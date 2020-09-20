الدفاع المدني السعودي يعلن عن إصابات في هجوم لـ"أنصار الله"

الوقت-أعلن الدفاع المدني السعودي عن "إصابة 5 أشخاص وتضرر ثلاث مركبات، إثر سقوط صاروخ على منطقة حدودية في محافظة الحرث بجيزان السعودية"، نسب إطلاقه إلى حركة أنصار الله اليمنية.

وأفادت وسائل إعلامية سعودية أمس السبت، بـقصف جوي متواصل للتحالف السعودي على محافظة مأرب شمال شرق اليمن، وذلك لمنع قوات حكومة صنعاء من إحراز تقدم جديد.

وشنّت مقاتلات التحالف السعودي 17 غارة جوية، استهدفت فيها مديريات رحبة وماهلية والجُوبة في محافظة مأرب، في ظل اشتداد حدة المواجهات بين قوات حكومة صنعاء من جهة، وقوات الرئيس عبد ربه منصور هادي في مناطق متاخمة لمديرية الجُوبة امتداداً إلى مديرية جبل مراد الاستراتيجية جنوبي محافظة مأرب، من جهة أخرى.

هذا وكشفت مصادر إعلامية عن استقدام قوات التحالف عناصر من تنظيمي "القاعدة" و"داعش" من سوريا إلى جبهة العلم الممتدة بين مديرية خَبْ والشَّعْف في محافظة الجوف ومديرية الوادي شمالي محافظة مأرب.

مصادر أفادت بأنه عادةً ما يلجأ التحالف السعودي إلى الدفع بالمئات من عناصر "القاعدة و"داعش" إلى جبهة مأرب، أهم معاقل حكومة الرئيس هادي، وخاصة بعد الانهيارات الأخيرة لهذه العناصر في كافة مناطق تمركزهم في قيفة شمالي محافظة البيضاء المجاورة لمأرب، وإسقاط معظم معسكراتهم التدريبية، الأمر الذي سهل لقوات حكومة صنعاء التمدد والسيطرة على مديريتي ماهلية ورحبة وأجزاء من مديريتي الجُوبة وجبل مراد جنوبي محافظة مأرب الغنية بالنفط شمالي شرق اليمن.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أن سلاح الجو المسير استهدف مطار أبها الدولي في السعودية بطائرة مسيرة من نوع "صماد 3".

سريع أشار إلى أن الطائرة قصفت هدفاً عسكرياً مهماً، مؤكداً أن الإصابات كانت دقيقة.