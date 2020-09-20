مندوب إيران لدى مجلس الأمن: الإجراء الأميركي لإعادة العقوبات غير قانوني

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  الأحد 2 صفر 1442

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ترامب يشعل فتيل التطبيع باتجاه لبنان.. هل تنجح مساعيه لمفاوضات "لبنانية - إسرائيلية"؟

ترامب يشعل فتيل التطبيع باتجاه لبنان.. هل تنجح مساعيه لمفاوضات "لبنانية - إسرائيلية"؟ الوقت- مُستغلاً حالة انفراط العقد العربي وسقوط عدد من الأنظمة العربيّة كأحجار الدومينو في فخ التطبيع كدولة الإمارات ومملكة البحرين وبشكلٍ رسمي؛ بالإضافة للانتخابات الرئاسية الأمريكية التي باتت على الأبواب؛ يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تعزيز موقفه وصورته أمام الجمهور والكونغرس الأمريكي لكي يستحق دورة رئاسية جديدة وأنه وفا بوعوده الانتخابية السابقة فيما يخصُّ تطبيع الدول العربية مع الكيان الإسرائيلي.

كيف وقعت البحرين والإمارات على اتفاق التطبيع دون حق معرفة بنوده؟ فضحت مراسلة صحيفة "هآرتس" العبريّة، نوعا لانداو، التي تواجدت في العاصمة الأمريكيّة واشنطن، الثلاثاء المنصرم، المحاولات المتكررة لأعضاء الوفد البحرينيّ داخل الفندق، لكي يعرفوا ما هي النسخة الفعليّة التي سيوقعها وزير خارجيّتهم في البيت الأبيض

الفلسطينيون موحّدون من جديد.. ورسائل يوم الغضب تُترجم إلى صواريخ في الوقت الذي انشغل فيه سُكّان الكيان بالابتهاج بالخيانة العربيّة؛ انهالت صواريخ المُقاومة الفلسطينية على مُستوطنات الكيان، حيث ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية

"2000" يوم على حرب اليمن.. نظرة على تغّير التوازنات الاستراتيجية وانتصارات "أنصار الله" المذهلة الوقت- بينما كان من المفترض أن تغلق المملكة العربية السعودية ملف الحرب اليمنية في غضون أسابيع قليلة، إلا أنها لا تزال عالقة في مستنقع هذه الحرب التي بدأت منذ 2000 يوم، ولهذا فإن الرياض تسعى جاهده إلى الإنسحاب والخروج من هذه الحرب بماء وجهها.

نظرة على كيفية بيع الولايات المتحدة طائرات مقاتلة إلى الدول المجاورة لإيران توضح التصريحات التي قدمها الطيارون العراقيون أن معظم أسطول طائرات "إف 16" العراقية قد توقف عن العمل، بسبب نقص القطع الضرورية والدعم الفني من الشركة المصنعة، وهو ما تم بضوء أخضر من الإدارة الأمريكية.

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أميركا تعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.. وغوتيرش يعلّق

الوقت-أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الأحد، أن العقوبات الأممية ض

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منظمة الصحة العالمية تقرّ إجراء اختبارات على أدوية عشبية أفريقية لعلاج كورونا الوقت-أقرّت منظمة الصحة العالمية أمس السبت، بروتوكولاً ينظم إجراء اختبارات على أدوية عشبية

بعد صفقة شرائه.. ترامب يسمح لتطبيق "تيك توك" بالعمل! الوقت-أعلنت وزارة التجارة الأميركية تأجيل حظر تطبيق "تيك-توك" في الولايات المتحدة لمدة أسبوع واحد.

إعلام أميركي: اعتراض رسالة تحتوي على غاز "الريسين" موجهة إلى البيت الأبيض الوقت-ذكرت وسائل إعلامية أميركية أنه جرى اعتراض رسالة موجهة إلى عنوان

ظريف يحذّر واشنطن من تفتيش السفن الإيرانية: سيكون هناك ردّ فعل الوقت-قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس السبت،

مندوب إيران لدى مجلس الأمن: الإجراء الأميركي لإعادة العقوبات غير قانوني الوقت-قلل مندوب إيران لدى مجلس الأمن مجيد تخت روانتشي، من تأثير الإجراء الأميركي لإعادة فرض

مع تزايد الخوف الإسرائيلي من قناصة حزب الله.. عسكري اسرائيلي يحلم باغتيال السيد نصر الله لرفع معنويات جنوده الوقت- بدا قائد المنطقة الشمالية بالجيش الإسرائيلي، أمير برعام وكأنه يحلم عندما اعتبر إمكانية اغتيال الأمين العام لـحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله في ظروف معينة.

بحضور مساعد الرئيس الايراني.. ازاحة الستار عن 5 مشاريع تقنية صحية في غرب ايران الوقت- بحضور مساعد الرئيس الايراني للشؤون العلمية والتقنية، سورنا ستاري، تم اليوم السبت، ازاحة الستار عن 5 مشاريع تقنية صحية في محافظة كرمانشاه غرب البلاد.

حزب الله: مؤامرة التطبيع الخليجي ضد قضيتنا المركزية فلسطين لا قيمة لها طالما في الأمة نبض المقاومة الوقت- نظم "المركز الوطني اللبناني في الشمال" وقفة احتجاجية ضد سياسة التطبيع مع العدو الاسرائيلي في قاعة المركز بمنطقة المنية، وذلك بحضور مسؤولي الفصائل الفلسطينية والاحزاب اللبنانية ووجهاء البلدة.

ماكرون يدعو تركيا إلى فتح الأبواب لحوار مسؤول وبنوايا حسنة الوقت- دعا الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون في تغريدة، تركيا إلى فتح الأبواب لحوار مسؤول وبنوايا حسنة.

اعتقال مسؤولين جدد بالسعودية وابن سلمان يعلق الوقت- قال التلفزيون السعودي، إن مسؤولين جددا أُوقفوا مؤخرا للتحقيق في تورطهم في قضايا فساد، فيما علق ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" على الأمر.

تحالف العدوان السعودي يستقدم عناصر من القاعدة وداعش من سوريا الى اليمن الوقت- كشفت مصادر إعلامية خاصة عن استقدام تحالف العدوان السعودي عناصر من القاعدة وداعش من سوريا إلى جبهة العلم في مأرب اليمنية.

بعد التطبيع.. قوى المعارضة البحرينية تشحذ هممها الوقت- اعتبرت وكالة "رويترز" أن اتفاق التطبيع الذي وقّعه النظام البحريني مع الكيان الصهيونيّ قد يشحذ قوى المعارضة بقيادة الأغلبيّة بعدما أصابتها خيبة الأمل لفترة طويلة.

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أخبار

مندوب إيران لدى مجلس الأمن: الإجراء الأميركي لإعادة العقوبات غير قانوني

الأحد 2 صفر 1442
 
 
 
 
 
مندوب إيران لدى مجلس الأمن: الإجراء الأميركي لإعادة العقوبات غير قانوني

مندوب إيران لدى مجلس الأمن: الإجراء الأميركي لإعادة العقوبات غير قانوني

الوقت-قلل مندوب إيران لدى مجلس الأمن مجيد تخت روانتشي، من تأثير الإجراء الأميركي لإعادة فرض

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الوقت-قلل مندوب إيران لدى مجلس الأمن مجيد تخت روانتشي، من تأثير الإجراء الأميركي لإعادة فرض العقوبات على بلاده خاصة وأن المهلة التي حددتها واشنطن انتهت من دون أن يحدث شيء.

وفي رسالة  وجهها روانتشي إلى الامين الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، أوضح أن هذا الإجراء غير قانوني ولا أساس له من الصحة، مؤكداً أن "الوهم والحلم الأميركيين لن يتحققا".

وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن العقوبات الأممية ضد إيران دخلت حيز التنفيذ مرة أخرى، على الرغم من رفض منظمة الأمم المتحدة لهذا الأمر، مهدداً الدول التي لن تنفذ العقوبات بـ "عواقب".

وقال في البيان إن "كل عقوبات الأمم المتحدة تقريباً تم تفعيلها ضد إيران وهي تتضمن تمديداً دائماً لحظر بيع الأسلحة".

إعلان بومبيو يأتي رغم الرفض الأوروبي لإعادة العقوبات الأممية، فالترويكا الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي تؤكد أن واشنطن ليست معنية بتفعيل تلك العقوبات مجدداً بما أنها اختارت الخروج طوعاً من الاتفاق.

كما وكان مجلس الأمن الدوليّ رفض في آب/أغسطس مشروع قرارٍ أميركي لتمديد حظرِ السلاح المفروضِ على إيران، وأخفقت الولايات المتحدة في محاولتها لتمرير مشروع القرار بعد اعتراض روسيا والصين وامتناع بريطانيا وفرنسا وألمانيا و8 أعضاءٍ آخرين عن التصويت.

بالتزامن، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إنه لا يستطيع اتخاذ أي إجراء إزاء إعلان أميركي بإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران نظراً لوجود "شك" في المسألة.

وأضاف غوتيريش: "لا يمكن للأمين العام أن يمضي قدما وكأن مثل هذا الشك غير موجود".

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مايك بومبيو مجيد تخت روانتشي بريطانيا مجلس الأمن الدولي إيران العقوبات على إيران فرنسا ألمانيا أميركا أوروبا أنطونيو غوتيريش

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