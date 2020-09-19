مع تزايد الخوف الإسرائيلي من قناصة حزب الله.. عسكري اسرائيلي يحلم باغتيال السيد نصر الله لرفع معنويات جنوده

الوقت- بدا قائد المنطقة الشمالية بالجيش الإسرائيلي، أمير برعام وكأنه يحلم عندما اعتبر إمكانية اغتيال الأمين العام لـحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله في ظروف معينة.

وفي الوقت الذي يبحث فيه جنود الاحتلال عن مخابئ خوفا من قناصة حزب الله، فان تصريحات برعام تاتي في اطار رفع معنويات قوات الاحتلال.

ففي مقابلة مع صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية نشرتها، مساء الجمعة، سئل خلالها “هل يجب أن يكون نصر الله هدفا للاغتيال؟”.

وأجاب برعام، وهو قائد المنطقة الشمالية التي تشمل الحدود مع لبنان وسوريا، “نعم في ظل ظروف معينة (لم يوضحها)”، مستدركا أنه “في الوقت الحالي هذا ليس مناسبا، لكن الأمور يمكن أن تتغير”.

وتابع: “يحتاج نصر الله دائما إلى معرفة أن المخبأ مكان جيد، يحتاج إلى البقاء هناك، ويحتاج أيضا إلى معرفة أنه لا يوجد مكان لا يمكن العثور فيه على شخص”.

وقال برعام في رده على سؤال حول عدم وجود جنود إسرائيليين في المنطقة الحدودية خوفا من أن يكونوا هدفا لحزب الله: “هناك دوريات مدرعة وليست سيارات جيب عادية”حسب تعبيره.