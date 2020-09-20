بعد صفقة شرائه.. ترامب يسمح لتطبيق "تيك توك" بالعمل!

الوقت-أعلنت وزارة التجارة الأميركية تأجيل حظر تطبيق "تيك-توك" في الولايات المتحدة لمدة أسبوع واحد.

يأتي ذلك، عقب اتفاق مبدئي يتيح لشركتي "وولمارت" و"أوراكل" إبرام شراكة تقنية في الولايات المتحدة مع "تيك توك".

بالتزامن، وافق الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، على عمل تطبيق "تيك توك" في بلاده بعد أن أبرمت شركة "أوراكل" صفقة شراء التطبيق، مؤكداً أن "التطبيق سيكون آمناً تماماً ولن يكون له أي علاقة بالصين"، وفق تعبيره.

ووصف ترامب الاتفاق المبدئي بين "تيك توك" وشركتي "أوراكل" و"ولمارت" الأميركيتين "بالرائع"، لافتاً إلى أن الصفقة تقضي بإنشاء شركة جديدة ستحمل اسم "تيك توك غلوبال" وستتخذ من ولاية تكساس مقراً لها.

وأضاف أن "الشركة ستستأجر 25 ألف موظف في الولايات المتحدة وستستثمر بخمسة مليارات دولار في قطاع التعليم الأميركي".

يشار إلى أن السلطات الأميركية أعلنت في وقت سابق أنها ستقوم بحظر التطبيقات الصينية "تيك توك" و"وي تشات" في البلاد اعتباراً من 20 أيلول/سبتمبر.

وقد علق المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية، جو بايدن، على قرار ترامب قائلاً إن شركة تطبيق "تيك توك" المملوكة للصين "مصدر قلق خطير"، مستطرداً: "لكن تصرفات منافسه الجمهوري، الرئيس الحالي، دونالد ترامب، تثير القلق أكثر".

ووفقاً لوكالة "رويترز"، نقلاً عن ممثلين من وزارة التجارة الأميركية، فإن الحكومة ستصدر توجيهاً إلى شركتي "آبل" و"غوغل" وغيرهما لإزالة التطبيقات الصينية من متاجر التطبيقات في الولايات المتحدة الأميركية.

وكانت أعلنت وزارة التجارة الصينية، أن بكين ستتّخذ إجراءات تجاه الولايات المتحدة رداً على قرارها حجب تطبيقي "تيك توك" و"وي تشات" في أميركا.