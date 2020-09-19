تحالف العدوان السعودي يستقدم عناصر من القاعدة وداعش من سوريا الى اليمن

الوقت- كشفت مصادر إعلامية خاصة عن استقدام تحالف العدوان السعودي عناصر من القاعدة وداعش من سوريا إلى جبهة العلم في مأرب اليمنية.

وقال مصدر خاص للمسيرة يوم الجمعة، إن العناصر التكفيرية التي تم استقدامها بقيادة رايد بن سعود بن معيلي والقيادي الداعشي العائد من سوريا سلمان بن علي بن حمد بن ميقان وشقيقه عبد الله المكنى بداعش.

وعادةً ما يلجأ تحالف العدوان السعودي إلى الدفع بالمئات من عناصر القاعدة وداعش إلى جبهة مارب، وخاصة بعد الانهيارات الأخيرة لهذه العناصر في كل مناطق تمركزهم في قيفة بالبيضاء، وإسقاط معظم معسكراتهم التدريبية.