أمريكا تفرض حظرا على أكثر من 24 شخصاً وكياناً.. ما السبب؟

الوقت- قال مسؤول أمريكي كبير إن أمريكا ستفرض عقوبات يوم الاثنين على أكثر من 24 شخصا وكيانا شاركوا في البرامج النووية والصاروخية والأسلحة التقليدية الإيرانية.

وافادت وكالة رويترز في خبر حصري ان مسؤول أمريكي كبير يقول إن أمريكا ستفرض عقوبات يوم الاثنين على أكثر من 24 شخصا وكيانا شاركوا في البرامج النووية والصاروخية والأسلحة التقليدية الإيرانية.

وقال المسؤول الأمريكي ان ترامب يصدر أمرا تنفيذيا يوم الاثنين يسمح لأمريكا بفرض عقوبات على الأطراف غير الأمريكية التي تتعامل في الأسلحة التقليدية مع إيران.

واضاف المسؤول الأمريكي ان إيران وكوريا الشمالية استأنفتا التعاون بشأن مشروع الصواريخ بعيدة المدى وان واشنطن تعتقد أن إيران ربما تملك مواد انشطارية تكفي لصنع قنبلة نووية بحلول نهاية العام.