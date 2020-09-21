في ثاني انتهاك للرقابة.."تيكون عولام" تكشف اسم قائد وحدة "شلداغ" الإسرائيلية

الوقت-كشفت مدونة "تيكون عولام" اسم قائد وحدة "شلداغ" وهي "وحدة كوماندو النخبة في سلاح الجو" وهو يدعى أيوب كيوف.

وأضافت المدونة أن "قائد وحدة شلداغ أيوب كيوف هو عربي درزي من بلدة عسفية"، مشيرة إلى أن "الكشف عن اسم قائد وحدة شلداغ هو ثاني انتهاك للرقابة العسكرية في الجيش الاسرائيلي".

وقالت "تيكون عولام"، إنها "المرة الأولى التي يتم فيها تعيين ضابط درزي في منصب قائد وحدة شلداغ"، منوهة إلى أن "التكتم على هويات كبار ضباط الجيش يهدف إلى حمايتهم من مهاجمتهم أثناء الخدمة العسكرية وبعدها.. كما أنه يهدف أيضاً إلى حمايتهم من المحاكمة من قبل المحكمة الجنائية الدولية".

وذكرت "تيكون عولام" أن "يكون الجيش الإسرائيلي ارتكب جرائم حرب ويجب أن يخضع للمحكمة الجنائية الدولية"، مؤكدة أن "ارتكاب الجيش الاسرائيلي جرائم حرب هو من الأسباب التي تجعلها تفضح أفراده".

أيوب كيوف، سبق أن ورد اسمه في "موقع i24NEWS" الإسرائيلي في 20 تشرين الأول/اكتوبر 2019، حين نشر الموقع تقريراً حول مواجهات بين الجيش الإسرائيلي ومستوطنين في مستوطنة "يتسهار" قرب نابلس أسفرت عن جرح جندي، وقال إن "الجيش أجرى تدريباً في المنطقة، وكان يفترض أن يمر قائد كتيبة المشاة في لواء النخبة "غولاني"، أيوب كيوف، بسيارته عبر المستوطنة، إلا أن سيارتين للمستوطنين اعترضتا طريقه، وتجمّع من حوله العديد منهم، وبدأوا بشتمه واعتدوا عليه".

و"تيكون عولام"، وتعني "إصلاح العالم"، هو مدونة سياسية مقرها في سياتل في الولايات المتحدة، عادةً ما تكتب عن قضايا أمنية إسرائيلية، أنشأها في سنة 2003 ريتشارد سيلفرستاين، وهو تغطي كل ما هو متعلق بـ"الأمن القومي الإسرائيلي".

وكشف الموقع، أمس، عن اسم قاتل القائد العسكري في حزب الله الشهيد عماد مغنية الذي اغتيل عام 2008.