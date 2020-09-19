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  السبت 1 صفر 1442

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كيف وقعت البحرين والإمارات على اتفاق التطبيع دون حق معرفة بنوده؟ فضحت مراسلة صحيفة "هآرتس" العبريّة، نوعا لانداو، التي تواجدت في العاصمة الأمريكيّة واشنطن، الثلاثاء المنصرم، المحاولات المتكررة لأعضاء الوفد البحرينيّ داخل الفندق، لكي يعرفوا ما هي النسخة الفعليّة التي سيوقعها وزير خارجيّتهم في البيت الأبيض

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أخبار

بحضور مساعد الرئيس الايراني.. ازاحة الستار عن 5 مشاريع تقنية صحية في غرب ايران

بحضور مساعد الرئيس الايراني.. ازاحة الستار عن 5 مشاريع تقنية صحية في غرب ايران

الوقت- بحضور مساعد الرئيس الايراني للشؤون العلمية والتقنية، سورنا ستاري، تم اليوم السبت، ازاحة الستار عن 5 مشاريع تقنية صحية في محافظة كرمانشاه غرب البلاد.

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أخبار

بحضور مساعد الرئيس الايراني.. ازاحة الستار عن 5 مشاريع تقنية صحية في غرب ايران

السبت 1 صفر 1442
 
 
 
 
 
بحضور مساعد الرئيس الايراني.. ازاحة الستار عن 5 مشاريع تقنية صحية في غرب ايران
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الوقت- بحضور مساعد الرئيس الايراني للشؤون العلمية والتقنية، سورنا ستاري، تم اليوم السبت، ازاحة الستار عن 5 مشاريع تقنية صحية في محافظة كرمانشاه غرب البلاد.

وتم ازاحة الستار عن هذه المشاريع في معرض المنتجات التقنية بمركز تطوير التقنيات الصحية بجامعة كرمانشاه للعلوم الطبية.

وتشمل هذه المشاريع التقنية، فريزر محمول لتخزين ونقل المحاليل البيولوجية للاستخدام في بنوك الدم والمستشفيات مع القدرة على ضبط درجة الحرارة الى -30 درجة مئوية، ونظام إنذار في حالة حدوث مشاكل في درجة الحرارة أو انقطاع التيار الكهربائي للمستخدم، "مادة مؤثرة في دواء فافيبيرافير" ( Favipiravir ) المستخدم في علاج مرض كورونا وأمراض فيروسية أخرى مثل الأنفلونزا، " لوحة مفاتيح المصعد دون ملامسة اليد"، "قناع نانو N100 "، و"مادة وسيطة" لإنتاج دواء أفاتينيب (Afatinib) لعلاج سرطان الثدي والرئة.

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