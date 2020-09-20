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  الثلاثاء 4 صفر 1442

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روحاني: الشعب الايراني استطاع ان یسجل النصر الزاهر في صفحة التاریخ

الوقت- قال رئیس الجمهوریة "حسن روحاني" :ان أسبوع الدفاع المقدس، یذکّر حریة وفتوة وتضحیة الشعب الايراني الذي استطاع ان یسجل النصر الزاهر في صفحة التاریخ ، لافتا ان حصیلة الصمود والمقاومة الشعب الایراني طوال الأعوام الـ40 الماضیة، هی بصیرة أبناءه في مواجهة الاعداء.

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مقالات

وفاة قاضي المحكمة العليا الأمريكية.. وصراع ترامب والمحافظين على المنصب

الثلاثاء 4 صفر 1442
 
 
 
 
 
وفاة قاضي المحكمة العليا الأمريكية.. وصراع ترامب والمحافظين على المنصب
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إن سبب إصرار الجمهوريين على انتخاب قاضٍ تاسع لرئاسة المحكمة العليا بسرعة عاجلة، هو أن لديهم الآن أغلبية في مجلس الشيوخ ويمكنهم بسهولة ترشيح بديل لجينسبيرغ ، ولكن الأهم بالنسبة لهم ولدونالد ترامب ، هو أنه في حال حصل أي غموض حول النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية، فسيتم ترك مهمة تحديد نتيجة الانتخابات للمحكمة العليا.

الوقت-انعكست وفاة قاضية المحكمة العليا الأمريكية روث بيدر جينسبيرغ في 18 سبتمبر 2020 بشكل غير مسبوق على المجتمع الأمريكي وحتى على المستوى النفسي. وأثارت وفاة جينسبيرغ ، قبل أقل من 40 يومًا من الانتخابات الرئاسية الأمريكية ، شرارة التنافس بين الديمقراطيين والجمهوريين.

أمريكا، التي ابتليت بتفشي وباء كورونا والبطالة والمشاكل الاقتصادية المتفشية والعنصرية والخطاب العنصري لدونالد ترامب خلال الأشهر القليلة الماضية، ستواجه الآن منافسة شرسة بين الديمقراطيين والجمهوريين في الأيام القليلة المقبلة لتحديد الشخص الذي يشغل منصب جينسبيرغ الشاغر حاليا.

في الوضع الحالي، فإن الديمقراطيين، الذين يشهدون وفاة قاضي المحكمة العليا الثالث أثناء رئاسة دونالد ترامب ، يدركون جيدًا أن منصب المحكمة العليا الذي يشغلونه سيتعرض للضعف أكثر من أي وقت مضى ، ومن ناحية أخرى ، يُخشى أن يستغل ترامب الوضع الذي تشهده المحكمة العليا الأمريكية، بما يتماشى مع أهدافه ونواياه السياسية في وضع ما بعد الانتخابات لخلق أزمة.

اندفاع ترامب لتعيين بديل لروث بيدر جينسبرغ

تم انتخاب السيدة جينسبيرغ في عام 1993 من قبل الرئيس بيل كلينتون آنذاك للعمل في أعلى هيئة قضائية في البلاد. وكانت جينسبيرغ تعتزم التقاعد في عام 2016 بعد فوز هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية. لكن هزيمة كلينتون وصعود دونالد ترامب إلى السلطة أبقتها في منصبهاعلى الرغم من تدهور حالتها الصحية والجسدية. وفي النهاية توفيت جينسبيرغ عن عمر يناهز 87 عامًا بعد معركة طويلة مع سرطان البنكرياس.

تشير الدلائل الآن إلى أن دونالد ترامب يسعى إلى تعيين السيدة "إيمي كوني باريت" خلفًا لجينسبيرغ. باريت التي عينها ترامب، قاضيًا لمحكمة الاستئناف الأمريكية، مرشحة حاليًا بقوة  لنيل منصب رئاسة المحكمة العليا الأمريكية. وكانت أيضًا أحد المرشحين النهائيين الذين إختارهم ترامب قبل انتخاب بريت كافانا لرئاسة المحكمة العليا في عام 2018.

تمايل الكفة لمصلحة المحافظين بشكل غير مسبوق

كان لوفاة القاضية جينسبيرغ تأثير كبير لصالح المحافظين الأمريكيين، حيث تميل الكفة اليهم بشكل كبير، ما يمنحهم فرصة في مجلس الشيوخ الأمريكي لاختيار قاضٍ من المحافظين ينسجم مع افكارهم، ليحل محل جينسبيرغ.

تتكون المحكمة العليا من تسعة قضاة، وقد عين دونالد ترامب قاضيين محافظين منذ توليه المنصب ؛ وفيما إذا نجح في تعيين قاضٍ ثالث في المنصب ، فسنشهد حضور ستة قضاة محافظين مقابل 3 قضاة يساريين في أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة ، وهو حدث نادر في تاريخ هذا البلد.

في الواقع ، عملت جينسبيرغ كقاضي في المحكمة العليا الأمريكية لمدة 27 عامًا ، وحتى ذلك الحين ، تفوق الجمهوريون على الديمقراطيين بخمس قضاة مقابل أربعة. والآن بعد أن أصبح المنصب شاغرًا بعد وفاتها، إذا استطاع ترامب اختيار بديل لجينسبيرغ وتمكن من الحصول على دعم مجلس الشيوخ في الوقت المتبقي حتى إجراء الانتخابات الرئاسية ، يمكن أن تميل الكفة بشكل كبير في أعلى هيئة قضائية لصالح ترامب.

القلق الرئيسي للديمقراطيين هو أن جميع القرارات الرئيسية في الولايات المتحدة يتم اتخاذها في هذه المحكمة ؛ من التصويت النهائي على قوانين إجهاض الجنين والهجرة إلى تلقي الرعاية الطبية والحق في التصويت وإمتلاكها كلمة الفصل في حال وجود أي غموض في نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية ؛ وهي قرارات تؤثر على مصير الشعب الأمريكي منذ عقود.

تسارُع الديمقراطيون وترامب في تعيين القاضي التاسع قبل الثالث من نوفمبر

بناءً على التجربة التاريخية ، فقد استغرق الأمر دائمًا ما لا يقل عن شهرين إلى ثلاثة أشهر لاستبدال قاضٍ في الولايات المتحدة ، ولكن الآن ، على عكس التقاليد ، يصر الديمقراطيون على تعيين بديل السيدة جينسبيرغ، بعد الإنتهاء من إجراء الانتخابات وحتى بعد تنصيب الرئيس المقبل للولايات المتحدة في 20 يناير 2021 ، لكن على عكسهم ، فإن للجمهوريين وجهة نظر مختلفة تمامًا.

إن سبب إصرار الجمهوريين على انتخاب قاضٍ تاسع لرئاسة المحكمة العليا بسرعة عاجلة، هو أن لديهم الآن أغلبية في مجلس الشيوخ ويمكنهم بسهولة ترشيح بديل لجينسبيرغ ، ولكن الأهم بالنسبة لهم ولدونالد ترامب ، هو أنه في حال حصل أي غموض حول النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية، فسيتم ترك مهمة تحديد نتيجة الانتخابات للمحكمة العليا.

وفي حال عدم وجود قاضِ وبقاء المنصب شاغرًا ، فالمخاطرة التي تواجهها نتائج الإنتخابات، هو أن يصوت القضاة الثمانية الحاضرين بأربعة أصوات مقابل أربعة في حال وجود غموض معين، وفي هذه الحاله سيتأزم مصير الانتخابات الأمريكية. ويتماشى هذا الأمر مع أهداف دونالد ترامب أكثر من أي شخص آخر ، الذي أشار مرارًا وتكرارًا بصورة أو بأخرى إلى أنه لن يقبل نتائج الانتخابات في حال فوز بايدن. 

كما أن وجود قاضٍ جديد من حزب المحافظين في المحكمة العليا للولايات المتحدة باعتبارها أعلى سلطة قانونية في الولايات المتحدة، سيعطي الحملة الجمهورية فرصة جديدة في الأسابيع الأخيرة المتبقية قبل الانتخابات الرئاسية لمواجهة جو بايدن ونائبته كاميلا هاريس بثقة أكبر.

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امريكا الانتخابات ترامب الجمهوريين الديمقراطيين المحكمة العليا الامريكية

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