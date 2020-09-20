صحيفة عبرية تكشف محادثات بين الإمارات والكيان الصهيوني مدّ خط أنابيب نفط عبر السعودية

الوقت- كشفت صحيفة عبرية، يوم الأحد، عن محادثات عُقدت بين مسؤولين إسرائيليين وإماراتيين، لإنشاء خط أنابيب نفط عبر السعودية وصولاً إلى الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت صحيفة "غلوبس" الإسرائيلية المتخصصة بالشؤون الاقتصادية، إن مسؤولين إسرائيليين أجروا محادثات في الإمارات لإنشاء خط أنابيب نفط يمتد عبر السعودية، وصولاً إلى ميناء "إيلات" عبر البحر الأحمر، ومنه إلى ميناء أشكلون.

وذكرت الصحيفة أن هذا المشروع سيكون لنقل الخام إلى الأسواق الأوروبية، ويعد التفافاً على مساري مضيق هرمز وسواحل الصومال.

وأكدت أن هذا المشروع سيشكل ضربة لقناة السويس، كما سيوفر تكاليف نقل الخام بواسطة ناقلات النفط عبر قناة السويس.

ورجحت الصحيفة أن تجني "إسرائيل" مبالغ طائلة سنوياً من هذا المشروع.

وكانت وسائل إعلام تحدثت مطلع شهر سبتمبر الجاري، بما يفيد بأن الإمارات تهيئ نفطها للاستخدام داخل الكيان الاسرائيلي، من خلال شركة خطوط "إيلات-عسقلان" جنوبي الاراضي المحتلة، قبل أن يصل إلى مشتريه بالبحر المتوسط، ويتم تكريره داخل الاراضي المحتلة في مصفاتي نفط بسعة 300 ألف برميل يومياً.