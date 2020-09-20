البعثة الإيرانية: على المجتمع الدولي أن يتخلى عن سياسة النأي بالنفس ويتجه نحو تفعيل مواقفه المناهضة للبلطجة الأمريكية

الوقت- طالبت البعثة الايرانية لدى الاتحاد الاوروبي في تغريدة ردا على مزاعم امريكا "باستئناف الحظر الدولي ضد ايران"، طالبت المجتمع الدولي بالتخلي عن الانفعال واتخاذ موقف اكثر فاعلية قبال ذلك.

واضافت البعثة الايرانية : انه يتعين على المجتمع الدولي، في سياق حماية النظام العالمي القائم على القانون، ان يتخلى عن سياسة النأي بالنفس ويتجه نحو تفعيل مواقفه المناهضة للبلطجة.

وتابعت هذه التغريدة : ان التصدي للبلطجة لن يتحقق عبر اطلاق الشعارات فحسب، وانما ينبغي على كافة الدول ان تتولى مسؤولية الدفاع عن سيادة القانون.

وكان الامين العام للامم المتحدة "انطونيو غوتيريش"، قد اكد في رسالة الى مجلس الامن الدولي، أنه لا يستطيع اتخاذ أي إجراء إزاء إعلان واشنطن بإعادة فرض الحظر الأممي على إيران، نظرا لوجود "شك" في المسألة.

من جانبه، اصدر وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، فجر اليوم الاحد، بيانا احادي الجانب ادعى فيه "عودة كافة انواع الحظر الاممي بما يشمل حظر السلاح، ضد ايران".

مزاعم بومبيو هذه، جاءت في الوقت الذي كان مجلس الامن الدولي قد رفض قبل ايام وبشكل صريح، مسودة القرار الامريكي بشأن تمديد حظر التسلح ضد ايران، ولم يصوت على هذا المشروع سوى امريكا وجمهورية الدومينيكان.

وقد اعلنت الدول الاعضاء في مجلس الامن، غير الدومينيكان، انه لايحق لواشنطن التي انسحبت من الاتفاق النووي، بتفعيل "الية الزناد" وان مجلس الامن الدولي لن يقوم باي خطوة في هذا الخصوص.