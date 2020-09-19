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  السبت 1 صفر 1442

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أخبار

ترامب: قد نتوصل إلى اتفاق مع الكرد بشأن النفط في سوريا

السبت 1 صفر 1442
 
 
 
 
 
ترامب: قد نتوصل إلى اتفاق مع الكرد بشأن النفط في سوريا

ترامب: قد نتوصل إلى اتفاق مع الكرد بشأن النفط في سوريا

الوقت-أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، "أننا قد نتوصل إلى اتفاق مع الكرد

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الوقت-أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، "أننا قد نتوصل إلى اتفاق مع الكرد بشأن النفط في سوريا".

ترامب قال في كلمة له اليوم الجمعة، "أعدنا الكثير من قواتنا وانسحبنا من سوريا وأبقينا بعضها لحماية النفط"، مؤكداً تقليص التواجد العسكري الأميركي في العراق والإبقاء على أقل من 4 آلاف جندي في أفغانستان.

وفي إطار حديثه عن الانتخابات المقبلة، جدد ترامب تشديده على أنّ "ارسال بطاقات الاقتراع عبر البريد العادي سيؤدي الى تزوير في نتائج الانتخابات الرئاسيّة".

وفيما يتعلق بحظر تطبيق "تيك توك" الصيني، قال ترامب "لدينا شركات كبرى مهتمة بتيك توك، ولدينا خيارات وينبغي تعزيز أمننا من الصين، كما يمكن التوصل إلى اتفاق". 

كما كشف ترامب في مؤتمره الصحفي في البيت الأبيض، عن وجود "تقدم كبير لايجاد لقاح آمن لمواجهة فيروس كورونا، وهناك ثلاثة لقاحات مرشحة".

الرئيس الأميركي اتهم منافسه الديمقراطي في الانتخابات جو بايدن، بمحاولة "تقويض جهودنا للمضيّ قدماً في الوصول إلى لقاح مضمون".

وأشار ترامب أيضاً إلى أنّه "سيتمّ توزيع اللقاح بالاعتماد على الجيش خلال 24 ساعة بعد إقراره، وسنقوم بانتاج 100 مليون جرعة بحلول نهاية العام الحالي، وضمان وصوله الى سكان الولايات المتحدة جميعاً بحلول نيسان/أبريل المقبل".

يذكر أنّ الولايات المتحدة هي الأكثر تأثراً في العالم بفيروس كورونا، حيث سجلت حتى الآن 6.71 مليون إصابة و198 ألف وفاة.

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