ماكرون يدعو تركيا إلى فتح الأبواب لحوار مسؤول وبنوايا حسنة

الوقت- دعا الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون في تغريدة، تركيا إلى فتح الأبواب لحوار مسؤول وبنوايا حسنة.

وأوضح الرئيس الفرنسي أنه يرجو من وراء ذلك معالجة الأزمة القائمة بين باريس وأنقرة على خلفية التنافس الجيوسياسي في شرق البحر الأبيض المتوسط وليبيا.

وقال ماكرون في تغريدته لقد "بعثنا رسالة واضحة إلى تركيا مفادها، دعونا نعيد فتح حوار مسؤول، بحسن نية، وبدون سذاجة، مضيفا أن "هذه الدعوة الآن هي أيضًا دعوة البرلمان الأوروبي. يبدو أنها سُمعت. فلنتقدم إلى الأمام".

وازداد التوتر منذ أسابيع بين فرنسا وتركيا لتضارب المصالح في عدد من القضايا، ليصل إلى حد تبادل الاتهامات والتهديدات والإهانات.