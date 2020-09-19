موسكو تحمّل واشنطن مسؤولية أي تصعيد في البحر الأسود

الوقت-حملّت هيئة الأركان الروسية اللوم للولايات المتحدة وحلفائها في الناتو في حال تصعيد محتمل في البحر الأسود.

وقال رئيس مديرية العمليات الرئيسية بهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية سيرغي رودسكوي، إن الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو لم يدعموا مقترحات روسيا لمنع وقوع حوادث عسكرية.

وأوضح رودسكوي "في سياق الاتصالات الثنائية مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، شرعنا مراراً وتكراراً في مناقشات حول منع وقوع حوادث في المجال العسكري، واقترحنا إجراءات محددة تهدف إلى الحد من الأنشطة العسكرية الخطيرة على طول خط الاتصال بين روسيا والناتو. ولم تجد مقترحاتنا تفهماً".

كما أعلن عن زيادة حادة في النشاط العسكري للولايات المتحدة ودول الناتو الأخرى في منطقة البحر الأسود.