ترامب يضع الكويت في مأزق التطبيع.. هل ستُصغي الحكومة لمطالب شعبها؟

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأحد 2 صفر 1442

إخترنا لكم

ترامب يشعل فتيل التطبيع باتجاه لبنان.. هل تنجح مساعيه لمفاوضات "لبنانية - إسرائيلية"؟

ترامب يشعل فتيل التطبيع باتجاه لبنان.. هل تنجح مساعيه لمفاوضات "لبنانية - إسرائيلية"؟ الوقت- مُستغلاً حالة انفراط العقد العربي وسقوط عدد من الأنظمة العربيّة كأحجار الدومينو في فخ التطبيع كدولة الإمارات ومملكة البحرين وبشكلٍ رسمي؛ بالإضافة للانتخابات الرئاسية الأمريكية التي باتت على الأبواب؛ يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تعزيز موقفه وصورته أمام الجمهور والكونغرس الأمريكي لكي يستحق دورة رئاسية جديدة وأنه وفا بوعوده الانتخابية السابقة فيما يخصُّ تطبيع الدول العربية مع الكيان الإسرائيلي.

كيف وقعت البحرين والإمارات على اتفاق التطبيع دون حق معرفة بنوده؟ فضحت مراسلة صحيفة "هآرتس" العبريّة، نوعا لانداو، التي تواجدت في العاصمة الأمريكيّة واشنطن، الثلاثاء المنصرم، المحاولات المتكررة لأعضاء الوفد البحرينيّ داخل الفندق، لكي يعرفوا ما هي النسخة الفعليّة التي سيوقعها وزير خارجيّتهم في البيت الأبيض

الفلسطينيون موحّدون من جديد.. ورسائل يوم الغضب تُترجم إلى صواريخ في الوقت الذي انشغل فيه سُكّان الكيان بالابتهاج بالخيانة العربيّة؛ انهالت صواريخ المُقاومة الفلسطينية على مُستوطنات الكيان، حيث ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية

"2000" يوم على حرب اليمن.. نظرة على تغّير التوازنات الاستراتيجية وانتصارات "أنصار الله" المذهلة الوقت- بينما كان من المفترض أن تغلق المملكة العربية السعودية ملف الحرب اليمنية في غضون أسابيع قليلة، إلا أنها لا تزال عالقة في مستنقع هذه الحرب التي بدأت منذ 2000 يوم، ولهذا فإن الرياض تسعى جاهده إلى الإنسحاب والخروج من هذه الحرب بماء وجهها.

نظرة على كيفية بيع الولايات المتحدة طائرات مقاتلة إلى الدول المجاورة لإيران توضح التصريحات التي قدمها الطيارون العراقيون أن معظم أسطول طائرات "إف 16" العراقية قد توقف عن العمل، بسبب نقص القطع الضرورية والدعم الفني من الشركة المصنعة، وهو ما تم بضوء أخضر من الإدارة الأمريكية.

أخبار

أميركا تعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.. وغوتيرش يعلّق

أميركا تعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.. وغوتيرش يعلّق

الوقت-أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الأحد، أن العقوبات الأممية ض

الدفاع المدني السعودي يعلن عن إصابات في هجوم لـ"أنصار الله" الوقت-أعلن الدفاع المدني السعودي عن "إصابة 5 أشخاص وتضرر ثلاث مركبات،

منظمة الصحة العالمية تقرّ إجراء اختبارات على أدوية عشبية أفريقية لعلاج كورونا الوقت-أقرّت منظمة الصحة العالمية أمس السبت، بروتوكولاً ينظم إجراء اختبارات على أدوية عشبية

بعد صفقة شرائه.. ترامب يسمح لتطبيق "تيك توك" بالعمل! الوقت-أعلنت وزارة التجارة الأميركية تأجيل حظر تطبيق "تيك-توك" في الولايات المتحدة لمدة أسبوع واحد.

إعلام أميركي: اعتراض رسالة تحتوي على غاز "الريسين" موجهة إلى البيت الأبيض الوقت-ذكرت وسائل إعلامية أميركية أنه جرى اعتراض رسالة موجهة إلى عنوان

ظريف يحذّر واشنطن من تفتيش السفن الإيرانية: سيكون هناك ردّ فعل الوقت-قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس السبت،

مندوب إيران لدى مجلس الأمن: الإجراء الأميركي لإعادة العقوبات غير قانوني الوقت-قلل مندوب إيران لدى مجلس الأمن مجيد تخت روانتشي، من تأثير الإجراء الأميركي لإعادة فرض

مع تزايد الخوف الإسرائيلي من قناصة حزب الله.. عسكري اسرائيلي يحلم باغتيال السيد نصر الله لرفع معنويات جنوده الوقت- بدا قائد المنطقة الشمالية بالجيش الإسرائيلي، أمير برعام وكأنه يحلم عندما اعتبر إمكانية اغتيال الأمين العام لـحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله في ظروف معينة.

بحضور مساعد الرئيس الايراني.. ازاحة الستار عن 5 مشاريع تقنية صحية في غرب ايران الوقت- بحضور مساعد الرئيس الايراني للشؤون العلمية والتقنية، سورنا ستاري، تم اليوم السبت، ازاحة الستار عن 5 مشاريع تقنية صحية في محافظة كرمانشاه غرب البلاد.

حزب الله: مؤامرة التطبيع الخليجي ضد قضيتنا المركزية فلسطين لا قيمة لها طالما في الأمة نبض المقاومة الوقت- نظم "المركز الوطني اللبناني في الشمال" وقفة احتجاجية ضد سياسة التطبيع مع العدو الاسرائيلي في قاعة المركز بمنطقة المنية، وذلك بحضور مسؤولي الفصائل الفلسطينية والاحزاب اللبنانية ووجهاء البلدة.

ماكرون يدعو تركيا إلى فتح الأبواب لحوار مسؤول وبنوايا حسنة الوقت- دعا الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون في تغريدة، تركيا إلى فتح الأبواب لحوار مسؤول وبنوايا حسنة.

اعتقال مسؤولين جدد بالسعودية وابن سلمان يعلق الوقت- قال التلفزيون السعودي، إن مسؤولين جددا أُوقفوا مؤخرا للتحقيق في تورطهم في قضايا فساد، فيما علق ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" على الأمر.

تحالف العدوان السعودي يستقدم عناصر من القاعدة وداعش من سوريا الى اليمن الوقت- كشفت مصادر إعلامية خاصة عن استقدام تحالف العدوان السعودي عناصر من القاعدة وداعش من سوريا إلى جبهة العلم في مأرب اليمنية.

بعد التطبيع.. قوى المعارضة البحرينية تشحذ هممها الوقت- اعتبرت وكالة "رويترز" أن اتفاق التطبيع الذي وقّعه النظام البحريني مع الكيان الصهيونيّ قد يشحذ قوى المعارضة بقيادة الأغلبيّة بعدما أصابتها خيبة الأمل لفترة طويلة.

بكين تتهم واشنطن بـ"التنمر" وتلوّح بالردّ على حظرها "تيك توك" و"وي تشات" الوقت-أعلنت وزارة التجارة الصينية أن بكين ستتّخذ إجراءات تجاه الولايات المتحدة

"هيومن رايتس وتش": منصات التواصل تُزيل أدلة جرائم الحرب

موسكو تحمّل واشنطن مسؤولية أي تصعيد في البحر الأسود الوقت-حملّت هيئة الأركان الروسية اللوم للولايات المتحدة وحلفائها في الناتو

الجيش الأميركي يرسل تعزيزات إلى قواته في شمال شرق سوريا الوقت-أعلن الجيش الأميركي أنه قام بتعزيز انتشار قواته العسكرية في شمال

ترامب: قد نتوصل إلى اتفاق مع الكرد بشأن النفط في سوريا الوقت-أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، "أننا قد نتوصل إلى اتفاق مع الكرد

بريطانيا وفرنسا وألمانيا: فرض عقوبات على إيران سيكون من دون أي أثر قانوني الوقت-بعد تلويح الولايات المتحدة بفرض عقوبات على إيران، أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

ماكرون يدعو تركيا إلى فتح الأبواب لحوار مسؤول وبنوايا حسنة

ظريف يحذّر واشنطن من تفتيش السفن الإيرانية: سيكون هناك ردّ فعل

اعتقال مسؤولين جدد بالسعودية وابن سلمان يعلق

أميركا تعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.. وغوتيرش يعلّق

ترامب يضع الكويت في مأزق التطبيع.. هل ستُصغي الحكومة لمطالب شعبها؟

ترامب يشعل فتيل التطبيع باتجاه لبنان.. هل تنجح مساعيه لمفاوضات "لبنانية - إسرائيلية"؟

الدفاع المدني السعودي يعلن عن إصابات في هجوم لـ"أنصار الله"

مع تزايد الخوف الإسرائيلي من قناصة حزب الله.. عسكري اسرائيلي يحلم باغتيال السيد نصر الله لرفع معنويات جنوده

مندوب إيران لدى مجلس الأمن: الإجراء الأميركي لإعادة العقوبات غير قانوني

بحضور مساعد الرئيس الايراني.. ازاحة الستار عن 5 مشاريع تقنية صحية في غرب ايران

منظمة الصحة العالمية تقرّ إجراء اختبارات على أدوية عشبية أفريقية لعلاج كورونا

أمريكا وآلية الزناد..ماذا يقول الدبلوماسيون عن نتيجة التحرك الآحادي الجانب لواشنطن؟

تحالف العدوان السعودي يستقدم عناصر من القاعدة وداعش من سوريا الى اليمن

حزب الله: مؤامرة التطبيع الخليجي ضد قضيتنا المركزية فلسطين لا قيمة لها طالما في الأمة نبض المقاومة

ما هي العقبات أمام مصطفى أديب لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة؟

اعتقال مسؤولين جدد بالسعودية وابن سلمان يعلق

أميركا تعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.. وغوتيرش يعلّق

ماكرون يدعو تركيا إلى فتح الأبواب لحوار مسؤول وبنوايا حسنة

ظريف يحذّر واشنطن من تفتيش السفن الإيرانية: سيكون هناك ردّ فعل

حزب الله: مؤامرة التطبيع الخليجي ضد قضيتنا المركزية فلسطين لا قيمة لها طالما في الأمة نبض المقاومة

إعلام أميركي: اعتراض رسالة تحتوي على غاز "الريسين" موجهة إلى البيت الأبيض

تحالف العدوان السعودي يستقدم عناصر من القاعدة وداعش من سوريا الى اليمن

ما هي العقبات أمام مصطفى أديب لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة؟

بعد صفقة شرائه.. ترامب يسمح لتطبيق "تيك توك" بالعمل!

ترامب يشعل فتيل التطبيع باتجاه لبنان.. هل تنجح مساعيه لمفاوضات "لبنانية - إسرائيلية"؟

الدفاع المدني السعودي يعلن عن إصابات في هجوم لـ"أنصار الله"

مع تزايد الخوف الإسرائيلي من قناصة حزب الله.. عسكري اسرائيلي يحلم باغتيال السيد نصر الله لرفع معنويات جنوده

مندوب إيران لدى مجلس الأمن: الإجراء الأميركي لإعادة العقوبات غير قانوني

بحضور مساعد الرئيس الايراني.. ازاحة الستار عن 5 مشاريع تقنية صحية في غرب ايران

منظمة الصحة العالمية تقرّ إجراء اختبارات على أدوية عشبية أفريقية لعلاج كورونا

عُذر أقبح من ذنب.. البحرين تفشل في تبرير تحالفها مع "إسرائيل"

طهران تحذّر من خرق واشنطن القوانين وتهديداتها المتكررة باستخدام القوة

البحرين والإمارات توقعان اتفاق "التطبيع الأسرلة" مع "إسرائيل" في واشنطن

"إسرائيل" تصدر أمراً بهدم مسجد في القدس المحتلة

القوات المسلحة اليمنية تستهدف مطار أبها السعودي بطائرة مسيرة

مفوضة أممية تحذر من "العنف والإجرام" في مناطق سيطرة تركيا في سوريا

ترامب بعد لقائه نتنياهو: أجريت محادثة مع ملك ‎السعودية.. أشياء إيجابية للغاية ستحدث

البرلمان الإيراني: محاولات فرض التطبيع بين "اسرائيل" ودول الخليج الفارسي ستزعزع أمن المنطقة

حزب الله للسفير الفرنسي: موقفنا ثابت بشأن تأليف الحكومة.. وبات معروفاً

ملياردير أمريكي يعتزم ضخ 100 مليون دولار دعماً لبايدن في الانتخابات

واشنطن تفرض عقوبات على كيانات لبنانية

صحيفة "إسرائيل هيوم" تعدّل حديث السفير الأميركي في "إسرائيل" عن دحلان

شخصيات وحكومات مصرية خائنة .. والشعب المصري ثابت على وفائه لفلسطين

الدفاع المدني السعودي يعلن عن إصابات في هجوم لـ"أنصار الله"

ترامب يضع الكويت في مأزق التطبيع.. هل ستُصغي الحكومة لمطالب شعبها؟

ابن سلمان يبيع فضائحه بالبرامج الإباحيّة.. ومدير نيتفليكس يكشف المستور

كيف وقعت البحرين والإمارات على اتفاق التطبيع دون حق معرفة بنوده؟

اجتماعات فرنسية مصرية لتنسيق عسكري واستخباراتي ضد تركيا

الجيش اللبناني يعلن استشهاد 3 من عناصره في طرابلس

الصراع الصيني الأمريكي ينتقل إلى الدولار واليوان.. في حرب العملات من المنتصر؟

المطبعون يشعلون شرارة الانتفاضة الثالثة.. القادة غائبون والمقاومة تحوّل أعراسهم لمآتم!

بوتين وعد بدعم اقتصاد بيلاروسيا.. ولوكاشينكو يؤكد اعتزامه تعديل دستور البلاد

بكين تتهم واشنطن بـ"التنمر" وتلوّح بالردّ على حظرها "تيك توك" و"وي تشات"

"هيومن رايتس وتش": منصات التواصل تُزيل أدلة جرائم الحرب

موسكو تحمّل واشنطن مسؤولية أي تصعيد في البحر الأسود

التطبيع المذل مع الكيان الصهيوني اللقيط جزء من مخطط صفقة القرن

الإمارات و "إسرائيل" تشارك ثقافي مع عدو لقيط .. عن أي شرعية يتحدثون!

بعد تحذيرات بايدن.. لندن تسعى إلى الطمأنة حول مشروع القانون المتعلّق بـ"بريكست"

بعد صفقة شرائه.. ترامب يسمح لتطبيق "تيك توك" بالعمل!

انتفاضة ثالثة تلوح بالأفق.. والكيان نادمٌ على التطبيع

ماذا يحصل شرق الفرات وهل بدأت نهاية الوجود الأمريكي؟

السيد نصرالله وخطاب تبديد الأوهام

آل سعود يستخدمون منبر الحرم المكي كأداة للتطبيع

السفير الأمريكي يدّعي بأن واشنطن لا تريد البقاءً عسكرياً دائماً في العراق

سوريا تحذر تركيا من استمرار استخدام المياه كوسيلة حرب في الحسكة

بمناسبة ترشحه.. ترامب يقيم حفلاً مزدحماً خالياً من إجراءات الوقاية من كورونا

"الصحة العالمية": رفع القيود دون السيطرة على كورونا وصفة لكارثة

تظاهرات في مالمو احتجاجاً على أنشطة مناهضة للإسلام

بعد الأنباء عن قواعد إماراتية في اليمن تفيد إسرائيل.. الحوثي يعلّق

الحكومة البريطانيّة تعلق على أنباء "استقالة بوريس جونسون"

مجدداً.. المظاهرات ضدّ العنصرية تجتاح المدن الأمريكية

إيران: إنتاجنا من اليورانيوم المخصب الآن يعادل ما قبل الاتفاق النووي

محلل سياسي مصري: زيارة ماكرون للبنان والعراق تشكل حلقة من مؤامرة صهيونية غربية جديدة ضد جبهة المقاومة

انتفاضة ثالثة تلوح بالأفق.. والكيان نادمٌ على التطبيع

مدينة ووهان الصينية تعلن إعادة فتح المؤسسات التعليمية

أيام الأمريكيين الصعبة في العراق

ماذا يحصل شرق الفرات وهل بدأت نهاية الوجود الأمريكي؟

خبير استراتيجي يتحدث للوقت عن أبعاد وآفاق حكومة مصطفى أديب في لبنان

السيد نصرالله وخطاب تبديد الأوهام

أسباب تأخر الدخول إلى مدينة مأرب.. "أنصار الله" على بُعد خطوة واحدة من المدينة النفطية المليئة بالجواسيس

آل سعود يستخدمون منبر الحرم المكي كأداة للتطبيع

البنتاغون: نعمل على خفض مستويات قواتنا في العراق

السفير الأمريكي يدّعي بأن واشنطن لا تريد البقاءً عسكرياً دائماً في العراق

القوات العراقية: الفساد له تأثير كبير على ما يحدث في البصرة

سوريا تحذر تركيا من استمرار استخدام المياه كوسيلة حرب في الحسكة

القصاص بالإعدام لقتلة الرئيس الشهيد "الصماد".. أيقونة الصمود تنتصر

بمناسبة ترشحه.. ترامب يقيم حفلاً مزدحماً خالياً من إجراءات الوقاية من كورونا

"الصحة العالمية": رفع القيود دون السيطرة على كورونا وصفة لكارثة

تظاهرات في مالمو احتجاجاً على أنشطة مناهضة للإسلام

بعد الأنباء عن قواعد إماراتية في اليمن تفيد إسرائيل.. الحوثي يعلّق

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

ترامب يضع الكويت في مأزق التطبيع.. هل ستُصغي الحكومة لمطالب شعبها؟

الأحد 2 صفر 1442
 
 
 
 
 
ترامب يضع الكويت في مأزق التطبيع.. هل ستُصغي الحكومة لمطالب شعبها؟

مواضيع ذات صلة

أمير الكويت يتوجه إلى أمريكا لاستكمال علاج طبي

عندما تحافظ الكويت علی ماء وجه الدول الخليجية

رئيس مجلس الأمة الكويتي: صفقة القرن إلى مزبلة التاريخ

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- ضجت المواقع الإخباريّة بتصريحات الرئيس الأمريكيّ، دونالد ترامب، بعد لقائه نجل أمير الكويت، ناصر الصباح، الجمعة المنصرم، حيث زعم أنّ دولة الكويت قد تقوم قريباً بتطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيونيّ، فيما لم يصدر أيّ تأكيد أو نفي من الأخيرة بهذا الخصوص، وتسعى واشنطن إلى وضع الكويت في مأزق الخيانة بعد أن قامت أبو ظبي والمنامة بالتوقيع على اتفاق التطبيع دون حق معرفة أيّ بند من بنوده.

موقف رسميّ غامض

يتساءل الشارع العربيّ عما إذا كانت دولة الكويت ستنجر نحو اتفاقيّة التطبيع مع العدو الصهيونيّ برعاية ترامب، في ظل حالة الغضب والغليان في الأوساط الشعبيّة العربيّة، وعلى وجه الخصوص داخل المجتمع الكويتيّ، فيما زاد النجل الأكبر للأمير تلك التساؤلات بسبب عدم تعليقه على الموضوع، كما أنّ السفارة الكويتية لم ترد على طلب الصحفيين للتعليق على تصريح الرئيس الأمريكيّ.

ومن الجدير بالذكر، أنّ ترامب قرر منح "وسام الاستحقاق العسكريّ" بدرجة القائد العام، لأمير الكويت، الشيخ صباح الصباح، لدوره في تجاوز الانقسامات وحل النزاعات في المنطقة، حيث أوضح البيت الأبيض أنّ الشيخ ناصر سيتسلم الجائزة نيابة عن والده خلال حفل خاص، ضمن الزيارة العلاجيّة بولاية "مينيسوتا" الأمريكيّة.

وفي هذا الصدد، يتصاعد الرفض الشعبيّ الكويتيّ لمسألة التطبيع مع الكيان الغاصب، بعد توقيع اتفاقيّة العار بين كل من الإمارات والبحرين والعدو الغاصب، في ظل العباءة الأمريكيّة، بالإضافة إلى التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكيّ حول تطبيع العلاقات مع الكويت، رغم قيام رئيس مجلس الأمة الكويتيّ وعدد من الأعضاء بطلب تعجيل بالبت في القوانين المقترحة المقدمة بشأن مقاطعة الكيان الصهيونيّ، وحظر التعامل أو التطبيع معه، لإقرارها قبل نهاية تشرين الثاني المقبل.

هاوية التطبيع

تسعى الإدارة الأمريكيّة إلى شق الصف بين الحكومة والشعب الكويتيّ، من خلال جر البلاد نحو هاوية التطبيع، بسبب الرفض القاطع من قبل الكويتيين لأيّ تراجع حكوميّ يخص القضيّة المركزيّة للعرب، بالتزامن مع إصدار العديد من القوى السياسيّة والطلابيّة، بيانات استنكار وتنظيم فعاليات إلكترونيّة رافضة للتطبيع، ومؤكّدة على صلابة الموقف الكويتيّ الداعم للقضيّة الفلسطينيّة.

وفي السياق نفسه، يعتبر الكويتيون أنّ تصريحات ترامب ومن قبلها مستشاره كوشنر، تعد تدخلاً سافراً في الشأن الداخليّ الكويتيّ، وأكبر دليل على ذلك الوقفة الاحتجاجيّة التي نظمها مواطنون كويتيون أمام السفارة الفلسطينيّة، للتأكيد على تضامنهم مع حقوق الشعب الفلسطينيّ المنتهكة، ووقوفهم سداً منيعاً أمام مسألة التطبيع مع العدو الغاشم.

علاوة على ذلك، لم تحترم الإدارة الأمريكيّة رغبة الكويت في اتخاذ القرارات، رغم تأكيد السفارة الأمريكيّة هناك عكس ذلك، في محاولة فاشلة لامتصاص غضب الشارع الكويتيّ، مع تصاعد الضغوط على الكويت للرضوخ للإملاءات الأمريكيّة، ولا سيما مع زيادة حدة الخيانة لدى بعض الدول الخليجيّة.

وباعتبار أنّ الرأي العام يلعب دوراً محورياً في مثل هكذا قضايا، وخاصة في الكويت التي تتميز بوجود هامش حريّة كبير، من الصعب أن تنجح أمريكا بسهولة في إجبار الحكومة على التطبيع مع العدو الصهيونيّ، لأنّ الشعب الكويتيّ بمجمله يرفض رفضاً قاطعاً أيّ تضحيّة بالقضيّة الفلسطينيّة ومقدسات المسلمين.

وعلى هذا الأساس، ذكرت بعض الشخصيات السياسيّة المعروفة داخل الكويت، أنّ ما قاله الرئيس الأمريكيّ حول تطبيع بلادهم مع الكيان الصهيونيّ لا يعدو كونه دعاية انتخابيّة يستغل فيها الرئيس الأمريكيّ، خنوع واستسلام بعض البلدان المعروفة، بالتوقيع على اتفاق العار مع العدو دون إعطائهم حق معرفة بنوده، تحت عناوين "السلام" الزائفة، في استغلال واضح لتلك القضيّة باعتبارها ورقة رابحة لتحقيق الهدف المنشود و هو رفع أسهم ترامب الهابطة أمام شعبه، خلال الانتخابات الرئاسيّة الأمريكيّة القادمة، والتي يحاول جاهداً أن يفوز بها، رغم بعض التكهنات المطروحة في بعض وسائل الإعلام العالميّة التي تتحدث عكس ذلك.

وما ينبغي ذكره، أنّ صحيفة القبس الكويتيّة، نقلت عن مصادر حكوميّة مطلعة في البلاد، في 16 آب الماضي، أنّ الموقف الكويتيّ ثابت تجاه قضيّة التطبيع مع العدو الصهيونيّ، ولن يتغير وأنّ الكويت ستكون آخر دولة تطبع معه، باعتبار أنّ هذا الموقف متسق مع نهج السياسة الخارجيّة الراسخ على مدى عقود في دعم ومساندة قضيّة الشعب الفلسطينيّ.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

الكويت اسرائيل ترامب فلسطين ناصر الصباح وسام الاستحقاق تطبيع كوشنر الرأي العام الكويتي الامارات البحرين

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء