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  الإثنين 3 صفر 1442

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كيف وقعت البحرين والإمارات على اتفاق التطبيع دون حق معرفة بنوده؟ فضحت مراسلة صحيفة "هآرتس" العبريّة، نوعا لانداو، التي تواجدت في العاصمة الأمريكيّة واشنطن، الثلاثاء المنصرم، المحاولات المتكررة لأعضاء الوفد البحرينيّ داخل الفندق، لكي يعرفوا ما هي النسخة الفعليّة التي سيوقعها وزير خارجيّتهم في البيت الأبيض

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أخبار

وزير الخارجية الإيراني: على ترامب ان يعيد النظر في نهجه قبل ان يعرض بومبيو امريكا الى مزيد من السخرية في العالم

وزير الخارجية الإيراني: على ترامب ان يعيد النظر في نهجه قبل ان يعرض بومبيو امريكا الى مزيد من السخرية في العالم

الوقت- دعا وزير الخارجية محمد جواد ظريف، الرئيس الامريكي دونالد ترامب، الى ان يعيد النظر في نهجه قبل ان يعرض وزير خارجيته (مايك بومبيو)، شعاراته الدعائية (سأعيد العظمة الى امريكا) الى مزيد من السخرية في العالم.

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أمريكا تفرض حظرا على أكثر من 24 شخصاً وكياناً.. ما السبب؟ الوقت- قال مسؤول أمريكي كبير إن أمريكا ستفرض عقوبات يوم الاثنين على أكثر من 24 شخصا وكيانا شاركوا في البرامج النووية والصاروخية والأسلحة التقليدية الإيرانية.

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أخبار

البعثة الإيرانية: على المجتمع الدولي أن يتخلى عن سياسة النأي بالنفس ويتجه نحو تفعيل مواقفه المناهضة للبلطجة الأمريكية

الأحد 2 صفر 1442
 
 
 
 
 
البعثة الإيرانية: على المجتمع الدولي أن يتخلى عن سياسة النأي بالنفس ويتجه نحو تفعيل مواقفه المناهضة للبلطجة الأمريكية
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الوقت- طالبت البعثة الايرانية لدى الاتحاد الاوروبي في تغريدة ردا على مزاعم امريكا "باستئناف الحظر الدولي ضد ايران"، طالبت المجتمع الدولي بالتخلي عن الانفعال واتخاذ موقف اكثر فاعلية قبال ذلك.

واضافت البعثة الايرانية : انه يتعين على المجتمع الدولي، في سياق حماية النظام العالمي القائم على القانون، ان يتخلى عن سياسة النأي بالنفس ويتجه نحو تفعيل مواقفه المناهضة للبلطجة.

وتابعت هذه التغريدة : ان التصدي للبلطجة لن يتحقق عبر اطلاق الشعارات فحسب، وانما ينبغي على كافة الدول ان تتولى مسؤولية الدفاع عن سيادة القانون.

وكان الامين العام للامم المتحدة "انطونيو غوتيريش"، قد اكد في رسالة الى مجلس الامن الدولي، أنه لا يستطيع اتخاذ أي إجراء إزاء إعلان واشنطن بإعادة فرض الحظر الأممي على إيران، نظرا لوجود "شك" في المسألة.

من جانبه، اصدر وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، فجر اليوم الاحد، بيانا احادي الجانب ادعى فيه "عودة كافة انواع الحظر الاممي بما يشمل حظر السلاح، ضد ايران". 

مزاعم بومبيو هذه، جاءت في الوقت الذي كان مجلس الامن الدولي قد رفض قبل ايام وبشكل صريح، مسودة القرار الامريكي بشأن تمديد حظر التسلح ضد ايران، ولم يصوت على هذا المشروع سوى امريكا وجمهورية الدومينيكان.

وقد اعلنت الدول الاعضاء في مجلس الامن، غير الدومينيكان، انه لايحق لواشنطن التي انسحبت من الاتفاق النووي، بتفعيل "الية الزناد" وان مجلس الامن الدولي لن يقوم باي خطوة في هذا الخصوص.

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البعثة الايرانية الاتحاد الاوروبي بومبيو

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