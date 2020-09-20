صحيفة عبرية تكشف محادثات بين الإمارات والكيان الصهيوني مدّ خط أنابيب نفط عبر السعودية

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  الأحد 2 صفر 1442

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ترامب يشعل فتيل التطبيع باتجاه لبنان.. هل تنجح مساعيه لمفاوضات "لبنانية - إسرائيلية"؟ الوقت- مُستغلاً حالة انفراط العقد العربي وسقوط عدد من الأنظمة العربيّة كأحجار الدومينو في فخ التطبيع كدولة الإمارات ومملكة البحرين وبشكلٍ رسمي؛ بالإضافة للانتخابات الرئاسية الأمريكية التي باتت على الأبواب؛ يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تعزيز موقفه وصورته أمام الجمهور والكونغرس الأمريكي لكي يستحق دورة رئاسية جديدة وأنه وفا بوعوده الانتخابية السابقة فيما يخصُّ تطبيع الدول العربية مع الكيان الإسرائيلي.

كيف وقعت البحرين والإمارات على اتفاق التطبيع دون حق معرفة بنوده؟ فضحت مراسلة صحيفة "هآرتس" العبريّة، نوعا لانداو، التي تواجدت في العاصمة الأمريكيّة واشنطن، الثلاثاء المنصرم، المحاولات المتكررة لأعضاء الوفد البحرينيّ داخل الفندق، لكي يعرفوا ما هي النسخة الفعليّة التي سيوقعها وزير خارجيّتهم في البيت الأبيض

الفلسطينيون موحّدون من جديد.. ورسائل يوم الغضب تُترجم إلى صواريخ في الوقت الذي انشغل فيه سُكّان الكيان بالابتهاج بالخيانة العربيّة؛ انهالت صواريخ المُقاومة الفلسطينية على مُستوطنات الكيان، حيث ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية

"2000" يوم على حرب اليمن.. نظرة على تغّير التوازنات الاستراتيجية وانتصارات "أنصار الله" المذهلة الوقت- بينما كان من المفترض أن تغلق المملكة العربية السعودية ملف الحرب اليمنية في غضون أسابيع قليلة، إلا أنها لا تزال عالقة في مستنقع هذه الحرب التي بدأت منذ 2000 يوم، ولهذا فإن الرياض تسعى جاهده إلى الإنسحاب والخروج من هذه الحرب بماء وجهها.

نظرة على كيفية بيع الولايات المتحدة طائرات مقاتلة إلى الدول المجاورة لإيران توضح التصريحات التي قدمها الطيارون العراقيون أن معظم أسطول طائرات "إف 16" العراقية قد توقف عن العمل، بسبب نقص القطع الضرورية والدعم الفني من الشركة المصنعة، وهو ما تم بضوء أخضر من الإدارة الأمريكية.

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مصدر عراقي: استهداف محيط مطار بغداد بصاروخ كاتيوشا

الوقت- أفاد مصدر أمني عراقي ، اليوم الأحد، باستهداف محيط مطار العاصة بغداد بصاروخ كاتيوشا.

تزامنا مع الضغوط السعودية والاماراتية.. البرهان يفاوض وفداً أمريكياً في الإمارات لرفع السودان من قائمة الإرهاب الوقت- تزامنا مع الضغوط السعودية والاماراتية على السودان للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي، بدأ رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، مفاوضات مع وفد أمريكي بالإمارات لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.

صحيفة عبرية تكشف محادثات بين الإمارات والكيان الصهيوني مدّ خط أنابيب نفط عبر السعودية الوقت- كشفت صحيفة عبرية، يوم الأحد، عن محادثات عُقدت بين مسؤولين إسرائيليين وإماراتيين، لإنشاء خط أنابيب نفط عبر السعودية وصولاً إلى الاراضي الفلسطينية المحتلة.

أميركا تعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.. وغوتيرش يعلّق الوقت-أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الأحد، أن العقوبات الأممية ض

الدفاع المدني السعودي يعلن عن إصابات في هجوم لـ"أنصار الله" الوقت-أعلن الدفاع المدني السعودي عن "إصابة 5 أشخاص وتضرر ثلاث مركبات،

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إعلام أميركي: اعتراض رسالة تحتوي على غاز "الريسين" موجهة إلى البيت الأبيض الوقت-ذكرت وسائل إعلامية أميركية أنه جرى اعتراض رسالة موجهة إلى عنوان

ظريف يحذّر واشنطن من تفتيش السفن الإيرانية: سيكون هناك ردّ فعل الوقت-قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس السبت،

مندوب إيران لدى مجلس الأمن: الإجراء الأميركي لإعادة العقوبات غير قانوني الوقت-قلل مندوب إيران لدى مجلس الأمن مجيد تخت روانتشي، من تأثير الإجراء الأميركي لإعادة فرض

مع تزايد الخوف الإسرائيلي من قناصة حزب الله.. عسكري اسرائيلي يحلم باغتيال السيد نصر الله لرفع معنويات جنوده الوقت- بدا قائد المنطقة الشمالية بالجيش الإسرائيلي، أمير برعام وكأنه يحلم عندما اعتبر إمكانية اغتيال الأمين العام لـحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله في ظروف معينة.

بحضور مساعد الرئيس الايراني.. ازاحة الستار عن 5 مشاريع تقنية صحية في غرب ايران الوقت- بحضور مساعد الرئيس الايراني للشؤون العلمية والتقنية، سورنا ستاري، تم اليوم السبت، ازاحة الستار عن 5 مشاريع تقنية صحية في محافظة كرمانشاه غرب البلاد.

حزب الله: مؤامرة التطبيع الخليجي ضد قضيتنا المركزية فلسطين لا قيمة لها طالما في الأمة نبض المقاومة الوقت- نظم "المركز الوطني اللبناني في الشمال" وقفة احتجاجية ضد سياسة التطبيع مع العدو الاسرائيلي في قاعة المركز بمنطقة المنية، وذلك بحضور مسؤولي الفصائل الفلسطينية والاحزاب اللبنانية ووجهاء البلدة.

ماكرون يدعو تركيا إلى فتح الأبواب لحوار مسؤول وبنوايا حسنة الوقت- دعا الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون في تغريدة، تركيا إلى فتح الأبواب لحوار مسؤول وبنوايا حسنة.

اعتقال مسؤولين جدد بالسعودية وابن سلمان يعلق الوقت- قال التلفزيون السعودي، إن مسؤولين جددا أُوقفوا مؤخرا للتحقيق في تورطهم في قضايا فساد، فيما علق ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" على الأمر.

تحالف العدوان السعودي يستقدم عناصر من القاعدة وداعش من سوريا الى اليمن الوقت- كشفت مصادر إعلامية خاصة عن استقدام تحالف العدوان السعودي عناصر من القاعدة وداعش من سوريا إلى جبهة العلم في مأرب اليمنية.

بعد التطبيع.. قوى المعارضة البحرينية تشحذ هممها الوقت- اعتبرت وكالة "رويترز" أن اتفاق التطبيع الذي وقّعه النظام البحريني مع الكيان الصهيونيّ قد يشحذ قوى المعارضة بقيادة الأغلبيّة بعدما أصابتها خيبة الأمل لفترة طويلة.

بكين تتهم واشنطن بـ"التنمر" وتلوّح بالردّ على حظرها "تيك توك" و"وي تشات" الوقت-أعلنت وزارة التجارة الصينية أن بكين ستتّخذ إجراءات تجاه الولايات المتحدة

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أخبار

صحيفة عبرية تكشف محادثات بين الإمارات والكيان الصهيوني مدّ خط أنابيب نفط عبر السعودية

الأحد 2 صفر 1442
 
 
 
 
 
صحيفة عبرية تكشف محادثات بين الإمارات والكيان الصهيوني مدّ خط أنابيب نفط عبر السعودية
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الوقت- كشفت صحيفة عبرية، يوم الأحد، عن محادثات عُقدت بين مسؤولين إسرائيليين وإماراتيين، لإنشاء خط أنابيب نفط عبر السعودية وصولاً إلى الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت صحيفة "غلوبس" الإسرائيلية المتخصصة بالشؤون الاقتصادية، إن مسؤولين إسرائيليين أجروا محادثات في الإمارات لإنشاء خط أنابيب نفط يمتد عبر السعودية، وصولاً إلى ميناء "إيلات" عبر البحر الأحمر، ومنه إلى ميناء أشكلون.

وذكرت الصحيفة أن هذا المشروع سيكون لنقل الخام إلى الأسواق الأوروبية، ويعد التفافاً على مساري مضيق هرمز وسواحل الصومال.

وأكدت أن هذا المشروع سيشكل ضربة لقناة السويس، كما سيوفر تكاليف نقل الخام بواسطة ناقلات النفط عبر قناة السويس.

ورجحت الصحيفة أن تجني "إسرائيل" مبالغ طائلة سنوياً من هذا المشروع.

وكانت وسائل إعلام تحدثت مطلع شهر سبتمبر الجاري، بما يفيد بأن الإمارات تهيئ نفطها للاستخدام داخل الكيان الاسرائيلي، من خلال شركة خطوط "إيلات-عسقلان" جنوبي الاراضي المحتلة، قبل أن يصل إلى مشتريه بالبحر المتوسط، ويتم تكريره داخل الاراضي المحتلة في مصفاتي نفط بسعة 300 ألف برميل يومياً.

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كلمات مفتاحية :

السعودية اسرائيل الامارات خط أنابيب نفط

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