبي في تغريدة ردا على مزاعم امريكا "باستئناف الحظر الدولي ضد ايران"، طالبت المجتمع الدولي بالتخلي عن الانفعال واتخاذ موقف اكثر فاعلية قبال ذلك.

مصدر عراقي: استهداف محيط مطار بغداد بصاروخ كاتيوشا الوقت- أفاد مصدر أمني عراقي ، اليوم الأحد، باستهداف محيط مطار العاصة بغداد بصاروخ كاتيوشا.

تزامنا مع الضغوط السعودية والاماراتية.. البرهان يفاوض وفداً أمريكياً في الإمارات لرفع السودان من قائمة الإرهاب الوقت- تزامنا مع الضغوط السعودية والاماراتية على السودان للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي، بدأ رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، مفاوضات مع وفد أمريكي بالإمارات لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.

صحيفة عبرية تكشف محادثات بين الإمارات والكيان الصهيوني مدّ خط أنابيب نفط عبر السعودية الوقت- كشفت صحيفة عبرية، يوم الأحد، عن محادثات عُقدت بين مسؤولين إسرائيليين وإماراتيين، لإنشاء خط أنابيب نفط عبر السعودية وصولاً إلى الاراضي الفلسطينية المحتلة.

أميركا تعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.. وغوتيرش يعلّق الوقت-أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الأحد، أن العقوبات الأممية ض

الدفاع المدني السعودي يعلن عن إصابات في هجوم لـ"أنصار الله" الوقت-أعلن الدفاع المدني السعودي عن "إصابة 5 أشخاص وتضرر ثلاث مركبات،

منظمة الصحة العالمية تقرّ إجراء اختبارات على أدوية عشبية أفريقية لعلاج كورونا الوقت-أقرّت منظمة الصحة العالمية أمس السبت، بروتوكولاً ينظم إجراء اختبارات على أدوية عشبية

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إعلام أميركي: اعتراض رسالة تحتوي على غاز "الريسين" موجهة إلى البيت الأبيض الوقت-ذكرت وسائل إعلامية أميركية أنه جرى اعتراض رسالة موجهة إلى عنوان

ظريف يحذّر واشنطن من تفتيش السفن الإيرانية: سيكون هناك ردّ فعل الوقت-قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس السبت،

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أخبار

في ثاني انتهاك للرقابة.."تيكون عولام" تكشف اسم قائد وحدة "شلداغ" الإسرائيلية

الإثنين 3 صفر 1442
 
 
 
 
 
في ثاني انتهاك للرقابة.."تيكون عولام" تكشف اسم قائد وحدة "شلداغ" الإسرائيلية

في ثاني انتهاك للرقابة.."تيكون عولام" تكشف اسم قائد وحدة "شلداغ" الإسرائيلية

الوقت-كشفت مدونة "تيكون عولام" اسم قائد وحدة "شلداغ" وهي "وحدة كوماندو

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الوقت-كشفت مدونة "تيكون عولام" اسم قائد وحدة "شلداغ" وهي "وحدة كوماندو النخبة في سلاح الجو" وهو يدعى أيوب كيوف.

وأضافت المدونة أن "قائد وحدة شلداغ أيوب كيوف هو عربي درزي من بلدة عسفية"، مشيرة إلى أن "الكشف عن اسم قائد وحدة شلداغ هو ثاني انتهاك للرقابة العسكرية في الجيش الاسرائيلي".

وقالت "تيكون عولام"، إنها "المرة الأولى التي يتم فيها تعيين ضابط درزي في منصب قائد وحدة شلداغ"، منوهة إلى أن "التكتم على هويات كبار ضباط الجيش يهدف إلى حمايتهم من مهاجمتهم أثناء الخدمة العسكرية وبعدها.. كما أنه يهدف أيضاً إلى حمايتهم من المحاكمة من قبل المحكمة الجنائية الدولية".

وذكرت "تيكون عولام" أن "يكون الجيش الإسرائيلي ارتكب جرائم حرب ويجب أن يخضع للمحكمة الجنائية الدولية"، مؤكدة أن "ارتكاب الجيش الاسرائيلي جرائم حرب هو من الأسباب التي تجعلها تفضح أفراده".

أيوب كيوف، سبق أن ورد اسمه في "موقع i24NEWS" الإسرائيلي في 20 تشرين الأول/اكتوبر 2019، حين نشر الموقع تقريراً حول مواجهات بين الجيش الإسرائيلي ومستوطنين في مستوطنة "يتسهار" قرب نابلس أسفرت عن جرح جندي، وقال إن "الجيش أجرى تدريباً في المنطقة، وكان يفترض أن يمر قائد كتيبة المشاة في لواء النخبة "غولاني"، أيوب كيوف، بسيارته عبر المستوطنة، إلا أن سيارتين للمستوطنين اعترضتا طريقه، وتجمّع من حوله العديد منهم، وبدأوا بشتمه واعتدوا عليه".

و"تيكون عولام"، وتعني "إصلاح العالم"، هو مدونة سياسية مقرها في سياتل في الولايات المتحدة، عادةً ما تكتب عن قضايا أمنية إسرائيلية، أنشأها في سنة 2003 ريتشارد سيلفرستاين، وهو تغطي كل ما هو متعلق بـ"الأمن القومي الإسرائيلي".

وكشف الموقع، أمس، عن اسم قاتل القائد العسكري في حزب الله الشهيد عماد مغنية الذي اغتيل عام 2008.

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كلمات مفتاحية :

تيكون عولام وسائل إعلام إسرائيلية وحدة شلداغ أيوب كيوف

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